Natale e San Silvestro al ristorante: dove andare tra Padova e Vicenza?

Per gli indecisi, tra Padova e Vicenza fermentano brillanti iniziative tra menu della Vigilia, Natale, Santo Stefano e San Silvestro con proposte degustazione che spaziano dai menu classici ed eleganti a quelli gourmet e a base di pesce. Vediamole insieme.

Natale a Padova

Padovanino, il menu di Stefano Mocellin

Stefano Mocellin nonostante il suo background di alto livello (ultime esperienze all’Unico di Milano e al Diesel Farm alla corte di Renzo Rosso) per Natale ha studiato un particolare menu: «Stiamo attraversando un periodo in cui gli estremismi e l’abuso di tecnica in cucina stanno prendendo il sopravvento – spiega lo chef -. Per il mio menu di Natale ho pensato ad una proposta gourmet che fosse comprensibile e identificabile, per ritrovare il gusto della convivialità e del piacere dei sapori veri, una cucina rivolta alle persone e non realizzata per l’ego dello chef».

Stefano Mocellin al Padovanino a Padova

Menu di Natale

Benvenuto della Luisa - Focaccia 90% idratazione con salmone marinato al tè nero, gel di limone candito, burro montato al limone – Calice Metodo Classico “Soejo” Tenuta Chiccheri

Variazioni d’ostrica - In purezza, Quadro d’ostrica, La mia ostrica alla brace

Cavolfiore Martini, sifonato e non mescolato

Risotto Luxury all’astice e tartufo nero (storico piatto di Chef Mocellin)

Semplicemente rombo, patate e carciofi di Carletto

L’evoluzione di un “Vecchiato”, panettone del maestro panettiere Luca Vecchiato in diverse consistenze

Prezzo € 130 (acqua, caffè, coperto inclusi)

Stefano Mocellin al Padovanino | Via Santa Chiara 1 - 35100 Padova | Tel 3756197434

Valbruna a Limena : la proposta di De Martino

Il Ristorante Valbruna di Limena e il suo staff a partire da Elisa Vianello, Titolare, chef Pietro De Martino e Andrea Camparmò, bar manager, da pochi giorni orgogliosi della “Menzione speciale Ristoranti Che Passione 2022” assegnata dalle segnalazioni enogastronomiche di giornalisti, hanno preparato un menu speciale per la vigilia di Natale a base di pesce. Un percorso dominato dall’esperienza internazionale dello chef che non ha mai perso d’occhio le sue origini sorrentine, un menu realizzato con solide tecniche in cucina e con contaminazione dei sapori campani che incontrano e incoronano i sapori del Veneto.

Valbruna a Limena

Menu della vigilia

Brindisi di benvenuto con entré della Vigilia

Ricciola, insalata di rinforzo, burro acido e uova di pesce affumicate

Raviolo di granchio, brodo di cappone e cime di rapa alla brace

Baccalà Campania e Veneto

Panettone al lievito madre made in Valbruna: classico o al cioccolato, zabaione, sambuca e mandarino

Piccola pasticceria napoletana natalizia

Prezzo € 80

Valbruna | Via del Santo 2 - 35010 Limena PD | Tel 0496451237

Impronta a Bassano del Grappa

A Bassano del Grappa chef Christopher Carraro del Ristorante Impronta, reduce dal premio Ricerca e Innovazione della nuova edizione della Guida Venezie a Tavola 2023 edita dallo storico giornalista enogastronomico Luigi Costa, per Natale non prevede menu dedicati ma ha dirottato la sua ricerca sul Menu di San Silvestro: «La nostra proposta prevede un corposo menu degustazione che strizza l’occhio al passato con alcuni nostri classici, ma sempre rivolto al futuro con piatti di ricerca», racconta Carraro che da pochi anni ha aperto, proprio accanto al celebre Ponte Vecchio, il proprio ristorante caratterizzato dal timbro moderno e minimalista.

Impronta a Bassano del Grappa

Menu di San Silvestro

Snack di benvenuto con calice di bollicine

Budino al tartufo, spuma di Parmigiano, pop corn di maiale

"Rigatone" di barbabietola, lardo e pepe

Trota affumicata, caviale di trota, cavolfiore, consommé di funghi

Buns al latte, capasanta marinata, tartufo, nocciola

Bottone di pasta fresca, ripieno di baccalà mantecato, dashi di manzo, prezzemolo, ribes fermentato

Risotto assoluto di cipolla

Faraona alla royale, scalogno, vermouth, castagne, terrina di patate alla francese

Pre-dessert

Soffice di cioccolato, gelato alla nocciola, arachide, caramello salato

Caffè con piccola pasticceria

Panettone artigianale con crema allo zabaione

Prezzo €120 escluse bevande e vino

Impronta | Via Angarano 7 - 36061 Bassano del Grappa VI | Tel 0424235519

La Locanda di Piero a Montecchio Precalcino

A La Locanda di Piero il Menu di Natale (disponibile anche a Santo Stefano a pranzo) è un appuntamento imperdibile che ogni anno regala saperi e sapori della tradizione: «Il menu di questo Natale non si discosta dal mio stile in cucina, è un menu classico per coerenza e perché non c’è bisogno di eccesso di creatività a Natale», racconta Renato Rizzardi che assieme a Sergio Olivetti, direttore di sala e compagno di vita, hanno approntato anche un menu per San Silvestro un percorso in grande equilibrio tra forma e sostanza.

La Locanda di Piero di Montecchio Precalcino

Menu di Natale e Santo Stefano

Spumante con benvenuto della cucina

Tartelletta con baccalà mantecato, bagna cauda, capperi e olive nere

Insalata di tacchinella con noci, melograno, cavolo nero e senape integrale

Cappelletti di Asiago stravecchio in brodo di gallina ruspante

Orzotto alla zucca, cotechino e soncino

Medaglione di cappone farcito alle prugne e castagne con purè di patate e radicchio di Treviso Dolce Rudolph

Pasticcini di Natale

Prezzo € 80

Menu di San Silvestro

Sashimi di storione marinato alle erbe aromatiche con puntarelle e sorbetto alle foglie di sedano verde

Praline di fegato grasso d’oca con pera cotogna

Risotto ai topinambur con tartara di gamberi rossi e spuma di mare

Ravioli alla polenta e camembert di bufala, glassati alla maggiorana e cardoncelli

Hamburger di rombo alla Mugnaia e lenticchie beluga

Petto di fagiano farcito al tartufo nero con crema alla vodka e pancetta affumicata

Sorbetto al mapo, tequila e sale di Maldon

Operà alla gianduia e castagne, salsa al cioccolato fondente e frutta secca Caffè

Prezzo€ 110 con brindisi di mezzanotte

La Locanda di Piero | Via Roma 32/34 - 36030 Montecchio Precalcino VI | Tel 0445864827