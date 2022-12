Natale a tavola, menu ed eventi per giornate indimenticabili

It's beginning to taste a lot like Christmas, è il titolo di una celebre canzone anglosassone di Natale, il cui significato in italiano tradotto dall'inglese è "Comincia ad avere un sapore molto simile al Natale". Un titolo che ben si presta a fare da cappello a una serie di menu e di suggestivi eventi culinari proposti da celebri cuochi e ristoratori per passare il Natale e il Capodanno al ristorante. Scopriamo insieme le sette proposte più suggestive.

Il menu di Natale di Andrea Berton

Andrea Berton propone due speciali menu degustazione, disponibili il 24 dicembre per la cena della Vigilia e il 25 dicembre per il pranzo di Natale. In particolare per la giornata di festa Berton propone Rosa di Gorizia e caviale Calvisius, Aspic di astice con pistacchio e arancia

Ravioli di coda di manzo, brodo affumicato e cavolo nero, Moleca con puntarelle, limone e prezzemolo, Faraona con verza e castagne, Carota e agrumi, Foresta nera, e il suo celebre panettone Panettone al quale si possono anche abbinare due o tre portate al tartufo bianco d'Alba.

Andrea Berton del Ristorante Berton di Milano

Ristorante Berton | Via Mike Bongiorno, 13, 20124 Milano MI | Tel. 0267075801

I menu delle feste di Daniel Canzian

Daniel Canzian celebre cuoco e membro di Euro-Toques, associazione che raggruppa i cuochi europei, presenta speciali menu per tutte le festività, disponibili sia nel ristorante di Via Castelfidardo angolo San Marco che in formula delivery su “DanielCanzian a casa tua”. Si parte a Sant’Ambrogio con una proposta gastronomica esclusiva ispirata alla tradizione. Il ristorante rimarrà aperto anche la sera della Vigilia, il giorno di Natale e la notte di San Silvestro con differenti menu.

Daniel Canzian

DanielCanzian Ristorante Milano | Via Castelfidardo angolo via San Marco, 20121 Milano MI | Tel. 026379 3837.

Il cenone di Capodanno de Il Circolino

Lo storico circolo di quartiere di Monza riprende vita grazie alla squadra capitanata dallo stellato Claudio Sadler (anche lui membro di Euro-Toques) , in cucina, e il mixologist Filippo Sisti, per il cocktail bar. In occasione del cenone di Capodanno, Il Circolino propone due menu speciali da degustare rispettivamente al bistrot o al ristorante gourmet per una serata all’insegna del gusto.

Il Circolino di Monza

Il Circolino | Via Anita Garibaldi, 4, 20900 Monza MB | Tel. 0396363374

La Tavola delle feste di 142 Restaurant

Per l’ultima notte dell’anno 142 Restaurant è pronto ad accogliere i suoi ospiti con un menu di pesce in abbinamento alle etichette scelte dalla padrona di casa Sandra Ciciriello. Nell’attesa del Capodanno - fino al 21 dicembre - è possibile ordinare un menu per l’asporto perfetto per godersi le prelibatezze della cucina anche nella comodità di casa.

Il 142 Restaurant di Milano

142 Restaurant | Corso Cristoforo Colombo, 6, 20144 Milano MI | Tel. 0247758490

Panettone, "Bubbles & tarots for breakfast" by Montelvini

Per scoprire cosa ha in serbo il 2023 arriva “Bubbles & Tarots for Breakfast”, la colazione in compagnia delle bolle dell’azienda vinicola veneta Montelvini e del panettone MI.O di Daniel Canzian. Durante l'evento - in programma per giovedì 15 dicembre, dalle 11 alle 13, in Via Cesare Correnti 12 a Milano - sarà possibile interrogare gli astri sotto la guida del rinomato percettivo Massimo Giannone, che pronosticherà il futuro all’interno di una stanza esperienziale allestita con una carta da parati a tema zodiacale. Per partecipare è possibile iscriversi gratuitamente qui.

L'evento Bubbles Tarots for breakfast in programma in via Correnti a Milano

Bubbles & Tarots for breakfast | Via Cesare Correnti 12 20123 Milano

Babbo Natale... Cocciuto

Da Cocciuto l’ultimo scorcio dell'anno è all’insegna dell’amore, della solidarietà e del divertimento. Venerdì 16 dicembre nella location di Via Procaccini va in scena il secondo appuntamento con il Cocciuto Perfect Match, l’occasione perfetta per trovare l’anima gemella sotto l’albero. Martedì 20 - sempre nel nuovo locale - sarà la volta di una cena speciale per scambiarsi regali e fare del bene portando con sé un dono per i bambini di una casa famiglia milanese. Immancabili, infine, i festeggiamenti per l’ultimo dell’anno. Per salutare il 2022 all’insegna del buon cibo e del buon vino, nei locali di Via Bergognone e di Via Procaccini sarà disponibile un menu d'eccezione a cura degli chef Laganà e Fabris. Protagonista dell’offerta delle location di Via Melzo e di Via Passeroni, invece, un trittico di pizze gourmet. Entrambe le proposte - consultabili qui - saranno abbinate ai vini di Ferro13. Per prenotazioni: 331 2182267.

Il Cocciuto di via Procaccini a Milano

Cocciuto | Via Giulio Cesare Procaccini 33 20154 Milano MI | Tel. 0264083325