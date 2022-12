Natale sulle Dolomiti? Ecco i menu dei ristoranti di Belluno, Trento e Bolzano

Il Natale sulle Dolomiti è all’insegna della tradizione, mentre a Capodanno si pasteggia e si festeggia rigorosamente con bollicine italiane metodo classico. Qui di seguito un elenco dei menu di alcuni dei più rinomati ristoranti di Belluno, Trento e Bolzano. A voi la scelta.

Il magico e goloso Natale sulle Dolomiti



San Brite – Cortina

Bread and butter, San Brite. Foto: foto Giuseppe Ghedina

A Cortina (Bl) l’agricucina del San Brite (dal 2020 1 Stella Michelin) di Riccardo Gaspari è la semplicità che ti stupisce, ti emoziona e ti scalda il cuore. Questo il menu del pranzo di Natale:



Aperitivo

Brodo

Affettato

Pane e burro

Salmerino marinato, lenticchie nere e brodo acido

Risotto mantecato con erbe aromatiche

Ravioli ripieni di anatra, crema di pan brioche

Cervo, funghi, abete e sottobosco

Carrello di formaggi di produzione propria abbinati a mostarde

Gelato al mais e brodo di liquirizia

Panettone



San Brite | Località Alverà - 32043 Cortina d'Ampezzo (Bl) | Tel 0436 863882



Locanda San Lorenzo - Puos d'Alpago

Agnello dell'Alpago, Locanda San Lorenzo

Restando sempre nel Bellunese, vicino al Lago di Santa Croce, meta ambita per gli appassionati di windsurf, si trova la Locanda San Lorenzo (1 Stella Michelin). Da Renzo Dal Farra si va per mangiare l’Agnello dell’Alpago. Fatto con metodi di cottura differenti, è delicato e si scioglie in bocca. Ed è Presidio Slow Food. Il ristorante è chiuso la sera del 31. Questo il menu del pranzo di Natale:



Stuzzichini di benvenuto

Tartara di branzino, gel all'arancia e finocchio in tre consistenze

Trancio di merluzzo ripieno di gamberi, crema di fagioli della Valbelluna e salsa limone e zafferano

Spaghetti freddi alla bottarga, tartara di cervo e crema di cime di rapa

Ravioli ripieni di zuppa di cipolle, topinambur e riduzione di melograno

Filetto di vitello, castagne glassate, broccolo fiolaro di Creazzo e salsa alle spezie

Nocciola, arachidi e lampone

Panettone artigianale con zabaione



Locanda San Lorenzo | Via General Cantore 2 - 32015 Puos d'Alpago (Bl) | Tal 0437 454048



Ristorante St. Hubertus - San Cassiano in Badia

Un piatto invernale del Ristorante St. Hubertus

Dominio dello chef Norbert Niederkofler e del suo team, il Ristorante St. Hubertus a San Cassiano in Badia (Bz) ha ottenuto 3 stelle Michelin proprio celebrando la filosofia “Cook The Mountain”, menu che verrà proposto anche a Natale:



Insalata invernale

Tartare di coregone

Anguilla porchettata

Pane & burro

Risotto di zucca bbq

Cappelletti di milza, koji & melassa di cipolle

Luccioperca di montagna

Animella di vitello, zabaione & funghi

Agnello della Val d’Isarco

Yogurt, cachi & olivello spinoso

Sfogliato & caramello di midollo



Restaurant St. Hubertus | Strada Micurà de Rü 20 - 39036 San Cassiano (Bz) | Tel 0471 849500



Parkhotel Holzner - Soprabolzano

Stephan Zippl

A Soprabolzano, in Alto Adige, Stephan Zippl firma il menu sia del Ristorante 1908 (doppio riconoscimento nella Guida Michelin 2022: prima stella Michelin e Stella Verde) sia del Parkhotel Holzner che per questo Natale propone:



Trota salmonata della Val Passiria

beurre blanc al mandarino, uva passa, sedano, rafano

oppure

Petto di quaglia arrosto

spuma di jus, remoulade al pino mugo, bacche di sorbo

Estratto di fungo porcino

gnocchetti al prezzemolo, perle di verdure, sherry

Risotto al tartufo

crescione, rosso d’uovo fritto, ricotta al forno

oppure

Raviolo di kamut

spinaci, fonduta di formaggio grigio, lievito di birra, paglia di patate

Filetto di salmerino della Val Passiria

zucca, schiuma al limoncello, orzo al timo

oppure

Spalla di Yak brasata

topinambur, bastoncini di radicette, mirtilli rossi al Rum

Yogurt/cachi/nocciola

oppure

Parfait di castagne/mirtilli/cioccolato



Parkhotel Holzner | Via Paese 18 - 39054 Soprabolzano (Bz) | Tel 0471 345231



Locanda Margon – Trento

Locanda Margon

A Trento la Locanda Margon (1 Stella Michelin) è il ristorante di Casa Ferrari (Gruppo Lunelli) guidato dallo chef Edoardo Fumagalli. Il cenone di Capodanno 2022 non poteva che essere a base di bollicine. Ecco il menu:



Aperitivo di benvenuto

Sigaro ripieno di crema al caprino e cenere di cipolla

Meringa salata al Trentingrana e cereali soffiati

Foglia di patata dolce arrostita

Omaggio al lago di Garda, soffice di olive e crema di arancia

Menu Amuse - Bouche

Spuma di patate, uovo di quaglia poché al tartufo nero, crumble al cacao e quinoa rossa soffiata.

Antipasto

Cannolo di pane al caviale, battuta di gambero rosso e salsa all’arancia

Primo

Risotto mantecato con bisque di crostacei e tartufo nero pregiato

Secondo di pesce

Noci di capesante scottate, cavolo fioretto e salsa “ricca” al limone

Secondo di carne

Petto d’anatra arrostito in crosta di spezie al berberé, patata fondente al burro demi-sel e jus profumato all’arancia

Dolce

Il tartufo d’inverno, crema di nocciole caramellate e gocce di cacao

A Mezzanotte

Cotecchino al Ferrari Perlé Nero e lenticchie

Panettone artigianale e le sue creme

Piccola pasticceria



Abbinamento vini

Ferrari Perlé Bianco Riserva Magnum 2013, TrentoDoc - abbinato con il cannolo

Ferrari Perlé Rosé Riserva Magnum 2011, TrentoDoc - abbinato con il risotto

Ferrari Riserva Lunelli Riserva 2015, TrentoDoc - abbinato alle noci di capesante

Giulio Ferrari Riserva Del Fondatore Magnum 2009, TrentoDoc - abbinato con il petto d’anatra

Ferrari Maximum Demi-Sec, TrentoDoc - abbinato con il tartufo



Locanda Margon | Via Margone 15 - 38123 Ravina (Tn) | Tel 345 616 5893