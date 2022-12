Nuovo locale a Milano: 10_11 apre in Porta Venezia

Un nuovo indirizzo cult in città: a Milano, nel cuore del Quadrilatero, affacciato sulla sua piazza più grande che si trova all’interno della destinazione Portrait Milano, il nuovo hotel della catena Lungarno Collection di proprietà della famiglia Ferragamo, nasce 10_11 (“Ten Eleven”), un luogo che mette a disposizione dei milanesi e degli ospiti della città, i suoi ambienti eclettici. Bar, ristorante, giardino e porticato, che in questo luogo si combinano fin quasi a fondersi, valorizzando l’architettura imponente dell’ex Seminario Arcivescovile, attraverso la scelta di preziosi e ricercati dettagli. Portrait Milano si estende su un’area di 2800 mq composta da hotel, negozi e uno spazio dedicato al benessere. Portrait Milano è un hotel con 73 camere di cui 20 suite, una proposta di casual dining e un bar italiano 10_11. Il ristorante gastronomico aprirà a febbraio 2023.

La sala di 10_11



Cucina di tradizione lombarda e aperitivo

10_11 si propone di essere manifesto della grande ospitalità italiana: una cucina ispirata alla tradizione lombarda (ma non solo), dai sapori decisi e riconoscibili, che «evocano un ricordo», ed una mixology che fa dell’evoluzione del rito italiano - e milanese - dell’aperitivo, il suo Dna.



I mondeghili, il riso al salto con ragù di ossobuco in gremolada, il vitello tonnato, il filetto di manzo in crosta e la zucca al forno sono solo alcuni dei piatti che - a partire dal prossimo 14 dicembre - allieteranno gli ospiti del 10_11. E poi i dolci, anch’essi semplici e immediati, nella loro versione più classica, come la torta di mele e salsa di vaniglia o l’amor polenta.

La mia idea di pasta in bianco 1/3 Zucca al forno, fonduta di taleggio, anacardi tostati e amaretti 2/3 Spritz 3/3 Previous Next



Inno alla condivisione

Il tutto naturalmente da condividere, per un’esperienza gastronomica dal calore autentico, di vera convivialità, che richiama alla mente ricordi indelebili di pranzi domenicali e di giornate di festa in famiglia, con piatti da portata e zuppiere posti al centro della tavola, per gustare sapori autentici. A fare la differenza non sono solo le formule che invitano allo sharing, ma è il fattore umano, valore che da sempre ha contraddistinto il Brand Portrait e che in 10_11 trova una nuova forma di espressione.



Il giovane cuoco Alberto Quadrio è stato scelto per capitanare questo nuovo ambizioso progetto, supportato dalla squadra e dall’esperienza di Identità Golose e dal coach Andrea Ribaldone.

Alberto Quadrio



Inno alla sostenibilità

Un concept italiano che rientra pienamente nella visione di Quadrio che in 10_11 intende celebrare il valore della sostenibilità, non solo nell’attenzione a minimizzare gli sprechi (si pensi al suo piatto iconico La mia idea di pasta in bianco che fa un utilizzo completo del Parmigiano), ma anche e soprattutto quello della sostenibilità sociale, nel suo essere aperto a tutti, con una proposta semplice e immediata.



Nel cuore pulsante di Milano

Il nome stesso di questo ristorante è indicazione - del resto - del punto di raccordo e incontro tra due anime della città, rappresentate dai due civici di Via Sant’Andrea 10 (intima e raccolta, esclusiva ed elegante, massima espressione di quella italianità con allure internazionale) e Corso Venezia 11 (aperta, inclusiva e proiettata direttamente al cuore di Milano).



Questo luogo così centrale e strategico non poteva che designare il ruolo di connettore e di matchmaker del 10_11, la cui ambizione è quella di far sentire ogni ospite a casa: un luogo vocato a diventare punto di riferimento e incontro dei milanesi dalla prima colazione al dopo cena, quanto luogo di continua scoperta per una clientela nazionale ed internazionale che nel viaggio ricerca meraviglia ed arricchimento.



I suoi arredi - firmati dall’architetto Michele Bonan e frutto del lavoro di abili artigiani italiani - raccontano della sua ambizione di fungere da polo di connessione sinergica tra Milano ed il mondo, portando fuori ciò che è dentro e dentro ciò che è fuori.



10_11 - Bar Giardino Ristorante

Via Sant’Andrea 10 - Corso Venezia 11 | Milano

Tel 02 367 99 5850