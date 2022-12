Vieni a Natale in Puglia: ecco cosa si mangia al ristorante

Natale e Capodanno in Puglia, che sia vista mare o meno, fa rima con tradizione. Ecco una selezione dei menu dei ristoranti pugliesi per le feste.

Natale a Lecce



Canneto Beach 2

Il Canneto Beach 2 di Margherita di Savoia (Bt) è gestito dalla famiglia Riontino ed è un ristorante di pesce di ottimo livello. Si trova nella città famosa per le sue suggestive saline a pochi passi dalle spiagge del litorale del Nord Puglia e, per il pranzo di Natale, il cuoco Salvatore Riontino propone un ricco menu tutto a base di pesce formato da amouse bouche, cinque antipasti, due primi, un secondo, un dessert e i dolci della tradizione natalizia a 75 euro escluso vini. Degli abbinamenti se ne occupa Antonio Riontino, figlio dello chef e tra i migliori sommelier di Puglia.

Cannero Beach 2 Foto: Rocco Lamparelli



Canneto Beach 2 | Via Garibaldi 147 - Margherita di Savoia (Bt) | Tel 0883 651091



La Cicerchia

La masseria La Cicerchia di Gioia del Colle (Ba) è un suggestivo ristorante in pietra viva di proprietà di Filippo Addabbo, ex titolare di una storica macelleria di famiglia in attività sin dal 1931. Macellaio diventato oste è, pertanto, un grande esperto di carni e nel suo ristorante per il pranzo di Natale, propone quella che definisce «la cucina del ritorno tradizionale, saporita e senza fronzoli, ovvero il cibo dei vicoli».

Menu ricco completo dagli antipasti al dessert con particolare attenzione alla carne servita calda in tavola su piastra in acciaio, che comprende i tipici “trònere”, la tagliata di scottona, il tradizionale “zampino” e costate di agnello al prezzo di 45 euro vini e birre esclusi.

La Cicerchia



La Cicerchia | Via Sandro Pertini 2 - Gioia del Colle (Ba) | Tel 328 581 5080



Toruccio Terrazza Adriatica

Gestito dalla famiglia Arcieri, il ristorante ha un ottimo staff di cucina coordinato da Corrado Amato, cuoco biscegliese di grande bravura e presidente dell'Apci-Associazione professionale cuochi italiani Puglia. In questo locale sul mare del vecchio porto di Giovinazzo la cucina è curata e raffinata, con grande attenzione alla qualità delle materie prime e del pesce in particolare, che rappresenta gran parte della proposta gastronomica. Per un bel Natale vista mare il pranzo è formato dall'aperitivo di benvenuto, 3 antipasti, 2 primi, secondo e dessert alla cifra di 65 euro vini e bevande incluse.

Toruccio. Foto: Giovanni Mastropasqua



Toruccio Terrazza Adriatica | Via Papa Giovanni XXIII - Giovinazzo (Ba) – Tel 080 394 7564



Calce Bianca

Ristorante di recente apertura nel cuore della famosa Città Bianca, Ostuni (Br), uno tra i luoghi più suggestivi di tutta la Puglia. In cucina opera il cuoco Lorenzo Angelini, classe 1973 originario della vicina Martina Franca e il ristorante per Natale propone aperitivo di benvenuto, due antipasti, due primi piatti, un secondo di pesce e due dessert, il tutto compreso vini, amari e bevande, al costo di 70 euro.

Locale molto bello, consigliato a coppie e piccoli gruppi di amici, con una particolare e suggestiva atmosfera.

Calce Bianca. Foto: Giovanni Mastropasqua



Calce Bianca | Via Francant Arc Zaccaria 43 - Ostuni (Br) – Tel 338 916 0461



Damè Cucina

Grazioso ristorantino di pochi posti aperto di recente e che ha già, in pochi mesi, conquistato il cuore dei baresi alla ricerca di un luogo intimo e con una proposta gastronomica raffinata. In cucina lavora un giovanissimo, il cuoco tarantino Pierre Soloperto, bravo ed estroso, mentre la sala è il regno della titolare Daniela De Cosmo, meravigliosa padrona di casa e donna di rara e semplice eleganza, con anni di esperienza alle spalle e figlia d'arte, in quanto suo padre Mimì era socio di importanti ristoranti del capoluogo. Damè propone 4 crudi di mare, 2 antipasti, due primi, un secondo, due dessert e panettone artigianale a 80 euro compreso vini. Consigliatissimo a chi cerca un buon posto in città, molto tranquillo perché un po' defilato rispetto al centro.

Damé. Foto: Giovanni Mastropasqua



Damè Cucina | Via Giovanni Amendola 30 - Bari | Tel. 340 821 9730



Il Vecchio Gazebo

Il Vecchio Gazebo di Giuseppe Petruzzella è giustamente considerato una delle migliori pizzerie d'Italia e, ovviamente, di Puglia.

Ma non solo, perché anche la proposta ristorativa del Vecchio Gazebo è di livello assoluto e sia per Natale che per Capodanno il costo è di soli 60 euro compreso acqua, vino, bibite, caffè e liquori. I due menu sono strutturati con 2 antipasti, 2 primi piatti, un secondo e un dessert. Si trova a Molfetta, città in provincia di Bari ad una trentina di chilometri dal capoluogo pugliese e, passate le feste, non perdete l'occasione di andare ad assaggiare le strepitose pizze, magari iniziando con un “ciccio al pric o prac”, un disco di pasta di pizza da dividere tra tutti i commensali, condito con la tipica conserva molfettese a base di peperoni e aceto, ideale per “aprire lo stomaco”.

Il Vecchio Gazebo



Il Vecchio Gazebo | Via Guglielmo Marconi 18 - Molfetta Ba | Tel 080 334 4877



Il Patriarca

Il menu che Emanuele Natalizio, chef e patron del ristorante propone per Natale al prezzo di 60 euro bevande e vini inclusi, prevede 2 antipasti, due primi, un secondo e un dessert. A 85 euro Il Patriarca propone anche il menu di fine anno e a 65 euro quello di Capodanno. Locale storico che si affaccia sulla bellissima Cattedrale di Bitonto, perla dell'antica architettura romanico-pugliese, Il Patriarca da alcuni anni si distingue per la ricca carta degli oli extravergini e per le preparazioni di cucina che si differenziano proprio per gli oli utilizzati.

Emanuele Natalizio da anni collabora con l'Università di Bari per la divulgazione della cultura dell'olio extravergine ed è stato premiato in più occasioni per questo suo impegno nel campo.

Il Patriarca



Il Patriarca | Via Beccherie Lisi - Bitonto (Ba) | Tel 080 374 0840



Duo Ristorante

Per finire la proposta di Capodanno del Duo di Lecce, ristorante fine dining nella bella città salentina. Il Duo è chiuso a Natale ma per Capodanno delizierà i suoi clienti con un menu di grande ricercatezza curato dal suo chef e patron Fabiano Viva, tra i più estrosi cuochi di Puglia. Il raffinato menu comprende una serie di curatissimi antipasti, seguiti da una pasta ripiena di mandorla di Toritto, ricci di mare, estratto di cicoria e puntarelle. Come secondo una sella di agnello con tartufi di mare, abbinamento certamente ardito ma interessante, e poi una zuppa di cachi con ricotta di pecora di masseria e quenelle di castagne al cognac come predessert. Il dessert sarà a base di foie gras con gruè di cioccolato, polpa di ciliegia e crumble di panettone, particolarissimo. Il prezzo, per un'esperienza che vale la pena fare è di 180 euro + 50 euro per gli eventuali 5 calici di vini in abbinamento.

Duo Ristorante



Duo Ristorante | Via Giuseppe Garibaldi - Lecce | Tel 0832 5209563100