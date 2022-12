Stua Noa, un'esperienza di gusto esclusiva per soli 5 tavoli

Un'esperienza esclusiva nel cuore pulsante di Livigno. A offrirla è il nuovo fine dining Stua Noa, aperto sulla centralissima via Plan, all'interno dell'Hotel Concordia. La sua caratteristica? Solo 5 tavoli, per garantire un servizio accurato ed elegante. In cucina il giovane chef Andrea Fugnanesi, classe 1995, che intervalla ricette tradizionali con originali abbinamenti sperimentando i vari sapori che gli ingredienti possono rivelare al palato.

Stua Noa, tradizione e innovazione a Livigno

Stua Noa, una un omaggio alla storia di Livigno

Il nome del ristorante è un omaggio a Livigno e alle sue tradizioni. Stua Noa vuole, infatti, ricordare quell’epoca in cui la vita familiare si svolgeva nelle stanze di semplici case contadine e le famiglie di Livigno si riunivano proprio nella Stua in legno, unico ambiente riscaldato della casa, per consumare il pasto di fine giornata.Oggi la “vecchia Stua” diventa “la nuova Stua” per l’appunto “Stua Noa” per proporre un’esperienza in grado di fondere la cucina del presente con l’intima atmosfera del passato.

I due menu degustazione di Stua Noa

Stua Noa rappresenta l'evoluzione naturale della ricerca dello chef Fugnanesi, la cui popolarità è cresciuta esponenzialmente dopo la partecipazione a Top Chef Italia, programma Tv sul canale Nove. Nella sua proposta la materia prima, provenienti da tutto il mondo, si sposano perfettamente con il territorio valtellinese.

Andrea Fugnanesi al lavoro

Due sono i menu proposti alla Stua Noa: il Concordia Experience e il menu Mountain Experience.

Il menu Mountain Experience prevede due antipasti: il primo con carpaccio di cervo, crema di sedano rapa, maionese alla cicoria e corallo di patata; il secondo invece con salmerino in crosta di patate e zucca, crema di topinambur e tartufo nero. Il primo piatto sorprende con l’orzotto che vuole diventare un pizzocchero mentre il secondo piatto è l’elaborazione del vitello alla milanese con il suo fondo, indivia marinata nello zafferano e glassata da kefir di capra, gel di arancia alla brace. La conclusione è un pre dessert seguito dalla tarte tatin 2.0. (5 portate, 80 euro, bevande escluse)

Il menu Concordia Experience lascia mano libera allo Chef che sorprende gli ospiti con i suoi piatti fantasiosi. (5 portate, 110 euro, bevande escluse).

Gli abbinamenti con il vino sono curati dal sommelier Stefano Porcu.

Uno dei piatti del menu Concordia Experience

Non solo ristorante: bar e centro benessere

Stua Noa, dicevamo, si trova all'interno dell'Hotel Concordia, nel cuore dell'area pedonale di Livigno. Un luogo di ritrovo privilegiato e centrale nella vita del paese. Lì ci si può far coccolare nel centro benessere, con piscina, vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali e sale relax.

Anche il bar, affacciato sulla via dello shopping, è tra i locali più di tendenza a Livigno. Qui dalle 17 in poi si danno appuntamento turisti e amici, soprattutto per apprezzare i ricchi aperitivi preparati dallo chef. È il punto di ritrovo naturale per coloro che cercano un angolo esclusivo, senza perdere di vista mondanità e divertimento, sorseggiando un ottimo cocktail o scegliendo un calice dal ricco assortimento della carta dei vini.

Stua Noa

Via Pontiglia 39 - 23041 Livigno SO

Tel 0342990108