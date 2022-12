Natale in Friuli Venezia Giulia: ecco i menu da non perdere

La cucina del Friuli Venezia Giulia, terra di confine, è un mix straordinario di sapori e profumi, frutto di contaminazioni etniche e culturali. Una cucina figlia del territorio (mare e monti, pianura e collina, il tutto nel raggio di un centinaio di km) e delle culture, che in occasione delle feste natalizie mette in tavola il meglio della sua creatività. Ecco cosa hanno ideato per Natale gli chef di rinomati ristoranti di città e campagna, da Udine a Trieste. Godetevi i menu!

Natale a Trieste

Lokanda Devetak 1870

Partiamo dal brullo Carso e dalla Lokanda Devetak 1870, più autentica espressione della cucina carsolina, che si è da poco aggiudicata la prima Stella Verde MICHELIN (riconoscimento che premia i ristoranti all'avanguardia nel campo della sostenibilità) in Friuli Venezia Giulia. Un riconoscimento assolutamente meritato da parte di una famiglia che si dedica anima e corpo alla cucina e all’accoglienza: Avguštin e la moglie Gabriella (cuoca eccelsa), affiancati dalle figlie Mihaela, Tjaša, Tatjana e Sara.

Lokanda Devetak 1870

Menu Pranzo di Natale

Entrée di benvenuto

Il vasetto invernale: crema di zucca, ricotta fresca di produttori locali, spuma al latte di mandorle e amaretti

Purea di fagioli di San Quirino (presidio Slow Food) con il cotechino salsa al kren e cavolo al kümmel

Friûl: polentina del Molino Zoratto di Codroipo - UD, formadi frant e pitina (entrambi presidi Slow Food)

Riso Carnaroli con cime di rapa ed erborinato di Aviano

Secondi a scelta:

Guancetta di maiale brasata 3h al vino Terrano S elektion Lokanda Devetak, cipolla rossa di Cavasso fritta e patate in tecia

Il tradizionale baccalà della nonna Žuta (stoccafisso del' Isola di Røst– Lofoten, Norvegia – importato e battuto da Christian Zoratto del Molino Zoratto), polenta, acciuga e parmigiano

Verdure bio a vapore

Lingua di scottona e nervetti all'aceto, mostarda e senape

Supeta natalizia: cappone in sugo alla maggiorana e patate

Intermezzo dolce

Dolce di Natale: bela potica – gubana bianca con mandorle

Caffè e digestivo

(Vino a scelta bianco rosso dolce da una lista di vini selezionati dalla cantina)

Lokanda Devetak 1870 | via Brežici, 22 - San Michele del Carso, Savogna d’Isonzo (Go) | Tel 0481 882488

Al Ponte

Storico ristorante, è l’indirizzo prediletto in provincia di Gorizia da chi vuole gustare la più autentica cucina friulana preparata ad arte, sia di carne che di pesce. Ne è proprietaria la famiglia Rizzotti, che dalla Carnia ha portato sulle rive dell’Isonzo i gusti della montagna. Non solo: l’Adriatico è ad una trentina di km ( ed ecco quindi stupendi piatti di pesce) e gli echi della Mitteleuropa riecheggiano in molti piatti.

Al Ponte

Menu del pranzo di Natale

Il Benvenuto di Buon Natale

Salmone selvaggio di selezione, purè al crescione d’acqua e crema al barbaforte

Merluzzo mantecato, pere glassate allo zucchero bruno e polentina del Mulino Milocco

Soffice al Montasio dolce salato “Doppio 90” e consomme ai cipollotti

I cappelletti fatti in Casa in brodo di cappone speziato ai tre pepi

Il risotto mantecato alla zucca, salsiccia croccante e lacrime di Frant

La punta di petto di pezzata rossa leggermente affumicata al legno di melo con patate di San Martino, cavolo rosso e castagne

Dolce Natale

Pan cotto alle mandorle e pistacchio di Bronte, gelato alla zucca e crema tiepida Calvados

Il panettone della pasticceria di Tarcento

Il torrone fatto in casa

Al Ponte | Viale Trieste, 122 - Gradisca d’Isonzo (GO) | Tel 0481 99213

La Tavernetta al Castello

Dalla magia del Collio e del vicino Adriatico arrivano sulla tavola di questo raffinato Ristorante Gourmand del Castello di Spessa Golf Wine Resort & SPA terra e mare, vigne e orti, un mondo di sapori e profumi esaltati dalle sapienti mani dello chef Antonino Venica e della sua brigata. Il tutto, interpretato in modo lieve e contemporaneo.

La Tavernetta al Castello

Menu del pranzo Natale

Il Benvenuto del nostro Sommelier

Calice di "Perté" Ribolla Gialla Brut Millesimato 2021

Aperitivo

Insalatina di benvenuto con polpettine di salame giovane e ortaggi

Paninetto con scarola, capperi e olive

Frichetto croccante

Antipasto

Radicchi nobili padellati su zuff di mais, carpaccio di sedano rapa, gratinato “bagna caoda” di Pitina

Primi piatti

Raviolini di cappone con il suo intingolo su aria di doppio brodo

Strudel di gries con le fioriture invernali su cremoso di cavolfiore e gocce di aglio nero

Secondi

Sella di Mangalica al sentore di pepe Sarawak, cime di rapa e funghi cardoncelli

Lombatello di manzo su fondente di patate affumicate e acetosella

Dessert

Cubo di cremoso al Calamansi su nuvola di elisir di China e cioccolato Itakuja

Caffè

Biscottini, arachidi e mandarini

La Tavernetta al Castello | Via Spessa, 7 - Capriva del Friuli (GO) | Tel 0481 808228

Trattoria Al Paradiso

Paradiso, di nome e di fatto, per questa straordinaria locanda di campagna della Lady chef Annamaria Mauro e del marito Aurelio, che pare trasportata qui pari pari dalla Camargue. La vicina laguna di Marano porta in tavola volatili, lumache, pesci, erbe e germogli palustri, con una ricca e inconsueta varietà di prodotti stagionali che l’alchimia del nuovo chef Cristian Nardulli trasforma in raffinatissime pietanze.

Trattoria al Paradiso

Menu Pranzo di Natale

Aperitivo di benvenuto e gnocco fritto con salsa ai formaggi di malga, mela verde e gelèe al sedano

Antipasto

Bocconcini di trota dello Stella, salsa bernese, puntarelle all’arancio e finocchio

Primi Piatti

Crema di fagioli antichi e guazzetto di fagiano nostrano

La “panade” in un raviolo: rivisitazione di un antico piatto friulano

Piatto di mezzo

Cotechino di Aurelio con polenta gratinata del Molino Zoratto e mousse di kren

Secondo piatto

La tacchinella farcita con datteri al balsamico, castagne e il suo fondo di cottura, patata al cartoccio con burro affumicato e radicchio di Treviso

Dolce di Natale

Cremoso di castagne, cioccolato, caramello soffiato, composta di cachi e pandoro mignon

Vini selezione della cantina di Aurelio

Trattoria Al Paradiso | Via Sant’Ermacora, 1 - Paradiso di Pocenia (UD) | Tel 0432 777000

Trattoria Da Nando

Nella Bassa Friulana, questa conosciutissima trattoria è il tempio della gastronomia friulana, coltivata con passione da 5 generazioni dalla famiglia Uanetto. Pantagruelica, entusiastica e gioiosa, la sua è vera cucina di territorio golosa, stagionale e molto fantasiosa, che valorizza una sterminata sequela di eccezionali prodotti locali, di terra e di mare.

Trattoria da Nando

25 dicembre – Menu Pranzo di Natale

Marshmallow di Seppia

Puzzle di Mare

Capesante nell’Orto d’Inverno

Astice al Tartufo bianco

Terrina di Vitello, Mela e Olivello spinoso

Quaglia, Rape rosse e Tartufo nero

Riso e Canoce, Mou di Busera e Aglio nero

..sorbetto..

Duplo di Cervo

Manzetta infagottata e lasagnetta di Patate al San Vito

Le Dolcezze di Carla

Panettone artigianale di “Plasè” e Salsa Vaniglia

Torrone Relanghe

Selezione di Vini della Cantina di da Nando

Trattoria da Nando | Via Divisione Julia, 14 - Mortegliano (UD) | Tel 0432 760187

La Taverna

Il fascino di un luogo straordinario, l’orangerie del Castello di Colloredo di Monte Albano, sulle colline alle spalle di Udine, e la seducente cucina di Salvatore De Micco, talentuoso chef amalfitano formatosi in ristoranti stellati internazionali, ne fanno uno dei ristoranti imperdibili del FVG. Con lui sono entrate una ventata di solarità mediterranea ed echi cosmopoliti fra le affascinanti mura di questo elegante e rinomato ristorante condotto la Lara Minisini.

La Taverna

Menu Pranzo di Natale

Sfera liquida di toc in braide

Spirale di frico

Focaccia con San Daniele

Terrina di maiale di Sauris, pistacchio, ketchup di susine e punte di radicchio

Uovo, stravecchio di Montasio, castagne, tartufo nero

Gnocco di patate, topinambur, Frant, cipolla di Cavasso

Blec al ragù di piccione e pera zeuka

Coscia di faraona farcita, verza invernale

Cubetto panettone, spuma di zabaglione al marsala

Cupola pandoro, crema di ricotta, crema cioccolato

Panettone Macino Mela e Picolit

La Taverna | Piazza Castello, 2 - Colloredo di Monte Albano (UD) | Tel 0432 889045

Vitello d’Oro

E’ stata probabilmente la vicinanza alla Pescheria Liberty a determinare inizialmente la vocazione per il pesce di questo apprezzatissimo ristorante ospitato in una bella palazzina ottocentesca a pochi metri da piazza San Giacomo, cuore di Udine. Molto, anzi moltissimo, ci mette oggi di suo Massimiliano Sabinot, che ha la cucina di pesce nel DNA. La sua famiglia ne è proprietaria dal 1987 e in sala lo affianca impeccabilmente il fratello Gianluca.

Vitello d'Oro

Menu Pranzo di Natale

Benvenuto della cucina:

Illusione di un’ostrica

Burro salato alle acciughe

Sfoglie vegetali fritte

Tartara di ombrina, funghi shiitake e schiuma di birra

Fior di loto: indivia rossa cotta e cruda, zucca, Montasio e tuorlo d’uovo fritto

Risotto di gamberi & gamberi, cime di rapa e la sua bisque

Bianco assoluto: baccalà fresco al vapore, crema di patate affumicate e cavolfiore in due consistenze

Una golosità… mini babà per Nonino e amarena

Passione al coccolato: tre cioccolati, yogurt e lamponi

Il nostro panettone

Vitello d’Oro | via E. Valvason, 4 - Udine | Tel 0432 508982

Ristorante Ai Fiori

In pieno centro, a due passi dal mare, è uno dei ristoranti storici di Trieste. Vi si gusta la piacevolissima cucina fusion del giovane e talentuoso chef Lorenzo Salio Ponci, che mixa con eleganza e sapienza pesce e prodotti a km Zero del Carso e dell’Istria con ingredienti meno comuni dal tutto mondo, echi orientali e di terre lontane, frutto di viaggi e studi.

Ai Fiori

Menu Pranzo di Natale

- Menu di Pesce

Amuse bouche

Granseola al rosmarino, insalatina di avocado, cipolla rossa candita e panna acida

Antipasto

Capasanta alla camomilla, zucca, nocciole, guanciale di Sauris

Primo

Tortelli ripieni di branzino, brodo agli agrumi, cipollotto bruciato

Secondo

Dentice, patata, tabacco e whiskey

Dessert

Sorbetto all'ananas e Batida de Coco

Il nostro Panettone fatto in casa con gelato al miele

Prezzo 85 euro a persona, incluso acqua minerale, flûte di benvenuto e servizio

- Menu di Carne

Amuse bouche

Manzo marinato, salsa wafu, radicchio tardivo

Antipasto

Uovo pochè, terra al tartufo nero, insalatina di puntarelle

Primo

Risotto, ragù di coda di manzo, cavolo nero e castagne

Secondo

Filetto di capriolo fondente, ribes nero, patate acide e grani di senape

Dessert

Sorbetto all'ananas e Batida de Coco

Il nostro Panettone fatto in casa con gelato al miele

Ristorante Ai Fiori | Piazza Hortis, 7 - Trieste | Tel 040 300633