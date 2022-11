La Bricola: in Laguna cucina di mare di altissima qualità

In Friuli Venezia Giulia, ad Aprilia Marittima, in provincia di Udine, fra Caorle e Grado, nel cuore della Laguna Veneta, c’è un ristorante capace di stupire anche i palati più esigenti: zero compromessi, solo materia prima sceltissima e fresca: in cucina una brigata con lunga esperienza e mani d’oro, in sala accoglienza e servizio al top! È il ristorante La Bricola.

La Bricola, tavolo in sala

A La Bricola la Laguna Veneta entra nel piatto

Quando un ristorante riesce a stupire un cliente, senza effetti magici o nomi dei piatti lunghi ed altisonanti, dando freschezza, concretezza, sapore, gusto e un ricordo profondo e duraturo nel tempo, significa che siamo di fronte a ristoratori con la erre maiuscola. Vi spiego come é andata. Ho deciso all’ultimo, non ho chiesto consigli o pareri a nessuno. A “La Bricola, non c'ero mai stato prima e non volevo essere influenzato in alcun modo, così non ho chiesto consigli o pareri a nessuno. Ho scoperto questo ristorante per puro caso e non ho resistito alla mia solita curiosità. Giunto sul posto, ho capito che l’ambiente era particolare: si accede ad un'area riservata con parcheggio a pochi metri dal ristorante. Comodità e privacy sono al primo posto. Vengo accolto in modo cordiale e noto subito che, ovunque, svetta il bianco, interrotto da quadri e grandi vetrate. Che sono scorrevoli e si aprono, spalancando la vista sulla darsena turistica e offrendo l’accesso ad un giardino estivo con tante piante ornamentali.

I piatti che il menù presenta sono invitanti e mai avresti immaginato potessero essere così buoni. Sono aria, sono terra e sono fuoco. Sono passione e devozione, contaminazione (fra mare, laguna, cucina di riviera e di entroterra) e sogno. Senza scordare la carta dei vini, che inizi a consultare ovviamente con occhio critico ma poi devi prendere atto che dietro a quella carta si cela un lavoro accurato, con ottima selezione di vini del territorio e non solo. Torniamo al desco e caliamoci di nuovo sul cibo: si parte. La scelta per l'ouverture può sembrar banale, ma non lo é. Si inizia infatti con un ante pasto, pensando potesse essere uno dei tanti ma... capisci subito che, quelli de La Bricola, ci sanno fare: ti mettono davanti ad una freschezza inusuale che non dimenticherai facilmente.

Tavolata interna La Bricola 1/2 L‘esterno de La Bricola (foto Internet) 2/2 Previous Next

La proposta culinaria di La Bricola

Insomma per farla breve iniziamo con una insalata di mare, uno degli antipasti più semplice che ci sia, lo so, ma proprio per questo la scelgo: perché é un piatto poco elaborato e semplice… ma é proprio qui che capisci, in un baleno, dove sei capitato, in che ristorante sei seduto! Inizi da qui a toccare con mano la qualità di cosa ti hanno messo nel piatto. E siccome la prima impressione spesso é quella che conta, pensi fra te e te che .. ci siamo!. Siamo esattamente dove volevamo essere. Il seguito infatti é un crescendo di sapori molto coinvolgente anche per i miei commensali, ormai completamente calati in un viaggio al centro della materia prima di altissimo livello e tanta, tanta abilità in cucina (ed anche in sala). La tavola, in breve, diventa silenziosa, c'è chi scambia sguardi compiaciuti e chi sgrana gli occhi: via con dei Tagliolini e Gnocchetti ai frutti di mare da andar via di testa!

Con dei primi piatti così, non vuoi mettere alla prova la cucina, ordinando anche una bella Frittura mista? La risposta non si fa attendere: é gustosa, fragrante e soprattutto non unta, si mangia con passione e la senti bella croccante mentre la mastichi, niente di meglio. Poi ci avviamo ad un upgrade importante. Ecco servito un rombo enorme, bello, ben cotto e condito, un vero regalo al palato. È enorme. Così grande, non lo avevo mai visto. È un piatto leggerissimo, gustoso, una scorpacciata di sali minerali (di cui la carne del rombo é molto ricca), ma allo stesso tempo povera di grassi e questo ci consola. A differenza di altri pesci di mare, che hanno un gusto molto forte che non a tutti piace, il rombo ha un sapore suo, particolare, estremamente delicato (per certi versi ricorda la sogliola). La versione di La Bricola é assolutamente da provare.

Ed infine chiudiamo il round dei secondi con una sublime Tagliata di tonno rosso del Mediterraneo. Lo so, lo so, si dice che la pesca a questo pesce sia di proporzioni smisurate e che per preservare la specie non bisognerebbe mangiarlo. Questa volta, con un enorme mea culpa, ammetto di essere caduto in tentazione e di non aver resistito. Ma per fortuna che l’ho fatto.

In chiusura ti portano la carta dei dolci e mentre tu pensi e scegli, la proprietaria di casa, signora Orietta, si presenta al tavolo con una speciale degustazione di buon vino passito, accompagnato da cantuccini morbidi e gustosi. Il gesto non passa inosservato e anzi, accentua un tocco di attenzione molto gradito e non banale.

La Bricola é un’esperienza enogastronomica completa, di livello altissimo, un viaggio di sensazioni, ricordi, piaceri e profumi, come ne ricordo pochi, anche se di ristoranti ne ho girati davvero tanti: ristoratori come questi si meritano un applauso forte forte, bravi davvero, continuate così.

Insalata di mare 1/3 I Tagliolini ai frutti di mare 2/3 Tagliata di Tonno Rosso del Mediterraneo 3/3 Previous Next

La Bricola e i suoi dintorni

Ogni volta che racconto qualcosa a riguardo di Aprilia Marittima mi sento sempre dire “Ah, sì, é in Lazio” e invece no: Aprilia Marittima é una grande darsena turistica, situata nella laguna veneta, a due passi da Lignano Sabbiadoro e Caorle, in posizione strategica nell’Alto Adriatico, base di partenza perfette per escursioni anche verso le tante isole lagunari o le varie isole croate. Si tratta di un importante porto turistico, ritenuto il complesso nautico più grande d’Europa, con tre grandi darsene contigue che divengono quindi un'unica grande darsena, completa, con piscine, campo da Golf, campi da tennis, centro benessere e massima privacy. In questo luogo immerso nel verde, dove si respira aria di vacanza e relax, prende vita anche il famoso evento fieristico “Nautilia”, ideato 35 anni fa da Eugenio Toso e Stefano Rettondini, che inventarono la più grande vetrina italiana dell’usato nautico, una fiera che si svolge ogni anno a metà ottobre, con oltre 400 barche usate in esposizione.

Ristorante La Bricola Darsena Centrale

Viale Aprilia Marittima, 55 Località Amasor Darsena Centrale, 33053 Latisana UD

Tel. 043153444