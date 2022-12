Roma e dintorni: cosa e dove mangiare per le feste

La magia di Natale si è già diffusa nell’aria. Dalle città alle campagne, il profumo delle spezie e le melodie delle feste fluttuano tra le strade colme di luci e decorazioni. I ristoranti di Roma e della provincia laziale sono in pieno fermento per organizzare i menu delle feste e far trascorrere ai propri clienti una serena Vigilia, un pranzo in famiglia e un Capodanno di gioia e convivialità. Anche in Umbria il Natale ha un sapore speciale che riporta alla genuinità del focolare domestico. Come ogni anno, dunque, vi segnaliamo le proposte più affascinanti, dall’eleganza senza tempo dell’Hotel Hassler, ai piatti stellati del Moma, dal gusto di una cena (anche vegetariana) con vista sulla città di Settimo oppure del Flora Restaurant, al viaggio sensoriale tra Italia e Giappone di Taki Off. E ancora dalla creatività e ricercatezza dei menu di Giulia Restaurant alle suggestioni internazionali a suon di jazz di Elegance Cafè passando per le proposte a base di carne di qualità di Aventina e Rovente e per i piatti della tradizione capitolina de Il Marchese o ancora per i rimandi alla cucina e alla pasticceria francese di Madeleine. E per un Natale fuori porta, vi suggeriamo l’oasi felice di Cantina Sant’Andrea, immersa nei vigneti, e lo charme e l’eleganza di Borgo Petroro, tra le colline verdeggianti dell’Umbria. E per gli amanti del mare d’inverno, imperdibili le feste targate Il Vistamare.

Natale in Piazza Navona



Sala Eva – Hotel Hassler

Un magico e goloso Natale si prospetta all’Hotel Hassler. Se da una parte, infatti, luci, ghirlande e decorazioni impreziosiranno gli eleganti saloni dell’hotel e il bellissimo cortile interno, allestito come un vero e proprio Winter Garden dove sorseggiare ottimi tè e specialità gastronomiche, dall’altra lo chef Marcello Romano incanterà i palati dei commensali con proposte di altissima qualità all’insegna della tradizione. Per la serata del 24 dicembre, ad aprire le danze sarà il baccalà in tempura con indivia riccia e salsa teriyaki seguito dalla vellutata di broccoli con vongole veraci e pane antico. All’antipasto seguiranno poi gli gnocchi di patate rosse con crudo di gamberi e cime di rapa e la triglia glassata agli agrumi con cavolfiore e polvere di capperi. Chiuderà la serata il dessert della pastry chef Martina Emili: Dolce Magia del Natale. Il 25 dicembre sarà invece Christmas Brunch dalle 12:00 alle 15:30 a base di specialità tradizionali e stagionali di grande gusto, semplicità ed eleganza.

Sala Eva - Hotel Hassler



Per il cenone di Capodanno, lo chef stupirà gli ospiti con un menu prezioso, ricco ma sapientemente bilanciato per esser delicato e avvolgente. Dopo il flûte di benvenuto, ostriche e champagne con mela verde e caviale predisporranno i commensali alla convivialità e festosità della serata che proseguirà con il mantecato di granchio reale, misticanza di alghe e soja artigianale per poi arrivare al Vichyssoise ai funghi porcini, tartufi di mare ed erba limone. L’astice sarà poi l’ingrediente principe della lasagna, accompagnato da carciofi e ricotta. L’ultima portata salata sarà, infine, l’orata in doppia cottura con sedano rapa e zenzero. La Golosa attesa di fine anno accompagnerà le ultime ore del 2022 e, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà con le tradizionali lenticchie servite insieme al tradizionale zampone. La notte proseguirà con la serata danzante con musica dal vivo nell’incantevole Salone Medici.



Menu Santa Notte: 180 euro a persona, bevande escluse

Brunch di Natale: 110 euro a persona, bevande eslcuse

Gran Cenone di Capodanno: 550 euro a persona, bevande escluse



Sala Eva – Hotel Hassler | Piazza Trinità dei Monti 6 – Roma | Tel 06 699340



Moma

Eleganza e tradizione uniti a tecnica e grande sensibilità per assonanze e contrasti negli abbinamenti saranno il tratto distintivo delle festività invernali da Moma. Lo chef Andrea Pasqualucci, infatti, ha ideato tre menu esclusivi, declinati per la cena della Vigilia, il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno. Si parte dal 24 dicembre con la Triglia croccante e zuppette di cime di rapa, seguita dalla Tataki di tonno rosso con salsa genovese, porro affumicato e basilico. Tagliatelle di seppia alla puttanesca e Spaghettino al “Trombolotto”, bottarga, aglio e tagete stupiranno i commensali per sapidità e freschezza lasciando poi spazio a uno dei cavalli di battaglia dello chef: il Risotto alla camomilla con anguilla affumicata, miele e origano. La serata terminerà con la Ricciola, salsa al burro e scalogno e una Cake di zucca e castagne con salsa inglese e Whisky Glenmorangie extremely rare 18y. Il wine pairing, facoltativo, sarà a base di Franciacorta La Fioca Extra Brut Riserva 2015, Solaris Vino del Passo Lieselehof 2021, Pandataria Vino del Confino 2021 e Collio Bianco Doc Klin Primosic 2017.

Moma



Per il 25 dicembre, a pranzo e cena, spazio alla Zuppetta di patate con fonduta di parmigiano stravecchio e tartufo nero pregiato e alla Terrina di vitello con puntarelle e salsa tonnata. Imperdibili le Animelle croccanti con bagna, fondo alla cacciatora e cime di rapa seguite dai Tortellini della tradizione con brodo di cappone e tartufo bianco e dal Risotto allo stracchino nobile con carpaccio di manzo e pesto alle erbe amare. E per finire Vitello dei Masi alla milanese con midollo gratinato, salsa allo zafferano e spinaci. Termina in dolcezza con la Brioche all’uvetta, visciole e zabaione. Wine pairing facoltativo con Chablis 1er Cru Beauroy Domaine de la Motte 2021, Friulano Amphora Visitnini 2018, Weingut Gessinger Riesling Rothlay Spatlese Trocken Alte Reben 2019, Mitterberg rosso Schiava Ricordi Weigut Leya 2021, Brunello di Montalcino Argiano 2017.



Si saluterà il 2022 e si darà inizio al 2023 con un menu di Capodanno di otto portate. Si partirà con il Cappuccino di carote, zafferano e mandorle e dall’Ostrica con cavolo cappuccio e finanziera di pollo per poi arrivare al Battuto di vitello dei Masi, bagna cauda, puntarelle e midollo gratinato. Due i primi: Tagliolini con Caviale Oscietra, caprino fresco e salsa alle noci, e Risotto al parmigiano vacche rosse, aceto balsamico tradizionale e anguilla. Due anche i secondi: Baccalà affumicato con salsa allo Champagne e erbe fini e Petto di faraona con salsa al foie gras e tartufo bianco. La Tart alla gianduia con tartufo bianco e arachidi salati accompagnerà alla mezzanotte i commensali. Wine pairing: Champagne Blanc de Blancs Grand Cru Coeur de Mesnil Michel Gonet 2010, Puligny Montrachet Pierrè Boureé 2015, Primosic Skin 2019, Chambolle Musigny Pierré Boureé 2020, Barbaresco Riserva Rose delle Casasse Cascina Baricchi 2016, Sauternes Haut Placey 2018.



Costo menu Vigilia: 150 euro a persona, wine pairing 90 euro a persona

Costo menu Natale: 190 euro a persona, wine pairing 110 euro a persona

Costo menu Capodanno: 250 euro a persona, wine pairing 200 euro a persona



Moma | via di San Basilio 42 – Roma | Tel 06 4201 1798



Settimo Roman Cuisine & Terrace – Hotel Sofitel Villa Borghese

Il calore, l’eleganza e la tradizione, elementi distintivi dell’accoglienza di Settimo Roman Cuisine & Terrace, lo splendido ristorante sul rooftop del Sofitel di Villa Borgherse, si esprimono in tutta la loro essenza durante le festività natalizie in attesa di uno sfavillante 2023. Due menu di tradizione, quello proposto per la vigilia di Natale e per la serata di San Silvestro, declinati per incontrare il gusto di ogni commensale. La serata della vigilia di Natale, dopo un calice di Champagne (un cocktail alla frutta per i piccoli ospiti) e sfiziosità di benvenuto per tutti, proporrà: Cuore di salmone in osmosi di lamponi, puntarelle croccanti ostrica in tartara e caviale in purezza, Vitello pressato con tartufo nero e radici, salsa alla cacciatora, Lasagnetta di crostacei pregiati con emulsione di bisque al tartufo bianco, Filetto di rombo in crosta di patate, timo e limone brodetto di vongole e tartufo bianco, o, in alternativa al pesce, Medaglione di manzo bardato di cinta senese, sformato di carciofi e salsa tartufata, Tronchetto natalizio e gelato al torrone pralinato, Assaggio di panettone e pandoro artigianale, accompagnato dalle salse tradizionali Delizie natalizie. Per i vegetariani: Millefoglie di sedano rapa marinati e puntarelle croccanti salsa yogurt e limone, Tartar di funghi cardoncelli e carciofi arrostiti, salsa al tartufo, Tortello ai formaggi ragù di funghi misti saltati e stracciatella, Zucca arrosto, soia croccante e tartufo bianco, Tronchetto natalizio e gelato al torrone pralinato, Assaggio di panettone e pandoro artigianale, accompagnato dalle salse tradizionali Delizie natalizie. Per i piccoli: Bocconcini di mozzarella e pomodoro al pesto, Gnocchetti di patate ai formaggi dolci, Filetti di spigola con panatura croccante e patatine o, in alternativa, Scaloppina di vitello in salsa, Sorbetto alla fragola, Panettone o pandoro e Delizie natalizie.

Settimo Roman Cuisine & Terrace



La serata di San Silvestro, anch’essa declinata con tre menu, per soddisfare ogni esigenza, sarà all’insegna dell’espressione delle materie prime più ricche e pregiate. Le proposte della serata, accompagnata da musica dal vivo, saranno: Calice di Champagne con sfiziosità dello chef, Gran crudo di mare e caviale al naturale, Carpaccio di capesante sedano croccante, tartufo nero e briciole di tarallo, Risotto Mantecato alla crema di porcini, spuma di robiola carpaccio di Wagyulem, Variazione di astice blue gratinato e croccante, Granita di pompelmo e champagne, Filetto di vitello da latte in umido alle spezie in crosta di patate e parmigiano, salsa alle nocciole e tartufo bianco, Gran dessert di Capodanno, Zampone e lenticchie e per finire Delizie di Capodanno. Il menu vegetariano proporrà: Calice di Champagne con sfiziosità dello chef, Tomino croccante tartufato, insalata di sedano e puntarelle, Millefoglie di tuberi, ricotta di bufala e salsa tartufata, Risotto “Riserva San Massimo “mantecato al tartufo bianco, Variazione di zucca, crema di pecorino e sfoglie di pane casareccio, Granita di pompelmo e champagne, Carciofi al tegame cotti e crudi con crema di patate al tartufo, Gran dessert di Capodanno, Lenticchie e uva, Delizie di Capodanno. Per i piccoli ospiti invece: Cocktail di frutta analcolico, Crema di pomodoro con riso perline di carote al vapore, Tortelli ripieni ai formaggi dolci saltati al burro d’alpeggio, Rombo impanato e dorato con crema di spinaci, oppure, Tagliata di vitello in padella con zucca e funghi saltati, Tortino caldo al cioccolato e Delizie di Capodanno.



Menu Vigilia di Natale

Classico 225,00 euro a persona bevande escluse

Vegetariano 225,00 euro a persona bevande escluse

Bambini sino a 12 anni 80,00 euro a persona bevande escluse



Menu Capodanno

Classico prima fila 600,00 euro a persona bevande escluse

Classico seconda fila 550,00 euro a persona bevande escluse

Vegetariano prima fila 600,00 euro a persona bevande escluse

Vegetariano seconda fila 550,00 euro a persona bevande escluse

Bambini sino a 12 anni 190,00 euro a persona bevande escluse

Prenotazione obbligatoria con pagamento contestuale



Settimo - Roman Cuisine & Terrace c/o Sofitel Rome Villa Borghese | via Lombardia 47 - 00187 Roma | Tel 06 478021



Flora Restaurant

Tra le bellezze senza tempo di Roma, nell’elegante via Veneto, il Rome Marriot Grand Hotel Flora si preapara ad accogliere i propri ospiti per le festività invernali tra storia, lusso raffinato e buona tavola. Si parte con il brunch di Natale, dalle ore 12 alle 14:30 del 25 dicembre, da vivere in compagnia sul Flora Rooftop Terrace. Tra le proposte, dolci e salate, si possono trovare ciambelloni e plumcake, banana bread e muffin, pancakes e waffle ma anche uova strapazzate, omelette al formaggio, una selezione di insalate, cornetti, frutta fresca e gnocchi di zucca con fonduta di taleggio insieme a un ricco buffet di dolci natalizi.

Flora Restaurant



Per il cenone di Capodanno, spazio alla creatività dello chef con il menu del Flora Rooftop Terrace. Tra i piatti proposti il Carpaccio di gamberi rossi con agrumi e lamelle di carciofi affumicati alle erbe di bosco, i Maltagliati al nero di seppia con calamaretti spillo, pomodorino Igt laziale confit e la Tataki di tonno con estratta di salsa al mango, indivia belga brasata alla paprika dolce. Ma il 31 dicembre si festeggerà anche al Flora Restaurant con un menu altrettanto intrigante e appagante che vedrà, tra gli altri piatti, il Lombetto di agnello in crosta di semi di papavero e indivia belga e la tartelletta alla mousse di cioccolato bianco ai lamponi. E a mezzanotte l’immancabile cotechino con le lenticchie.



Il 1 gennaio 2023 spazio al Brunch di Capodanno, sempre sull’incantevole rooftop, che stupirà il palato per varietà di gusti e sapori, dolci e salati che comprenderà, tra gli altri, i Tortellini in brodo, il pasticcio di pasta gratinata e l’agnello al forno con i piselli.



Ma i festeggiamenti continueranno anche nel giorno dell’Epifania con un altro brunch straordinario con vista sulla Città Eterna. Spazio quindi ai dolci, ai lievitati delle feste, alla selezione di affettati e di insalate, frutta fresca e altre prelibatezze come il Risotto con funghi porcini, gli Strozzapreti al nero di seppia con ragout di mare e il Salmone alle erbe con verdure grigliate.



Brunch di Natale: 70 euro a persona vini esclusi

Cenone di Capodanno sul Rooftop: 260 euro vini esclusi

Cenone di Capodanno al Flora Restaurant: 160 euro a persona

Brunch Capodanno: 70 euro a persona vini esclusi

Brunch Epifania: 65 euro a persona vini esclusi



Rome Marriot Grand Hotel Flora | Via Vittorio Veneto 191 - 00187 Roma



Taki Off

L’aria delle festività si respirerà anche da Taki OFF, il ristorante capitolino, di proprietà di Onorio e Yukari Vitti, coinquilino del noto indirizzo di cucina giapponese Taki. Sempre nel rispetto dell’unione tra sapori made in Italy e suggestioni orientali, il menu di Natale ideato dallo chef Andrea Fusco sorprenderà gli ospiti con profumi inebrianti che porteranno i commensali in un viaggio immaginario tra i continenti. Per la cena del 24 si partirà da un aperitivo con finger food e flûte di Champagne per poi proseguire con Tataki di spigola marinato al miso con frisella, stracciatella e aria di Hibiscus e con la Tartar di tonno con crema di mandorle amare, broccolo siciliano e carciofi croccanti. Si passerà poi al Risotto agli scampi con anguilla brasata, broccolo romanesco, fondo di vitello e katsuobushi e agli Spiedini di mazzancolle marinate al sake, yuzu con gel di bergamotto e latte di cocco. Dulcis in fundo: Gelato di wasabi con panettone Vitti piastrato, albicocche secche e datteri.

Taki Off



Per il cenone di Capodanno, invece, lo chef accompagnerà alla mezzanotte con un menu degustazione ricco e divertente. Dopo l’aperitivo, ad aprire le danze ci sarà il Crudo di gambero salsa teriyaki con carciofo alla giudia e caffè, seguito dalle Capesante con fegato grasso e umeboshi. Due i primi piatti: Linguine all’astice con crema di mandorle e panko atturunatu e Anguilla con riso glutinoso, cavolfiore croccante e crudo. Ultima portata salata prima del dessert sarà caratterizzata dallo Scampo fritto con crema pasticcera salata allo yuzu e topinambur. Un dessert di castagne, zucca, banana e aceto balsamico traghetterà al nuovo anno e, alla mezzanotte, non mancherà l’irrinunciabile cotechino con le lenticchie.



Prezzo menu degustazione Natale: 110 euro a persona con flûte di Champagne

Prezzo menu degustazione Capodanno: 250 euro a persona con flûte di Champagne



Taki Off | Via Marianna Dionigi 62 – Roma | Tel 063201750



Giulia Restaurant

Ricerca, qualità e creatività. Queste le parole chiave della proposta gastronomica di Giulia Restaurant, il salotto del gusto nel cuore di Roma di Carlo Maddalena. A guidare la cucina il giovane chef Alessandro Borgo che, per la Vigilia di Natale ha ideato un menu estroso, contemporaneo e fortemente identitario. Si partirà dall’Insalata di mare con seppie, gambero rosa, ostriche, cannolicchi, cuori, alghe, schiuma di acqua di conchiglie, acqua di sedano, olio al prezzemolo e limone fermentato per poi passare al Crocchè di moscardino con puntarelle e alici. Per gli amanti della pasta ripiena, il primo piatto sarà composto da Ravioli di broccolo mantecati con brodo granchio e zafferano e tracina affumicata. Si passerà poi al Tubetto, burro alle alghe e capitone e al Baccalà in crosta di panko e burro, pizzaiola di scoglio, cozze e friarielli. Per dessert, il Gelato al panettone e mandarino.

Giulia Restaurant



Per il pranzo di Natale la proposta si fa più snella ma comunque ricca di gusto e sempre sull’onda della tradizione rivisitata dalla creatività dello chef. Si parte con il Consommé per proseguire con Pane, burro e prosciutto di anatra e Carciofo alla carbonara come antipasti. Due primi, uno di pasta ripiena come i Ravioli Arrosto ripieni di cannelloni con provola affumicata e taralli e il Risotto con piccione, Castelmagno ed uva. Secondo rigorosamente di carne come il Bollito croccante con insalata di rinforzo. Per dolci Torrone e Struffoli.



Per il cenone del 31 dicembre da Giulia Restaurant la lunga e creativa degustazione consente di provare la cucina dello chef Alessandro Borgo in una delle sue espressioni più ricche e sfarzose, in un gioco tra carne e pesce, vegetali, aromi ed erbe aromatiche che si armonizzano con carattere ed estro. Per iniziare Pane, burro e caviale. Si prosegue poi con Carciofo, genziana, arachidi e mentuccia, Crudo di pescato con latticello indivia e Carcadè e in fine Canocchie alla brace, verza, uovo di trota e “O pere e ‘o musso”. Per primo uno sguardo alla Francia con i Ravioli di “zuppa di cipolle”, foie gras, lumache e acetosella seguiti da Tubetti con ostriche, tartufo e tamarindo. Un secondo di carne tra il dolce, il piccante e l’aromatico come il Piccione, fico secco, rafano e cavolo nero per concludere la degustazione prima del dolce e delle tradizionali lenticchie. Seguono infatti il dolce con Cioccolato bianco, cavolfiore, arancia rossa e zafferano e le Lenticchie con cotechino per festeggiare la fine dell’anno. In ultimo Struffoli.



Vigilia di Natale: 160 euro a persona, bevande escluse – Abbinamento vini 90 euro a persona

Pranzo di Natale: 120 euro a persona, bevande escluse - Abbinamento vini 70 euro a persona

Capodanno: 210 euro a persona, bevande escluse - Abbinamento vini 110 euro a persona



Giulia Restaurant | Lungotevere dei Tebaldi 4 – Roma | Tel 06 9555 2086



Elegance Cafè Jazz Club

Celebrare i nuovi inizi con stile è il buon proposito per l’anno che verrà lanciato dall’Elegance Cafè Jazz Club, il locale romano di musica dal vivo con ristorante, a pochi passi da Piramide, che per la notte di Capodanno 2023 invita i suoi clienti a brindare in un’atmosfera suggestiva, che abbina i ritmi dello swing alla cucina sofisticata, firma dello chef Marco Roselli. “S(w)inging the New Year” è il titolo della serata che il 31 dicembre vedrà sul palco la formazione di Giulia Lorenzoni 4et, impegnata a coinvolgere gli ospiti con le sonorità tipiche della Golden Era del jazz. Due i menu ideati per la serata in cui la contaminazione, tipica del genere musicale protagonista dei concerti live del locale, si riscontra anche in tavola. I piatti messi a punto associano così la tradizione delle terre natie del jazz a ingredienti di estrema qualità, lavorati secondo un’impronta tutta italiana che valorizza la materia prima attraverso cura, attenzione e rispetto per il cibo. Costruendo un ponte immaginario che collega culture diverse perfettamente armonizzate all’interno di ogni singolo piatto, lo chef Roselli suona la sua personale musica in cucina, declinata per l’occasione in due menu speciali. Il primo, “All that jazz”, dopo l’entrée di benvenuto, si lascia scoprire attraverso Ostriche gratinate, Tartare di manzo su osso e midollo e zabaione al whiskey, French toast speziato, foiegras e chutney di albicocche, Prosciutto di tonno al cajun – rigorosamente fatto in casa dallo Chef – e ancora, Tortelli di patate dolci, bacon e sciroppo d’acero e Filetto alla Wellington con salsa Périgueux a base di tartufo e marsala. Il secondo menu è appositamente pensato per i vegetariani – disponibile, su richiesta, anche in versione vegana – e nel suo costante richiamo alla musica prende il nome di “Blue in green”: dopo l’entrée dello Chef, giunge in tavola un’Insalata di mele, barbabietole noci e caprino, seguita dalla Patata al cartoccio, panna acida e tartufo nero. Si prosegue con Funghi selvatici alla creola in tempura e maionese allo champagne, per poi assaporare il caldo abbraccio di una Vellutata di topinambur, nocciole e taleggio. Nella versione vegetariana, i Tortelli di patate dolci, sono abbinati alle noci pecan e sciroppo d’acero e si conclude con il Cavolfiore arrosto cajun.

Elegance Cafè Jazz Club



Entrambi i menu chiudono in dolcezza con il Panettone al cucchiaio, una variazione del tipico dolce natalizio proposto in due consistenze, spuma e crumble, abbinato a un gel allo zabaione e canditi.



Per festeggiare con gusto le festività natalizie, lo chef ha invece ideato un menu che sarà disponibile dall’8 dicembre all’8 gennaio con costo fisso (70 o 90 euro con degustazione di vini). Dopo l’entrèe dello chef, si inizierà con gli antipasti: Torcione di foie gras alla creola con gel di ananas e pan brioche e Carpaccio di manzo con chimichurri e gel di zucca. Una golosa Lasagnetta di pulled pork sarà il primo piatto, seguito dal Petto di faraona ripieno con salsa ai mirtilli rossi e purea di castagne. E per dessert, Pumpkin an pecan nuts pie e Petit four. Aperto il 24 dicembre con menu alla carta, chiuso il 25 e 26 dicembre il 1 gennaio.



Capodanno 2023 - S(w)inging the New Year

Costo: 170 euro con acqua + brindisi di mezzanotte, (vino e drink esclusi)

Costo menu delle festività natalizie (dall’8 dicembre all’8 gennaio) è di 70 euro o 90 euro con quattro calici di vino in degustazione.



Elegance Cafè Jazz Club | Via Francesco Carletti 5 – Tel 0657284458



Aventina

Da Aventina il menu degustazione della cena di San Silvestro si struttura tra gusto e tradizioni. Amuse bouche con Polpettina cacio e pepe su crema di cicoria alla quale seguono gli antipasti, Carciofo alla brace con maionese all'aglione e lardo di Arthur’s Mountains Meat in vendita al banco e Carpaccio di manzo, brodo di funghi, gel di nocciole. Si prosegue con Tortellini in brodo di Mauro Secondi chiusi a mano e Riso Meracinque carnali classico al salto con zucca, porcini fritti, fonduta di gorgonzola dolce, sia i tortellini che il riso sono prodotti che si trovano sempre in vendita. Per secondo Guancia brasata al barolo Forte Masso Castelletto con puntarelle alla romana. Si conclude prima della mezzanotte con il Millefoglie con crema chantilly e lamponi e gli immancabili delle feste Pandoro e Panettone che sono rispettivamente di Giancarlo Perbellini e Vincenzo Tiri. Dopo la mezzanotte si chiude ovviamente con Cotechino e lenticchie, entrambi in vendita nella bottega e prodotti il cotechino dalla Salumeria Regnani e le lenticchie di Orto del Sole nei monti Sibillini.

Aventina



Prezzo menu vini esclusi 100 euro p.p. (solo prenotazioni telefoniche 06 66 594 151)



Aventina | via della Piramide Cestia 9 – Roma | Tel 06 6659 4151



Rovente

Per il pranzo del 25 dicembre da Rovente Osteria con Brace le proposte dello chef Diego Beretta si fanno più tradizionali. Dal primo che in tutte le case italiane non può mai mancare il giorno di Natale ossia il piatto di Tortellini in brodo ai secondi di carne come l’agnello alla scottadito con camomilla e profumo di caminetto o il maialino cotto a bassa temperatura servito con salsa di cipolle e uvetta nappato nella sua Jus liè. Il tortellino merita una menzione particolare perché è realizzato a mano dallo chef e servito poi con consommé di ossa di vaca vieja lasciata nella macchina a ultrasuoni per 15 ore a 75°. Il ripieno è di prosciutto di Cinta Senese e al tavolo il piatto viene completato con del tartufo invernale grattato. Per dolce il panettone artigianale firmato Rovente si può gustare a singola fetta (5 euro) o acquistare intero (35 euro). Rigorosamente realizzato con lievito madre e burro francese si trova classico o al cioccolato fondente.

Rovente



Rovente | Via dei Salentini 12 – Roma | Tel 06490408



Il Marchese - Roma e Milano

La più verace tradizione delle festività, sarà il fil rouge del menu di Natale de Il Marchese di Davide Solari e Lorenzo Renzi, che per questo anno festeggerà il suo primo Natale anche nel suo gemello meneghino. Il cuoco Daniele Roppo ha ideato un menù goloso, che gioca su materie prime di qualità, con una predilezione per i prodotti “romaneschi” più caratteristici, per un pranzo come consuetudine natalizia comanda. Si inizia con il classico Fritto misto romano, seguito da un Crostino bufala affumicata e puntarelle alla romana, Coratella con carciofi e un Battuto di manzo con zabaione salato e cipolla caramellata. Primi piatti che ricordano le tavolate in famiglia con i Tortellini in brodo di gallina e la Lasagnetta al ragù di agnello, castagne, zucca e provola affumicata; un Rollè di coniglio bardato con lardo e ripieno di olive taggiasche e prugne su vellutata di carote e timo come secondo da accompagnare alle Puntarelle alla romana e Carciofi alla giudia, tipici della tradizione laziale delle feste. A chiudere il pasto, una selezione di dolci Natalizi.

Il Marchese Roma



Per il cenone di San Silvestro, il cuoco Roppo ha ideato un avvolgente menù degustazione, elegante e tradizionale allo stesso tempo, come le due anime del ristorante, quella del marchese e quella del carbonaro. Per aspettare la mezzanotte, si parte con un’Ostrica di benvenuto, seguita da un Carpaccio di ombrina marinata, gel di pompelmo, zucchina e menta, Gamberone in tempura, zucca e castagne e Tonno rosso alla cacciatora con erbe amare. Popolo e nobiltà si misceleranno felicemente anche nei due primi piatti: lo Gnocco alla romana broccoli e arzilla e il Risotto all’ortica, tartare di ricciola e ricci di mare. A chiudere il menù del cenone più atteso dell’anno, il Cuore di baccalà a vapore, la sua maionese, crema di panzanella, tartufo nero e salicornia seguito da una selezione di dolci natalizi.



24 dicembre: aperti solo a pranzo con menù alla carta

25 dicembre: aperti pranzo e cena

26 dicembre: aperti pranzo e cena

31 dicembre: aperti solo a cena

1 gennaio: aperti tutto il giorno



Il Marchese Roma

Menu degustazione pranzo di Natale: 80 euro (bevande incluse)

Menu degustazione Cenone di San Silvestro: cena e brindisi (fino alle 00:30) - 180 euro; cena, brindisi e tavolo riservato dopo cena con una bottiglia di Champagne (fino alle 03:00) - 230 euro; dopo cena con tavolo riservato e bottiglia di Champagne (max 5 persone da 00:30 alle 03:00) - 250 euro; dopo cena con due drink inclusi - 50 euro



Il Marchese Roma | Via di Ripetta 162 - 00186 Roma | Tel. 06 9021 8872



Il Marchese Milano

Menu degustazione pranzo di Natale: 90 euro (bevande incluse)

Menu degustazione Cenone di San Silvestro: cena e brindisi (fino alle 00:30) - 200 euro; cena, brindisi e tavolo riservato dopo cena con una bottiglia di Champagne (fino alle 03:00) - 250 euro; dopo cena con tavolo riservato e bottiglia di Champagne (max 5 persone da 00:30 alle 03:00) - 300 euro; dopo cena con due drink inclusi - 60 euro



Il Marchese Milano | Via dei Bossi 3 - 20121 Milano - Tel. 02 5812 4986



Madeleine - Salon de Gastronomie

Nelle bellissime sale adornate da preziose porcellane e autentici pezzi d'epoca originali Art Noveau, Madeleine - Salon de Gastronomie accoglierà i propri ospiti il 24 e 25 a pranzo con un menu alla carta arricchito da alcuni piatti speciali, pensati per l'occasione dallo chef Simone Maddaleni. Per il pranzo della Vigilia i due fuori menu, sono un inno ad uno dei prodotti invernali più amati: il tartufo bianco. Così nascono i golosi Uovo 68 gradi, spuma di patate e porri, pan brioche e tartufo bianco e i Tagliolini al tartufo bianco. Un vero e proprio carousel di sapori, che ha come comun denominatore la tradizione popolare delle ricette di famiglia, impreziosite da un tocco gourmand, e da qualche citazione francese, per gli special di Natale e Santo Stefano, come il Carciofo alla romana farcito bufala e alici, vichysouisse e fonduta cacio e pepe, gli Agnolotti alle tre carni, brodo chiarificato e salsetta verde leggera - ricetta di mamma Marina - i Tagliolini al tartufo bianco e le Costolette d’agnello al rosmarino, puntarelle alla romana e mayonese alla senape ancienne.

Madeleine



Non mancheranno, poi, ad allietare le feste nel bistrot prataiolo di Giancarlo Battafarano e Daniele Quattrini le incredibili creazioni dolci della pastry chef Francesca Minnella, da gustare in loco o take away. Dal Buche de Noel - tronchetto natalizio tipico della pasticceria francese - uno nella versione marron glacé e cioccolato e l’altro nella variante pistacchio, caramello e vaniglia, agli immancabili Panpepato e Panforte, i biscotti speziati di pan di zenzero e decorati a mano e delle simpatiche e festose monoporzioni a forma di alberelli e pupazzi di neve, fino alla Galette de rois, un dolce storico francese dedicato al giorno della Befana: si tratta di una sottile pasta sfoglia caramellata ripiena di frangipane alle mandorle, profumato alla vaniglia e limone.



24 dicembre: aperti fino alle 16:00

25 dicembre: aperti fino alle 20:00

26 dicembre: aperti tutto il giorno

31 dicembre: aperti fino alle 18:00

1 gennaio: aperti tutto il giorno



Madeleine - Salon de Gastronomie | Via Monte Santo 64 - 00195 Roma | Tel 06 372 8537



Cantina Sant’Andrea - Seguire le Botti

Per chi brama a Capodanno l’idea di una fuga dalla città, l’agriturismo Seguire le Botti di Cantina Sant’Andrea offre lo spunto ideale. Un’oasi felice per un soggiorno country chic, nel cuore dell’Agro Pontino, in una delle 5 raffinate camere - tra alberi secolari, vigneti, uliveti, galline, oche e anatre - a due passi dal promontorio del Circeo.

Seguire le botti



Per il Cenone di San Silvestro lo chef Pasquale Minciguerra ha ideato un menù degustazione a base dei migliori prodotti locali, seguendo il filone della tradizione pontina, per coccolare il palato con piatti autentici, accompagnati dalle migliori etichette della cantina. Il benvenuto a base di “Spritz locale”, seguito da 6 Entrèe dello chef, renderanno già la tavola conviviale. Si prosegue con l’antipasto, L’intruso: baccalà all’olio, broccoletti, maionese di alici e tartufo bianco, l’unico piatto di mare del menù. Due invece i primi piatti, un Risotto ai funghi, salsa al Nero di Amaseno e nocciola della Tuscia e i Ravioli al ragù “de ‘na volta”, scarola, uva passa e pinoli; un’esplosione di sapori anche nel secondo piatto, La faraona in 4 mosse, faraona presentata in quattro consistenze e tagli differenti, dal petto alla brace alla sovracoscia in porchetta, dal coscio glassato con le visciole all’aletta panata e fritta. Una chiusura di menù golosa con il dessert Profumi di inverno: castagna, cardoncelli, mandarino, gelato al rosmarino e cremoso all’olio evo, seguito da una selezione di panettoni fatti in casa, frutta secca e mandarini. Si darà il benvenuto al 2023 brindando con il Riflessi Bianco Spumante Extra-Dry e il tradizione “cotechino e lenticchie” accompagnato da una crema di patate al latte.



24 dicembre: aperti solo a pranzo

25 dicembre: chiusi

26 dicembre: aperti solo a pranzo

31 dicembre: aperti solo a cena

01 gennaio: aperti solo pranzo

06 gennaio: aperti solo a pranzo



Cantina Sant’Andrea - Seguire le Botti | Str. del Renibbio 1720 - 04019 Borgo Vodice (Lt) | Tel 327 928 8739



Borgo Petroro, Locanda Petreja

Sulle colline della campagna umbra tra i vigneti e gli ulivi che si arrampicano sui crinali, creando delle sfumature di colore, differenti e meravigliose in ogni stagione, torreggia in tutto il suo fascino Borgo Petroro, Country House & Resaturant di charme ospitata nel castello omonimo, a pochi passi dalla cittadina-gioiello di Todi, Città del Vino! L’Umbria si trasforma in un paesaggio fiabesco in questo periodo dell’anno, con tutte le sue pittoresche cittadine illuminate di lucine, l’odore dei comignoli accesi, e una profusione di sapori, aromi e sensazioni intimamente legate alle festività natalizie. Borgo Petroro non farà eccezione, promettendo di trasformarsi in un incantato Château de Noel. Tutto è pronto per far vivere ai propri ospiti il più autentico spirito natalizio, raccontato già dall’ambientazione suggestiva della corte interna, con decorazioni e luci adagiate sulla viva pietra della sua architettura medievale, che regala un’immagine di altre epoche e porta nel Centro Italia un po’ di quella magia dei villaggi natalizi del Nord Europa, all’insegna, però, del gusto italiano. Infatti, attraversato l’arco d’ingresso del castello/fortezza, si viene catapultati in un caratteristico scenario rischiarato a festa dai filari di luci sospesi e con l’albero di Natale che svetta maestoso con accanto una slitta in legno rossa fiammante trainata dalle renne. Il Natale si respira fin nei più piccoli dettagli: nelle ghirlande infiocchettate appese accanto alla porta di ogni stanza per ricreare quel calore familiare e protetto che fa subito casa, nelle eleganti composizioni di rami di pino, corteccia e muschio sui tavoli, confermando il buon gusto della proprietà che ha reso la permanenza degli ospiti sempre più avvolgente.

Borgo Petroro



Cena della vigilia e pranzo di natale: un clima allegro che durante i giorni delle feste viene amplificato in un viaggio nel gusto studiato per la speciale occasione dallo chef Oliver Glowig. I suoi menu, rispettivamente per la cena della Vigilia e il Pranzo di Natale, possono essere uniti al soggiorno in una delle camere della struttura di charme, modulabile con diversi pacchetti.



Menu degustazione della Cena della Vigilia - € 80 a persona (adulti e bambini di 12 anni o piu`; bambini 4-11 a consumo da speciale menu bambini): Trota Lacustre marinata e scottata con finocchi e tapioca, mela verde e polvere di caffe`, Spaghettone alla Gricia con anguilla affumicata, Baccala` alla Perugina con cicoria, Budino di Panettone con gelato al Sagrantino.



Menu degustazione del Pranzo di Natale - € 80 a persona (adulti e bambini di 12 anni o piu`; bambini 4-11 a consumo da speciale menu bambini): Terrina di pollo ruspante al Sagrantino con cappesante crude e misticanza, Minestra di pasta mista e cavolfiori con tartufo nero pregiato, Oca con topinambur e kumquat canditi, Semifreddo di Panpepato con insalata di agrumi.



Cenone di san Silvestro e brunch del 1 gennaio: l’aria di festiva e di spensieratezza prosegue anche a Capodanno nel borgo umbnro, vestito per l’occasione. Una vacanza per due o da condividere con tutta la famiglia per dare il benvenuto al 2023, trascorrendo tre notti nelle meravigliose camere, Classiche, Royal Suite, anche con Spa privata, rigenerando corpo e mente nell’attesa della mezzanotte più bramata dell’anno.



Per il Cenone di San Silvestro, lo chef Oliver Glowig ha ideato un menù di prelibatezze che richiamano la tradizione locale con l’inconfondibile tocco gourmand dello chef. Si inizia con una divertente e festosa Ostrica con granita di gin tonic e cetrioli e una Terrina di fegato grasso d’oca alle alghe con cozze e capperi. Un elegante primo piatto a base di Gnocchi di patate all’erba cipollina con caviale, e poi i secondi, felice mix di mare e di terra, come piace allo chef: un Tonno rosso del mediterraneo con crema di ricotta, puntarelle e alici e un Filetto di vitello al tartufo nero pregiato con cardi e purea di patate. Si chiude con dolcezza con il dessert a base di Cioccolato in cinque consistenze con semifreddo alla liquirizia. Accompagnerà la cena un intrattenimento musicale dal vivo, in attesa dei suggestivi fuochi d’artificio che sanciranno, tra mille colori e luci, il passaggio al nuovo anno.



I momenti di convivialità non finiscono a Borgo Petroro; si proseguono, infatti, i festeggiamenti con il brunch organizzato per il primo dell’anno, nella cornice della suggestiva piazzetta medievale. Un classico menù a buffet di stampo internazionale - dove non mancano le uova e i formaggi - con qualche tocco della tradizionale regionale; è così che si possono gustare, tra le tante preparazioni, le caratteristiche Egg benedict con bacon croccante e salsa olandese, le Lasagne al ragu` Umbricelli al tartufo e la Coscia di maiale del porco cinturello orvietano “Urbevetus”.



Menu degustazione Cenone di Capodanno - € 160 a persona bevande escluse

Menu Brunch del primo dell’anno - € 100 a persona bevande incluse



Borgo Petroro Country Relais &Restaurant | Vocabolo Castello | Località Petroro 06059 Todi (Pg) | Tel 075997854



Il Vistamare

Il Natale si festeggia a tavola e al Vistamare , il ristorante gastronomico del Fogliano Hotel New Life di Latina, il pranzo di Natale diviene un’occasione per riscoprire quella magica atmosfera resa unica dal menu che lo chef Giovanni D’Ecclesiis ha studiato per l’occasione. Due menu a scelta, uno di carne e l’altro di pesce, con la presenza dei classici piatti natalizi comuni a entrambi, come il Bollito della tradizione, giardiniera di ortaggi e bernese al dragoncello o i Cappelletti in brodo “Antica ricetta di Natale”. In questa cornice dove lo sguardo si perde all’orizzonte, il mare entra prepotentemente nel menu a lui dedicato nei Fagottini ripieni di mazzancolle ponzesi, cavolo romanesco e acciughe, nel Branzino alla brace, ricordo di cozze e vongole sautè e puntarelle o ancora nel Filetto di rombo in crosta di pane e pistacchio, porcini e nuvola di finocchi. Allo stesso modo il menu di terra è un’ode al territorio attraverso l’esaltazione delle sue primizie e prodotti, come nel Cuore di carciofo sezzese ai profumi di Provenza, nei Fagotti di bufala, pecorino e visciole di Sermoneta o nella Guancia di manzo al Nero Buono di Cori, sedano rapa e bietoline di campo. Il percorso gastronomico non può che chiudersi con i classici dolci del Natale sui quali trionfa il Panettone, rigorosamente home made, con soffice di zenzero e cardamomo.

Vistamare



Allegria, accoglienza, musica e una grande cucina per festeggiare il Capodanno. Il Vistamare, lo scrigno di cristallo sul mare, la perla del Fogliano Hotel New Life apre le sue porte per regalare una preziosa esperienza gastronomica in una serata di entusiasmante divertimento. Accolti da un immancabile bollicina di benvenuto il mare e i suoi prodotti più pregiati saranno i protagonisti di un menu studiato per ammaliare i commensali più esigenti. Ad aprire le danze sarà una benaugurante Cornucopia alle olive itrane, salmone affumicato, lime e menta, Bon bon croccante di baccalà mantecato, Mini tacos verde, manzo e fave di cacao, mentre piatti dal sapore iodato che giocano con i prodotti del territorio pontino accompagneranno alla mezzanotte gli ospiti. Le tenere e pregiate carni del Dentice, scampi del Tirreno, Trombolotto di Sermoneta preparano il palato ai preziosi Bottoni di astice, caviale Osietra e topinambur seguiti dalle Perle tostate, ricci di mare e spuma di ostrica. Sapori di mare e di terra, sapidi e decisi sono quelli del Black Code, lenticchie soffiate ed estratto di Bassiano che conducono alla deliziosa kermesse dei dolci, Crescendo di rum e caffè, cremoso al cioccolato, gelato alla nocciola e muscovado e Coccole di fine anno prima di arrivare al classico Cotechino e lenticchie. In abbinamento al menu una bottiglia di Bellavista Cuvée Alma Brut ogni quattro commensali.



Natale: Menu di carne

Euro 70,00 a persona bevande escluse

Menu di pesce

Euro 70,00 a persona bevande escluse

Menu di Capodanno

Euro 160,00 a persona con una bottiglia di Bellavista Cuvée Alma Brut ogni quattro commensali.



Il Vistamare | Piazzale G. Loffredo - 04100 Latina | Tel 0773 273418