A Milano il ristorante giapponese Iyo compie 15 anni

Kakisu Le ostriche sono un elemento ricorrente nella cucina di Iyo e che nelle sue configurazioni ha segnato l’evoluzione del ristorante. Nella sua prima versione, l’ostrica veniva avvolta da una gelée di alga kombu e servita su una granita di daikon, poi è entrata in carta in una versione in cui viene accompagnata con salsa ponzu, cipollotto e uova di salmone. La sua ultima espressione è questa ostrica rosa Tarbouriech del Delta del Po, piccola ma ricca e consistente, che viene scottata alla griglia e servita con salsa ponzu e lardo di Wagyu.

Tempura di calamaretto spillo L’evoluzione di uno dei piatti più conosciuti, iconici, ma anche banalizzati della cucina giapponese. Da sempre in carta da Iyo, sin dagli esordi nel 2007, e ancora presente nella sua versione tradizionale con verdure di stagione, mazzancolle e branzino oppure solo vegetariana, viene ora affiancata da un nuovo piatto che porta la tempura nell’alveo dell’alta cucina. Calamaretti spillo, minuscoli, tenerissimi e dal sapore delicato, vengono fritti con delicatezza in modo millimetrico per portare in tavola l’essenza del tempura. Accompagnati da gocce di maionese al nero di seppia e salsa karashi sumiso.

Giardino Zen

Un dessert ideato da Luca De Santi per essere identificativo del percorso di pasticceria intrapreso dal ristorante. Pensato per evolvere con le stagioni e attraverso lo studio di diversi ingredienti, lavorati in diverse texture e con l’obiettivo di concludere con una dolcezza non eccessiva un percorso di cucina giapponese che tradizionalmente in passato non avrebbe previsto alcun dessert. Per l’inverno 2022/23, si presenta come Mela in diverse consistenze: cremoso, sorbetto e bavarese. Cialda croccante e riso soffiato glassato con il suo estratto.