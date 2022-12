Capodanno in Sardegna: gli indirizzi tra Olbia, Santa Teresa di Gallura e Aglientu

In Sardegna il cenone di fine anno è un’occasione di festa, ma non solo. Nei menu delle feste natalizie e di Capodanno sono spesso presenti piatti della tipica tradizione isolana, quelli che nella stagione estiva lasciano spazio ai piatti più “turistici”. Ecco il motivo in più per approfittare di queste proposte che uniscono festeggiamenti, divertimento e tipicità. Abbiamo scelto quattro locali del nord dell'isola, diversi nella proposta dei piatti, simili nella qualità dell'alta cucina proposta. E con un merito in più, quello di offrire servizio tutto l'anno. Seguiteci e vi portiamo lungo un itinerario ideale da Olbia a Santa Teresa Gallura, fino ad Aglientu!

Natale sulla spiaggia di Porto Taverna



Il Mattacchione Estro in Cucina

Chef patron di questo interessante locale, che apre le sue porte su viale Aldo Moro, una delle principali arterie della città di Olbia (Ss), è Giuseppe Barracu, collaborato dalla moglie Rossella Meloni che si occupa del servizio in sala. «Il nostro menu guarda al territorio con un’espressione del tutto personale - ci spiega Giuseppe Barracu - ed è concepito per far vivere al cliente un’esperienza di sapori familiari, rivisitati in chiave innovativa al fine di valorizzare i prodotti della tradizione locale».

Il Mattacchione Estro in Cucina

La proposta non si limita ai soli sapori, ma anche alla forma e all’approccio con i piatti. Per questo vengono servite, ad esempio, specialità da mangiare con le mani, come la waffle, il Pan brioche, il Garncampidano soffiato e il Bignè salato. Su tutti però il Sandwich di Pecora battuta al coltello, tuorlo d’uovo marinato e il Tartufo Sardo. Questo piatto sintetizza il concetto della cucina di Barracu, dove un ingrediente tradizionale come la pecora trova una diversa preparazione da quella classica “in cappotto”, e viene nobilitata con il tartufo locale, prodotto di qualità poco noto al grande pubblico anche perché non abitualmente proposto nei ristoranti dell’isola. Il menu di Capodanno de Il Mattacchione Estro in Cucina è un’esperienza di gusti e sapori, che si completa con un percorso enogastronomico, abbinando ai piatti del menu una selezione di vini sardi, scelti nell'ampia carta dei vini che elenca oltre 180 etichette tra regionali, nazionali ed estere.



Ristorante Il Mattacchione Estro in Cucina | Via Copenaghen 82/84 - | Olbia (Ss) | Tel 380 2405368



Ristorante Marlin

Scegliere Marlin è per abbinare l’alta cucina al fascino di una location tra le più esclusive della Gallura. Cenare nella cornice delle Bocche di Bonifacio, con le luci della Corsica che risplendono al di là delle ampie vetrate, ha il sapore dei momenti da ricordare! Il sapore dei buoni piatti è invece servito al tavolo da Giada Ammannato e dal suo staff, mentre la cucina è territorio di Paolo Nicolai, una vita dedicata alla passione per questo mestiere. «Nel menu di Capodanno abbiamo voluto concentrare l’essenza del Marlin - ci spiega Giada Ammannato - quelle specialità che hanno portato il locale ad essere apprezzato e scelto da una clientela che cerca freschezza dei prodotti primi e semplicità nella preparazione».

Marlin

È per questo che il menu si apre con l’ampia carrellata di antipasti, tra i quali il noto cruditè Marlin e, a seguire, portate che esaltano la qualità e la genuinità degli ingredienti, per finire con l’altro fiore all’occhiello di casa Marlin: l’alta pasticceria di propria produzione. La Carta dei vini è quella che ti aspetti in un locale di alto livello, con la migliore produzione locale, abbinata a etichette delle più prestigiose cantine nazionali ed estere. E un pensiero è rivolto ai bimbi con un menu dedicato.



Ristorante Marlin | Rena Bianca - Santa Teresa di Gallura (Ss) | Tel 379 1386705



Ristorante PeMa

PeMa è una giovane realtà che si è guadagnata, in pochi mesi, una posizione di prestigio nella classifica delle più belle realtà della ristorazione sarda. Giovane perché ad aprile 2022 e perché Peppe Avellino e Mattia Mannoni, le cui iniziali danno il nome al locale che sorge nel centro di Santa Teresa, sono giovani ragazzi che hanno però già maturato importanti esperienze. Mattia vanta una lunga gavetta nel ristorante di famiglia, prima in sala e poi in cucina, mentre Peppe una folgorante carriera lavorativa nei grandi ristoranti stellati del mondo, con insegnanti del calibro di Ferran Adrià e i pluristellati Jordi Roca e Dani Garcia. «L'obiettivo di PeMa è portare al tavolo l'autenticità, nel segno della tradizione della nostra cucina - ci racconta Mattia Mannoni, impegnato nel servizio in sala - che si rifà all'alta qualità che un tempo erano propri di questa zona». Santa Teresa e la Gallura, in effetti, sono stati il tempio della migliore cucina sarda e nazionale, con nomi che hanno scritto la storia della ristorazione, come il Gallura ad Olbia, da Franco a Palau, Canne al Vento e da Riva, a Santa Teresa e altri ancora. Oggi Peppe e Mattia sono impegnati in questa piccola grande missione, un obiettivo alto che, giorno dopo giorno, stanno dimostrando di poter coronare. I sapori di PeMa sono decisi, intensi, richiamano la macchia mediterranea e i profumi dell'isola, ti catapultano in Asia per poi riportarti alle origini dei pescatori ponzesi, fino a terminare un viaggio gastronomico ne dolci ricordi in compagnia dei nonni. «La mia cucina è ricerca e rivalorizzazione soprattutto di quei sapori che ricordano la mia infanzia – sono le parole di Peppe Avellino - i ricordi passati a pescare con mio nonno, le erbe della macchia mediterranea che andavo a raccogliere con mia zia... la mia cucina è il mio bagaglio culturale con dentro tutti i ricordi e le tante persone a me care».

Ristorante PeMa



Per il menu di Capodanno Mattia e Peppe propongono un menu legato al territorio con prodotti come il corbezzolo, i carciofi, il muggine, la quaglia e il tartufo nero di Laconi. «Un menu legato alla stagionalità - precisa Peppe - che ricorda le passeggiate in pineta con materie che fanno parte delle festività natalizie». Una chicca in più? La collaborazione con la Cantina Sella & Mosca di Alghero e i loro vini impreziositi dalle etichette firmate Antonio Marras, lo stilista sardo famoso nel mondo: Mustazzu (Cannonau di Sardegna Doc), Ambat (Vermentino di Sardegna Doc) e Oscarì (Torbato spumante metodo classico Doc).



Ristorante PeMa | Via Valle D’Aosta 2 - Santa Teresa Gallura (Ss) | Tel 379 1819149



Masnada Restaurant

E se volevate rimanere nella sfera delle novità eccovi Masnada, forse la più curiosa. Sarà per la location, tanto affascinante quanto particolare, sarà per la sfida che Eleonora ha voluto lanciare contro i luoghi comuni, ma di certo Masnada è un nome che sentirete spesso ricorrere tra i tavoli dei bar e gli ombrelloni degli stabilimenti della Gallura. Eleonora, insieme a mamma Patrizia, hanno portato alto La Tegghjia, l'agriturismo che a Rena Majori ha vissuto, stagione dopo stagione, flussi turistici sempre crescenti, per una clientela che aumentava e si aggiungeva a quella acquisita. Perché quindi lasciare la strada certa per quella ignota? Bella domanda! Fatela ad Eleonora quando la andrete a trovare! Certamente lei e mamma Patrizia sono “tipe toste”, amano le sfide e questa iniziata qui, in quel di Portobello, villaggio turistico che sorge lungo la costa di Aglientu, è senz'altro una sfida avvincente. «Pensiamo che si può lavorare anche nei mesi invernali - esordisce con piglio sicuro Eleonora - anche se siamo al centro di un villaggio che vive soprattutto nel periodo estivo. È però un turismo di alto livello quello che frequenta questo villaggio e crediamo che una proposta all'altezza delle loro alte aspettative possa essere una scelta vincente».

Masnada Restaurant



La struttura è molto affascinante, immersa nella macchia mediterranea, affacciata sulle acque del litorale. Qui puoi scegliere di assaporare le bontà che escono dalla cucina godendo della veduta sul mare, oppure all'ombra delle piante che regalano freschezza e profumi. E se parliamo di piatti? «Noi andiamo un po' a sentimento... - sorride Eleonora mentre ci spiega la loro filosofia di cucina Masnada - nel senso che in inverno andiamo con quello che la stagione ci offre, tra verdure e frutta, mentre in stagione siamo forti nella proposta di sushi e di carni che serviamo, passando tra i tavoli, in diverse portate. E poi c'è lo chef che lasciamo libero di... creare». È evidente che nella scelta dei piatti, così come nello stile del locale, c'è molto della personalità di Eleonora, al cui seguito opera uno staff che ragiona sulle stesse lunghezze d'onda. Il risultato è un ristorante che si distingue fortemente dalla classica ristorazione e si pone come alternativo, ricco di ricerca ma rispettoso dei tempi e delle stagioni, sempre però aperto al piacere delle contaminazioni.



Masnada Restaurant | Località Portobello | Aglientu (Ss) | Tel 346.1206499