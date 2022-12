Natale e Capodanno al ristorante? Ecco i menu in giro per l’Italia

Manca pochissimo a Natale e Capodanno. Per chi non ha ancora deciso come passarlo ma sa solo che vuole non sarà in casa, ecco una selezione dei menu del 25 e del 31 dicembre in alcuni ristoranti di Milano, Merano (Bz), Perugia, Assisi (Pg) e sul lago di Garda.

I menu delle feste nei ristoranti

MILANO

Classico Trattoria Contemporanea & Cocktail bar

Classico trattoria & cocktail, progetto imprenditoriale della famiglia Murray, con un ampio giardino interno in pieno stile liberty, tra tavoli e sedie d’epoca che coniugano dettagli decò a tessuti di tendenza come il velluto, che raccontano di un elegante salotto in un contesto di Vecchia Milano. La sinergia tra cucina e cocktail le due anime di Classico, è il tratto distintivo del ristorante, da gustare al civico 6 di via Marcona.

Classico Trattoria Contemporanea & Cocktail bar a Milano



Il pranzo del 25 dicembre

Pane, spuma di fegatini e cipolla rossa caramellata.

Christmas Campari Cocktail.

Salmone selvaggio dell’Alaska leggermente affumicato, pane nero e burro di Malga.

Baccalà mantecato sulla sua crema e tortino di ceci Navelli.

Anolini di Patanegra in brodo di cappone e tartufo nero.

Lasagnetta tirata a mano, ragù della tradizione e fonduta di Parmigiano 24 mesi.

Faraona laccata al forno, zucca speziata, funghi del sottobosco e mirtilli.

Selezione di formaggi in diverse stagionature, confetture e mostarde di frutta.

Sfera di cioccolato Valrhona, pandoro, spuma di mascarpone e ristretto al rum.

Acqua, pane, servizio e caffè 60 euro a persona

Champagne Torchet Brut Blanc De Blancs 80 euro su richiesta



La cena del 31 dicembre

Pane croccante, lenticchie e spuma di cotechino.

Benvenuto a cura del nostro barman.

Catalana tiepida di gamberoni rossi Carabineros.

Tartare di manzo “Presidio Slow Food”, midollo di vitello alla brace e tartufo nero.

Millefoglie di pasta fresca, ricciola, bisque e besciamella agli agrumi.

Il Signor Filetto di Fassona Piemontese alla Wellington.

Sfera di cioccolato di Valrhona, pandoro, spuma di mascarpone e ristretto al rum.

Caffè e bocconcini di panettone artigianale.

Vino Refosco o Pinot Grigio “Borgo Stajnbech” ogni 2 persone.

Acqua, pane, servizio 100 euro a persona

Champagne Torchet Brut Blanc De Blancs 80 euro su richiesta.



Classico Trattoria Contemporanea & Cocktail bar | Via Marcona 6, 20129 Milano | Tel 0249449135



Particolare Milano

Particolare, il ristorante di Porta Romana a Milano con il suo suggestivo giardino interno riscaldato e la cucina semplice ma ricercata dello chef Andrea Cutillo, all’interno di una location elegante e arredata con uno stile ispirato agli anni ‘50 e ‘60. Un ristorante che si pone l’obiettivo di trasmettere agli ospiti quel “particolare” unico e indimenticabile, in grado di lasciare il segno.

Particolare a Milano



Il pranzo del 25 dicembre

Amuse bouche e flute di benvenuto.

Polpo alla luciana, crema di patate e pimenton.

Ravioli croccanti di ossobuco, salsa limone e pepe.

Chitarra abruzzese, crema di impepata di cozze, ricci di mare e pecorino.

Risotto mantecato al timo, porcini e crudo di gamberi.

Pancia di maialino, salsa soia e miele, verza.

Baccalà mantecato, patate, paprika e peperoni piquillo.

Tiramisù natalizio.

Acqua, caffè e coperto inclusi, vini esclusi.

Prezzo 80 euro



La cena del 31 dicembre

Amuse bouche e flute di benvenuto.

Ostrica fin de clair alla griglia, salsa d’ostrica, prezzemolo e porro fritto.

Polpo alla luciana, crema di patate e pimenton.

Tartare di manzo, pomodorini semo dry, stracciatella e basilico.

Gyoza di patanegra, soia, salsa di peperoni.

Risotto al parmigiano, pesto in polvere, creme fraiche, carbone vegetale e gamberi.

Sashimi di salmone affumicato a freddo, yogurt, caviale di aringa e acetosa.

Petto di anatra moulard, coste, lamponi e maldon affumicato.

Tiramisù natalizio.

Cotechino di mangalica e lenticchie.

Acqua, caffè e coperto inclusi, vini esclusi.

Prezzo 90 euro

Particolare Milano | Via Tiraboschi 5 – 20135 Milano | Tel 02 47755016



MONZA

Il Moro di Monza

Il savoir faire e il gusto per l’accoglienza di una famiglia siciliana coesa come quella dei fratelli Butticè che dal 1996 propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana con il ristorante Il Moro.

Il Moro di Monza



Il pranzo del 25 dicembre

Benvenuto della famiglia Butticè.

Mandorla di Raffadali, ostrica e caviale.

Polpo, zucca berettina e lassane.

Brodo di cappone e riccio di mare.

Risotto gamberi e tartufo.

Filetto di pescato in guazzetto.

Pre dessert.

Bottone di Macedonia.

Veneziana e il pistacchio di Raffadali.

Prezzo 80 euro



La cena del 31 dicembre

Benvenuto della famiglia Butticè.

Ostrica, mandorla e caviale.

Il Mediterraneo, il pistacchio di Raffadali Dop e il pascolo.

Crema di zucca, mandorla e tartufo.

Riso carnaroli puro, riccio di mare e zafferano.

Guancia di vitellina, patate, verza e tartufo.

Lenticchie di Sarconi, cotechino Marco d’Oggiono.

Pre dessert.

Bottone di Macedonia.

Veneziana e il pistacchio di Raffadali.

Prezzo 80 euro

Il Moro | Via Gian Francesco Parravicini 44 - 20900 Monza | Tel 039 327899



LAGO DI GARDA

La Casa degli Spiriti

Con la sua splendida posizione panoramica sul Lago di Garda, la Casa degli Spiriti offre una cucina in grado di esaltare i sapori locali, grazie all’esperienza dello chef Federico Chignola, all’interno di una location da sogno. Tra il ristorante gourmet all’interno della veranda con vista panoramica sul lago, il bistrot situato sulla splendida terrazza e il wine bar caffè, gli ospiti potranno godersi un’esperienza all’insegna del buon cibo e vino circondati da un panorama mozzafiato.

La Casa degli Spiriti a Costermano sul Garda



Il pranzo del 25 dicembre

Carosello di benvenuto

Tartare di manzo, uova di quaglia e maionese al curry.

Rocher di fegatini di pollo e mosto di uva cotto.

Polenta selezione Molino Bertolini con sarde in saòr.

Pranzo

Uovo in camicia, funghi finferli e soffice al Monte Veronese.

Risotto alla zucca con gamberi rossi e mosto d’uva cotto.

Tortellini di brasato di vitello in brodo di gallina Grisa della Lessinia.

Petto di faraona, salsa al tartufo nero, funghi porcini trifolati e patata al sale.

Millefoglie alle castagne, gelato al marron glacés e mou acido.

Panettone artigianale con zabaione tiepido al Recioto.

Piccola pasticceria.

Menu degustazione 90 euro

Bevande e coperto esclusi



La cena del 31 dicembre

Carosello di benvenuto

Uovo e… uova.

Bon bon di bufala in carrozza.

Tartare di tonno, sesamo e broccoli.

Cena

Trota marinata, mousseline di rapa rossa, pane alla cannella e yogurt.

Capesante dorate, salsa allo speck e carciofi alla vaniglia.

Gamberi rossi, melanzana bruciata, zucca e burrata.

Risotto mantecato al basilico, scampi dell’Adriatico e spuma di datterino.

Ravioli di patate e baccalà, curcuma, salsa al nero e acciughe del Cantabrico essiccate.

San Pietro, puntarelle, carota al cumino e salsa al burro nocciola.

Babà speziato, ricotta di pecora e fichi caramellati.

Piccola pasticceria.

Menu degustazione 200 euro

Bevande e coperto esclusi



La Casa degli Spiriti | Via Monte Baldo 28 - 37010 Costermano sul Garda (Vr) | Tel 045 6200766



ASSISI

Il Frantoio

Il Frantoio, ristorante nel cuore di Assisi guidato dallo chef Lorenzo Cantoni, offre il giusto equilibrio fra tradizione e ricercatezza, rivisitando i piatti tipici del luogo in chiave moderna. Il tutto all’interno di una location elegante e raffinata, dove gustare i piatti ricercati preparati dal Miglior chef dell’olio Airo 2021.

Il Frantoio di Assisi



Il pranzo del 25 dicembre

Menù tradizione

Amuse-bouche.

Galantina, giardiniera e tartufo.

Millefoglie di patate e cotechino.

Cappelletti in brodo.

Gnocchi di ricotta, ragù di spalla, puntarelle, vino rosso.

Guancia di manzo, bieta e fondo fumé.

Pre dessert.

Panettolio.

Prezzo 110 euro a persona



La cena del 31 dicembre

Amuse-bouche.

Cubo di foies gra “gold and silver”, prugna in conserva e cotogna.

Capasanta, carciofo alla 3°, tartufo.

Zuppetta di lenticchie di Castelluccio e polpetta di cotechino.

Tortello ripieno di lumache di mare e raguse, “burro all’olio” aneto e tartufo.

“Pance” maialino e ventresca, melanzana bruciata e golden.

Pre dessert.

Panettolio.

Un cocktail + 4 calici in abbinamento.

Prezzo 200 euro a persona



Ristorante il Frantoio | Via Fontebella 25 - 06081 Assisi (Pg) | Tel 075 812242



PERUGIA

L'Acciuga

Una novità alle porte di Perugia, fondata da un gruppo di giovani imprenditori perugini già attivi nel settore con la catena Il Testone. All'Acciuga si compie un vero e proprio viaggio nella galassia dei produttori locali, che diventano alleati per proporre una ristorazione umbra gastronomica. Il focus della cucina dello chef Marco Lagrimino è la materia prima, per cui fondamentale è la fase di selezione giornaliera dei migliori ingredienti nei mercati della Coldiretti o direttamente dai contadini locali indipendenti, per conoscere da vicino i loro prodotti.

L'Acciuga a Perugia



Menu Vigilia di Natale

Aperitivo di benvenuto

Sarde Marinate, aglione, limone, dragoncello

Funghi, Parmigiano caffè, fondo di cipolla, artemisia absinthium

Cappelletti di cipolla liquida, canocchie, caprino

Risotto, ricci di mare, gamberi, rapi del Trasimeno

La nostra zuppa di pesce

Pre dessert

Ganache al caramello salato, bisquit al caffè, mandarino

Coccole finali e panettone

Prezzo 100 euro



Menu di San Silvestro

Aperitivo di benvenuto

(metodo classico Blanc de Blancs Nature, Nicola Gatta)

Ostrica tiepida, melograno, finocchio, daikon umbro

(champagne extra brut premier cru “arpege”, Pascal Doquet”

Carpaccio di barbabietola, caviale, caprino, misticanza, semi di zucca

(Pinot Blanc “Denise”, Domaine Humbrecht

Spaghetti, aglione, vongole, peperoncino candito

(Grillo Sicilia Doc “Fosso Cancelli”, Ciavolich

Pescato, alloro, pinoli

(Macon-Bussiers Les Clos, Joseph Drouhin)

Collo di maiale, patate, fondo alla liquirizia, radicchio caramellato

(Nebbiolo d’Alba Doc, Bruno Giacosa)

Pre dessert

Mousse alla nocciola, pere speziate, cookies

(Les Petit Beaufort Demisec)

Coccole finali e panettone

Cotechino e lenticchie, champagne di mezzanotte

Prezzo 220 euro



L’Acciuga | Via Settevalli 217 – 06128 Perugia | Tel 339 2632591



MERANO

The Mindful Restaurant - Villa Eden

Villa Eden, l’hotel 5 stelle di lusso di Merano (Bz), offre una cucina che rispecchia l’importanza data a relax e benessere durante il soggiorno. Il Mindful Restaurant guidato dallo chef Marcello Corrado offre una cucina con ingredienti di altissima qualità e salubrità, prodotti in modo equo e utilizzando anche ingredienti biologici prodotti in loco.

Mindful Restaurant



Il pranzo del 25 dicembre

Eden’s Park Aperitivo

Aperitivo natalizio nel Le Cheminée Bar, con vin brulè e succo di mela caldo “Apfelglühmix”.

Mindful Menu

Amuse bouche.

Branzino pescato all’amo, carciofi e liquirizia.

Groviera vegetale: fonduta al parmigiano Reggiano e zafferano.

Risotto con zucca, scampo e arancia.

Rombo alla piastra con estratto di cime di rapa e patate fondenti.

Sablé: semifreddo alla vaniglia tahitiana con cremoso ai lamponi.



La cena del 31 dicembre

Amuse bouche.

Lingua di vitello arrosto con crudo di scampo, cappuccio in agro e salsa al kefir.

Soffice polenta bianco perla con seppia di Porto S. Spirito alla piastra e ‘Nduja croccante.

Risotto affumicato con burrata e ostriche.

Cappellacci astice blu con lenticchie Beluga e ricci di mare.

Sella di cervo con zabaione al timo e Shiitake dell’Alto Adige.

Dolce a base di nocciola, cioccolato e caffè.



Villa Eden Leading Park Retreat | via Winkel 68/70 - 39012 Merano (Bz) | Tel 0473 236583