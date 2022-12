Cenone di Capodanno: a Cosenza e provincia esperienze plurisensoriali

Le tavole delle festività non dimenticano le tradizioni regionali, soprattutto nelle offerte dell’entroterra della provincia, mentre nell’area urbana della città si incrociano la cucina mediterranea e quella asiatica, con ingredienti inediti, come l’oro nella tartare del Boa Sorte, e abbinamenti suggestivi. Originale e servita per la prima volta, la proposta della brigata dello chef stellato Antonio Biafora in Sila, presso il resort di famiglia; all’insegna dell’autenticità dei sapori e del clima della natività, il San Silvestro sul Pollino. Nel borgo più bello d’Italia, Altomonte, il cenone è servito in grotta, all’osteria dei gemelli Di Leone.

Cosenza nel periodo delle festività

Gusto Toscano

Nel cuore della città di Cosenza, è un ristorante gourmet tra i più ricercati. Competenza, tecnica e materie prime di altissima qualità sono il valore aggiunto della cucina. La ricca carta dei vini completa un’offerta unica per la tutta la provincia.

31 dicembre – Gli ultimi rintocchi con Gusto Toscano (200 euro pp, 60 euro menu bambini)

Entrée

Amuse-bouche dello Chef e calice di bollicine

Antipasti

Ostriche Gillardeau con baccalà mantecato, confetto di pomodoro piccadilly e limone al carbone vegetale

Involtino di gambero rosso di Mazara ripieno di caprino aromatizzato con majorana e pepe nero di Sarawak nel consommè di crostacei

Primi

Risotto Carnaroli con fondo di crostacei, finocchietto selvatico, crema di bufala e tartare di tonno

Raviolo farcito con crema di astice, burro acido, salvia e bouillabaisse

Secondo

Saltimbocca di rombo, suo fondo, spuma di pomodoro infornato e verdura di stagione

Dolce e frutta

Fantasia dello chef

Panettone

Mango, papaya, ciliegie e frutto della passione

Allo scoccare della Mezzanotte

Zampone e lenticchie, calice di prosecco

Gusto Toscano | via Isonzo, 22/24 | 87100 Cosenza | Tel 0984 1782270

Gusto Toscano a Cosenza

Boa Sorte

Location elegante nella città universitaria. Menu innovativi da sushi fusion a base di ricette giapponesi e sud americane. Un’esperienza indimenticabile per chi ama conoscere e scoprire il gusto che cambia.

31 dicembre – Capodanno (150 euro pp, 60 euro menu bambini)

Cruditè Boa Sorte

Molluschi, crostacei, sashimi di frutta esotica e fontana fredda con calice di prosecco

Le tartare

Tartare di salmone affumicata al legno con salsa ponzu e caviale

Tartare di tonno con frutto della passione e oro 24k

Sushi Party

Mix di nigiri e maki rolls

Tataki

Magnum di tonno, mix di sesamo, salsa teriyaki e lamponi

Caldi

Supplì di polipo cbt e spuma di Parmigiano Gambero kataifi, crema alla curcuma e bouganville

Primi

Gyoza di astice, cialda di pistacchio e salsa ponzu

Risotto con crema di zucca, tartare di ricciola e burrata

Secondo

Cartoccio con foglie di banana, filetto di spigola, fior di capperi, pomodorino giallo e farina di mais cbt accompagnato con pico de gallo e chips di Daikon

A mezzanotte

Calice di bollicine e tiramisù al pistacchio

Boa Sorte Rende | Via Fratelli Bandiera, 15 A/B, 87036 Rende (Cs) | Tel 800 148 628

Uno dei piatti proposti nel menu di Capodanno al Boa Sorte di Rende (Cs)

Biafora Resort&Spa

Nel cuore della Sila, immerso in un paesaggio tra natura e relax, si presta come location per trascorrere esperienze slow di gusto e benessere. Il cenone nasce dall’unione delle due brigate di cucina della famiglia Biafora, quella del resort e quella del ristorante stellato Hyle guidato da Antonio Biafora. Un menu nuovo con piatti tutti inediti.

31 dicembre – Il nuovo anno in Sila (110 euro)

Capasanta, garum di pollo e rapa rossa

Cavolfiore, acciuga, bergamotto e za’atar

Riso “riserva san massimo” astice, zucca, nduja e cardamomo verde

Tortello di cotechino, lenticchie e nocciola

Cervo, tartufo, cime di rapa e senape

Millefoglie di pitta ‘mpigliata

Vini:

Villa Antinori bianco - Cantine Antinori

Peppoli rosso - Cantine Antinori

Franciacorta Berlucchi - a mezzanotte

Biafora Resort&Spa | Loc. Torre Garga San Giovanni in Fiore | Tel 0984 970078

Biafora Resort&Spa a San Giovanni in Fiore (Cs)

Barbieri

Storico punto di riferimento della ristorazione tipica della Calabria. Ricette della tradizione contadina con ingredienti prodotti dall’orto locale saggiamente curati dall’agrichef Enzo Barbieri.

31 dicembre - Cenone San Silvestro (130 euro pp, 40 euro menu bambini)

Antipasto servito a buffet attraverso il mare ed i monti

Angolo degli aperitivi: prosecco, vini bianchi e rosati e spritz. Isola degli stuzzichini: cuoppo di zafarani cruski, rosette di cipollina selvatica, chips di patate dop della Sila, crespelle alle acciughe, polpettine di patate e di melanzane. Isola dei formaggi: pecorino stagionato e canestrato del Pollino, caciocavallo silano, ricottine del Farneto, scaglie di parmigiano, caciottine affumicate, il tutto accompagnato dalle confetture, dai mieli e dai fichi dottati caramellati della Bottega Barbieri. Isola del tipico: cipolline selvatiche e patate, funghi con mollicata ed alloro, funghi di bosco in umido, ciambotta di peperoni e uova alla contadina, zuppa di ceci e porcini, trippa alla paesana, angolo di sott’oli tipici: olive alla paesana, funghi cardoncelli, scapece di zucchine, tutti prodotti dalla Bottega di Casa Barbieri. Isola del salumaio: crostini di ‘nduja e fico dottato, soppressata, salsiccia, capocollo, pancetta, prosciutto crudo affettato a vista, lardo di suino nero, mortadella e scapece di melenzane. Panino Cosentino. Isola del mare: insalata di polpo alle patate, insalata di seppie alla mediterranea, cocktails di gamberi, neonata in tortiera, insalata di cernia rucola e pomodorini di collina, zuppa di fagioli e frutti di mare, carpaccio di pesce spada, frittura di pescato del Mar Jonio, pepata di cozze. Baccalà fritto. Tartara e carpaccio di tono crudo, ostriche e fasolari e cannolicchi.

Primi Piatti

Riso di Sibari agrumi ed astice Gnocchetti (acqua e farina) al ragù tagliato al coltello di manzo podolico e polpettine di suino nero accompagnati da trucioli di ricotta salata e peperoncino alla fiamma

Secondi Piatti

Spigola al sale accompagnata da erbette fresche, melograno e noci e capa santa gratin al brandy e burro

Sorbetto mantonico e limone

Coscia di manzo podolico al magliocco e cacao amaro, cartoccio di patate dop della Sila ai funghi cardoncelli e insalatina di finocchio ed arance Zuppetta di lenticchie e trucioli croccanti di guanciale

Frutta e dessert

Gran piatto con spiedo di frutta, mascarpone e frutti di bosco, panna cotta al fico dottato, bignè alla crema

Alzatina di dolcetti della tradizione: cannaricoli, giurgiulena, tozzetti e curvette alle noci accompagnati dal passito di Casa Barbieri

Cantina:

Aperitivo: Bollicine Barbieri

Cena: Altofiume rosso e Balbia bianco

Passito Barbieri

Alla mezzanotte: Rosaneti Librandi

Ristorante Hotel Barbieri | via Italo Barbieri, 30 – Altomonte(Cs) | Tel 0981 948073

La sala del Ristorante Hotel Barbieri di Altomonte (Cs)

La Taverna degli Ammirati

Il cuciniere, come ama definirsi, Luigi Ammirati, non finisce mai di stupire con il suo nuovo ristorante e la sua filosofia di cucina moderna, vocata esclusivamente all’utilizzo di prodotti della Calabria e valorizzati in tutti i suoi preparati. Ha adottato il motto “dividi et impera”, servendo porzioni ridotte in diverse varianti. Strepitoso l’utilizzo del moscato di Saracena per ridurre la salsa di crostacei.

31 dicembre – Aspettando il 2023...la calabreseria de La Taverna degli Ammirati (75 euro)

Filetto di maialino con crema di melanzane affumicate al mandarino di Calabria

Tortino di patate al pan crusco e cuore filante

Sfogliatella ripiena di cappone mandorle tostate e ricotta

Tagliatella di seppie e olio nuovo

Gambero bianco crudo su tartare di branzino

Tonno al naturale

Struncatura acciughe e mollica

Come se fosse un raviolo ripieno di baccalà e fonduta di formaggi dolci

Conviviale di riso di Sibari con astice e bergamotto

Trancio di branzino con salsa di crostacei al moscato di Saracena e tartare di caldarroste

Guancia di vitello al magliocco con lenticchie del Pollino

Piccola pasticceria de La Taverna degli ammirati

La Taverna degli Ammirati | corso Garibaldi 233/235 Castrovillari (Cs) | Tel 340 8399150

La Taverna degli Ammirati a Castrovillari (Cs)

Osteria San Francesco

Esperienza unica quello di ritrovarsi in una grotta scavata nella roccia, dove trascorrere l’ultimo dell’anno coccolati dall’accoglienza dei gemelli Di Leone. Esperienza e modestia da star, legati al calore di un’osteria ai piedi del centro storico di Altomonte. Non perdetevi la cicorietta selvatica con baccalà.

31 dicembre – Cenone di Capodanno (60 euro)

Antipasto

Insalatina di riso venere con polpo al profumo di menta

Conchiglia di ricciola affumicata da noi con vinagraite all’arancia

Pesce spada marinato agli agrumi con senape in grani

Baccalà mantecato all’olio e.v.o con grissino salato

Carote spadellate alla curcuma con anelli di totano

Tentacoli di seppia in agrodolce con cipolla in carpione

Ceci spadellati al timo selvatico con Julienne di calamari

Cicoria selvatica aglio olio e peperoncino con baccalà al vapore

Primo

Millefoglie di pasta all’uovo con carciofi e gamberi

Secondo

Cuore di ricciola del mediterraneo con cipolla di Tropea all’aceto balsamico

Assaggio di Zampone con lenticchie della tradizione come augurio

Dessert

Trancio di Pandoro con cioccolato caldo e gelato fior di latte

Osteria San Francesco | via Giuseppe Fuscaldo, 1 Altomonte(Cs) | Tel 346 1802236

Osteria San Francesco di Altomonte(Cs)