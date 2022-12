Natale e Capodanno: fuga gourmet e atmosfere suggestive tra Toscana e Umbria

Il Natale e il Capodanno sono alle porte e già si iniziano a immaginare i sapori, i profumi e le atmosfere di festa che queste annuali ricorrenze potranno regalare. Tra le idee da regalare o regalarsi per questo fine 2022 ecco alcune mete gourmet per trascorrere le festività dell’Avvento e il Capodanno all’insegna del gusto e della bellezza di Toscana e Umbria.

Natale ad Assisi



Aldivino Bistrot Contemporaneo a Corciano

Il nuovo tempio del gusto in Umbria tra il lago Trasimeno e Perugia, dove le più importanti cantine internazionali e le piccole produzioni selezionate dal sommelier Emanuele Rugini, incontrano la cucina contemporaneo dello chef Enrico Pistoletti. Cenone di Capodanno: un Menu degustazione e grandi etichette in abbinamento, cocktail a fine serata preparati con esclusivi blend e spirit provenienti da tutto il mondo. Ecco qui alcuni dei piatti che si potranno degustare: Rombo con beurre Blanc e caviale; Risotto con astice BBQ, burro allo yuzu, asparago di mare.

Aldivino



Aldivino Bistrot Contemporaneo | Via Antonio Gramsci, 201 - 06073 Corciano (Pg) | Tel 075 9281711



Ristorante Origine – Terni

Il nuovo concept ristorativo di Maurizio e Amedeo Serva nella parte più a sud dell’Umbria, “Origine” è l’esperienza di una cucina che mette al centro della sua filosofia il gusto autentico e originale della materia prima. Tornare all’Origine dei sapori attraverso una proposta giovane e moderna che porta in tavola con eleganza, creatività e tecnica, la cultura enogastronomica di questo lembo di Umbria e non solo. Cenone di Capodanno: menu che racconta la tradizione e che sorprende per ricercatezza e intensità di sapori. Tra i piatti della serata gli straordinari ravioli ripieni di sautè di vongole con strigoli di campo, le Lenticchie di Castelluccio con spuma di cotechino e castagne, la Guancia di manzo con pastinaca, uva e panpepato.

Origine



Ristorante Origine | Via Paolo Garofoli 16 - 05100 Terni (Tr) | Tel 342 1058574



Trippini Ristorante a Civitella del Lago

Lo chef Paolo Trippini propone il suo “Capodanno Panoramico, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno affacciati su tre regioni d’Italia”. (Lazio, Umbria, Toscana). Un luogo unico in uno dei contesti paesaggistici più belli della regione. Un evento intimo ed esclusivo. Cinque tavoli, un menu degustazione firmato dallo chef Ambasciatore del gusto e Jre-Jeunes Restaurateurs Paolo Trippini, del buon vino selezionato tra cantine di piccole produzioni di eccellenza e grandi nomi dell’Umbria. Tra i piatti del menu: Anguilla alla brace laccata con mela cotogna zafferano e finocchio fermentato; Bottoni di cotechino artigianale brodo di mela verde affumicata; Gobbo ripieno di quaglia, mandarino sotto sale uva passa… ovviamente non mancheranno le lenticchie!

Ristorante Trippini



Trippini Ristorante | Via Italia 14 - 05023 Civitella del Lago (Tr) | Tel 0744 950316



Officina dei Sapori a Gubbio

Nel cuore di Gubbio, borgo famoso per la sua experience natalizia, per l’albero di Natale più grande al mondo, per i mercatini e le tante attività in programma, l’Officina dei Sapori è la meta ideale per famiglie. Lo chef Giacomo Ramacci insieme alla sorella, braccio destro e sommelier, propongono: tra i piatti della cena della Vigilia di Natale: Cocktail di gamberi; Purè alla Robuchon con uovo poché fritto, baccalà mantecato e tartufo nero; Risotto alle erbe con salsa di cozze, ricci di mare e sgombro; Tortello di baccalà alla pizzaiola; Calamaro scottato, crema di lenticchie, polvere di bruschetta e cavolo viola; Millefoglie di pasta fillo.

Officina dei sapori



Officina dei Sapori | Via dei Consoli 13 - 06024 Gubbio (Pg) | Tel 075 9271424



Borgo Petroro, Locanda Petreja a Todi

Sulle colline della campagna umbra tra i vigneti e gli ulivi che si arrampicano sui crinali, creando delle sfumature di colore, differenti e meravigliose in ogni stagione, torreggia in tutto il suo fascino Borgo Petroro, Country House & Restaurant di charme ospitata nel castello omonimo, a pochi passi dalla cittadina-gioiello di Todi. Lo chef Oliver Glowig, insieme al suo staff, propone un Menu degustazione della Cena della Vigilia (alcuni piatti): Trota Lacustre marinata e scottata con finocchi e tapioca, mela verde e polvere di caffe`, Spaghettone alla Gricia con anguilla affumicata, Budino di Panettone con gelato al Sagrantino. Altri piatti nel menu degustazione del Pranzo di Natale: Terrina di pollo ruspante al Sagrantino con cappesante crude e misticanza, Oca con topinambur e kumquat canditi.

Borgo Petroro



Borgo Petroro Country Relais &Restaurant | Vocabolo Castello | Località Petroro 06059 Todi (Pg) | Tel 075997854



Il Frantoio Hotel Fontebella ad Assisi

La Veranda, il Rose Garden e la Medieval Hall sono gli ambienti in cui si sviluppa Il Frantoio, che propone un menu ispirato alla tradizione umbra, con l'apertura a materie prime provenienti da tutte le regioni italiane. La filosofia di cucina dello chef Lorenzo Cantoni, già Miglior chef dell’olio Airo 2021, è stata sempre fortemente caratterizzata dall’uso dell’Olio Evo come ingrediente, a cui abbinare in base alle varie cultivar e ai vari blend la materia prima del territorio umbro, erbe spontanee, prodotti delle campagne, carni identitarie della sua regione d’appartenenza. Alcuni piatti Menu di Natale: Cappelletti in brodo; Polpo cavolo rosso platano ed olive disidratate. Alcuni piatti del menu di Capodanno: Zuppetta di lenticchie di Castelluccio; Pance maialino e ventresca melanzana bruciata e golden.

Il Frantoio



Il Frantoio Hotel Fontebella | Via Fontebella 25 - 06081 Assisi (Pg) | Tel 075 812242



Relais Il Falconiere & Spa – Cortona

Il Capodanno è sempre una grande festa in famiglia al Falconiere (una stella Michelin e la lady chef patron Silvia Baracchi, membro di Euro Toques Italia), un'esperienza di alta gastronomia dedicata alle tradizioni culinarie della Toscana, la raffinata accoglienza fatta di luci e decorazioni scintillanti ma anche la calda atmosfera di una dimora Relais Chateaux. L'offerta include tre pernottamenti con prima colazione, frutta fresca all’arrivo, Menu gourmet di San Silvestro con abbinamento di grandi vini e champagne, brunch di Capodanno con bevande, accesso alla spa per il percorso “Acqua e Vapori” e buono per trattamenti spa.

Il Falconiere



Relais Il Falconiere & Spa | Località S. Martino Bocena 370 - 52044 Cortona (Ar) | Tel 0575 612679



Osteria del Teatro - Cortona

Ubicata nel cuore della città etrusca, all'interno di un palazzo del 1500 restaurato con estrema cura per mantenere le caratteristiche originali in ambito architettonico e in quello dell'arredamento, l'Osteria del Teatro si compone di tre differenti ambienti in grado di ospitare in modo elegante ed esclusivo il cliente. In questa suggestiva location lo chef patron Emiliano Rossi, membro di Euro Toques Italia, propone una cucina gustosa in grado di unire tradizione e tecnica raffinata. Alcuni piatti del menu pranzo di Natale: Candele di Natale farcite con salmone selvaggio, red king e white lady; Tronchetto di Natale nel bosco. Alcune proposte del menu di Capodanno: Cappelletti alla cinta senese in brodo profumato alla liquirizia con briciole di castagne al rosmarino; Filetto fasciato all’uva con salsa all’amarone su nido di topinambur.

Osteria del teatro



Osteria del Teatro | Via Giuseppe Maffei 2 - 52044 Cortona (Ar) | Tel 0575 630556



Mater - Moggiona

Nel suggestivo Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, ultima testimonianza dell’era glaciale a due passi dai millenari Eremo e Monastero di Camaldoli, si trova il Mater, ristorante bijoux con alla guida l’emergente chef patron Filippo Baroni. «Il nome Mater è un omaggio non solo alla mia mamma - ricorda lo chef Filippo - ma alla Madre del mondo, simbolo di bellezza e tenerezza. Parole che cerco di materializzare nella mia proposta gastronomica, sia terragna che marinara». Una cucina, quella di Filippo, che vuole farvi entrare, attraverso tecnica e cuore, all’essenza in maniera semplice e diretta. Alcune proposte del menu di Capodanno: Gamberi rossi marinati, arancia, olive e caviale; Raviolini di Grigio e Chianina, uvetta, pinoli e cavolo nero; Ricciola scottata, olive e capperi, maionese al wasabi.

Mater



Ristorante Mater | Via Camaldoli 52 - 52014 Moggiona (Ar) | Tel 366 5035127



Essenza Dario e Anna - Arezzo

Piazza Grande, sotto le famose logge del Vasari, in una cornice di grande prestigio si trova il ristorante l’Essenza Dario e Anna. In un ambiente intimo e raccolto, con un arredamento moderno e giochi di luce che aggiungono una nota di eleganza, lo chef patron Luca Scoscini propone una tradizione culinaria dove storia e ricerca regalano il piacere di stare a tavola, in una diade stimolante e intramontabile. Tra i piatti del menu di Capodanno: Zuppa del Tarlati; Tortello di Maccarello Reale, caviale italiano e spuma di bergamotto; Cubo di Wagyu, spuma di pecorino e cipolle caramellate; Agnello con colatura di ostriche; Semifreddo al torrone e gelato al panettone.

Essenza Dario e Anna



Essenza Dario e Anna | Piazza Grande 16 - 52100 Arezzo | Tel 340 106 6544