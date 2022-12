Al Rome Cavalieri Natale e Capodanno tra sostenibilità e tradizione

Come ogni anno il Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel, ha predisposto per Natale e le feste di fine anno un programma ricco di sorprese, tra delizie enogastronomiche e bellezza sul suggestivo tema del Dreaming Blue: sognare in blu. Il tutto all'insegna dell'armonia con la natura e l'impegno ormai imprescindibile verso la sostenibilità.

Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel

Il Natale sostenibile del Rome Cavalieri

Il via alle settimane speciali e coinvolgenti è stato dato dalla rituale accensione dell'albero di Natale innovativo ed ecologico, nella lobby dell'hotel. È un “albero senza albero”, un’installazione sospesa realizzata da sole splendide luci e decorazioni scintillanti declinate sui toni del blu, del bianco e del grigio. Ogni elemento è sospeso, appeso a invisibili fili di nylon riciclato, che sarà poi recuperato e riutilizzato. Non a caso negli ultimi tre anni l'hotel ha ricevuto l’ambita certificazione Green Key.

Perchè la scelta del blu, tema predominante? Non è solo colore: evoca il cielo e i suoi orizzonti dalla infinite sfumature. Ma lo sguardo ci dà anche una sensazione di benessere e di rinascita e poi, soprattutto, ci fa "volare", come nella canzone. Ma ci sono anche il bianco e il ghiaccio che evocano la neve di stagione e, per i romantici, qualche paesaggio fatato. Il programma delle feste al Rome Cavalieri

Il programma dei festeggiamenti iniziano al Ristorante La Pergola con la Cena della Vigilia, che il celebre cuoco Heinz Beck ha creato con la sua filosofia di cucina che vuole incantare il palato con un’attenzione speciale per la salute e il benessere. Tra le 8 portate, che secondo tradizione "di magro" prevedono pesce, i Tortellini ripieni di salsa genovese con carciofi e tartufo nero, la Triglia con crema di porri, salsa di malva ed erbe balsamiche e il Rombo, zucca e salvia. Pranzo sontuoso invece il 25 dicembre: Consommè di cappone affumicato, Astice e variazione di radicchio e dessert speciale. La Pergola

Festa grande anche al Ristorante Uliveto di Fabio Boschero: per la vigilia preparerà Tagliolini al pesto leggero e gamberi rossi, Filetto di branzino al forno, spuma di pastinaca e funghi. Irrinunciabili i dolci dell’Exexutive Pastry Chef Dario Nuti, tra cui il Sorbetto di mela verde e insalata di erbe dolci e il Tiramisù ai sapori natalizi.

Sempre il giorno di Natale sarà allestito un golosissimo brunch tra bollicine di Spritz e Franciacorta e prodotti del territorio mentre per i piu' piccoli l'attesa di Babbo Natale con slitta, renne e regali non sarà vana.

Anche il Capodanno del Rome Cavalieri sarà scintillante e ricco di appuntamenti, tutti diversi tra loro. Al top il Gran Galà di San Silvestro del Ristorante La Pergola, sempre con menu griffato Heinz Beck: Ostrica, nuvola di finocchio e aroma di mandarini, Fegato grasso d’anatra con albicocche candite e Tagliolini al tartufo bianco d’Alba con scorzonera ed erba cipollina. Si brinderà con spettacolari fuochi d'artificio e Roma vista dalla terrazza aggiungerà emozione.

Fabio Boschero dell'Uliveto invece prevede, aspettando mezzanotte, Risotto allo champagne, tartare di scampi e perla di alghe marine, Filetto di rombo arrostito con salsa allo Chardonnay e Insalata di erbe aromatiche con vinaigrette di melograno e fico glaciale. Infine, by Dario Nuti, la Nuvola di biancomangiare e agrumi. Filetto di Capriolo in crosta di cereali dell'Rome Hotel Cavalieri 1/5 Crudo di gobbetti al pepe rosa e lime all'Hotel Rome Cavalieri 2/5 Il Negroni dell'Hotel Rome Cavalieri di Roma 3/5 Nuvola di Biancomangiare e agrumi 4/5 Tortellini e stracchino al lime 5/5 Previous Next Il Capodanno magico del Tiepolo Lounge & Terrace

Un’atmosfera di Capodanno più dinamica e informale si troverà al Tiepolo Lounge & Terrace con Moët & Chandon Nectar Impérial abbinato a petits fours e canapés a alla Gran Selezione di Sushi, e con il rituale brindisi con lenticchie e cotechino di mezzanotte. I fuochi si potranno ammirare anche dal rooftop dell’albergo, la Terrazza degli Aranci, brindando Moët & Chandon con i dolci del Grand Buffet Dessert del pastry chef. Il 1° gennaio, primo giorno dell'anno, sarà ancora una buona ragione per far festa. Ed ecco il Brunch del Primo dell’Anno di Boschero, con le live station ricche di proposte per tutti i gusti, e l’animazione per bambini tra giochi e musica. Si replica il 6 gennaio con il brunch speciale dell’Epifania, che conclude le celebrazioni.

Per tutto il periodo si potrà anche celebrare il tea time nella Tiepolo Lounge, con torte e dolcetti nonchè aperitivi tra cui il “Negroni... in abito blu”, un mix perfetto di London N°1 Gin, Vermouth, Italicus Rosolio di Bergamotto e note di pompelmo creato da Angelo Severini e dal suo team.

Ma c'è anche l'offerta di bellezza e il benessere nel Cavalieri Grand Spa Club, che propone un rituale speciale il Festivity Glow di Natura Bissè, che rinnova, idrata e illumina. Il protocollo di bellezza include anche un massaggio rilassante per le gambe o per il corpo. Un programma natalizio in linea con la filosofia del Rome Cavalieri, che sa offrire ai suoi ospiti quanto di meglio si può desiderare in termini di accoglienza, eleganza e sostenibilità, anche nel periodo magico delle festività. L'accoglienza del Rome Cavalieri

Circondato da un parco di 6 ettari con vegetazione mediterranea, il Rome Cavalieri, 5 stelle, sorge su un colle che domina la Città Eterna. Dispone di 345 camere e 25 suite con arredi preziosi, tra cui la Napoleon Suite, pensata su misura per un imperatore o per grandi statisti, con uno scrittoio del '700 e orologio incorporato. Ha piscine esterne e interne, oltre allo Spa Club e l'Imperial Club. All'ultimo piano ospita la Pergola, tre stelle MIchelin e al pianoterra l'Uliveto, oltre al Bar Tiepolo e roof garden.