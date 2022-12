Pizza al taglio, nuova apertura di “Alice” a Torino

Blooming Group e Alice Pizza hanno aperto a Torino in zona Lingotto il primo dei sei locali previsti sul territorio piemontese nei prossimi due anni, con una ricaduta occupazionale di circa 60 persone. La pizzeria, con servizio take away e delivery, sarà aperta tutti i giorni dalle 11.30 alle 21.30 con una ricca offerta delle pizze al taglio che dal 1990 hanno reso celebre il marchio. Famosa per la sua leggerezza, la pizza Alice deve il suo successo alla ricetta dell’impasto, rimasta invariata per oltre 30 anni e caratterizzata da una quantità di lievito davvero molto ridotta, circa 2,5 grammi di lievito per ogni chilo di impasto, e da una lievitazione di almeno 24 ore a temperatura controllata. L’impasto viene poi viene lavorato a mano e steso delicatamente in teglia. Infine, viene farcito e cotto in forno ad alte temperature.

Blooming Group è un gruppo industriale in ambito food & bevarage. Nato nel 2017 con la creazione di BKNO, oggi Blooming è un nome di spicco nel panorama italiano nel settore retail con i brand Burger King, Befed, Alice Pizza, Rossopomodoro, Il Barbiere e con i propri marchi Lab, Il Barotto e Gallo’s. “We nurture brands” è il claim che guida il suo sviluppo, territorialmente diffuso nelle principali regioni del nord Italia. Una forte attenzione alla sostenibilità e alla centralità delle persone completano i valori del gruppo, che conta al proprio attivo oltre 500 dipendenti. Un management di esperienza guida l’azienda con la forte ambizione di crescere sostenendo l’occupazione e lo sviluppo dei territori in cui è presente.

Alice Pizza nasce a Roma nel 1990 e oggi è una delle più grandi realtà di food retail italiane, caratterizzata da un prodotto semplice, totalmente artigianale e di alta qualità e da un format unico nel mondo della pizza ma molto accessibile. Con un patrimonio di oltre 60 ricette di pizze al taglio, tipiche della tradizione romana e italiana in teglia, Alice conta 190 pizzerie, in Italia e all’estero, e più di 2mila dipendenti. Nel 2019 l’azienda ha visto l’ingresso di un fondo di investimento italiano, IDeA Taste of Italy, che ha progettato uno sviluppo ancora più serrato ma con lo stesso obiettivo del fondatore: far conoscere la pizza al taglio in Italia e mondo.

Alice Pizza

via Nizza 359 - 10127 Torino

Tel 011 19720500