Borgo Pigneto, una città inclusiva dentro la città

È nato a Roma Borgo Pigneto, spazio multiculturale e ritrovo conviviale che ha nella ristorazione e nella mixology il suo focus principale. Nello storico edificio di Villa Lauricella, via Prensetina 216, vuole rappresentare l'eccellenza dell'ospitalità italiana e creare esperienze destinate a durare nel tempo.

Villa Lauricella

Orto urbano

L’atmosfera è quella di una masseria del Sud Italia: uno spazio in cui potersi rilassare immersi nel verde dell’immenso giardino, strutturato con un orto urbano, alcuni terrazzamenti e isole floreali, in modo da far risaltare l’importanza e la storicità della villa. Tutti i giorni musica dal vivo, attività culturali, aperitivi, cene e dopocena legati a una ricerca gastronomica sostenibile e contemporanea. Borgo Pigneto è una città nella città.

Area Picnic

All’ingresso, superando un’imponente cancellata d’epoca, è possibile fermarsi nell’Area Picnic, studiata per avere un’offerta enogastronomica veloce e informale. Sono a disposizione teli per accomodarsi sul prato e cestini da picnic composti da selezioni di salumi e formaggi, prodotti da forno, composte di frutta e vegetali. Il beverage viene servito in “coccetti” a ricordare le più tradizionali scampagnate fuori porta: l’offerta prevede, oltre alla birra e al vino sfuso in caraffe, drink low alcol caratterizzati da un importante uso di vegetali.

Il magico ingresso di Borgo Pigneto

Chiosco e Trabucchi

Accanto a quest’area, il Chiosco, elegante struttura circolare realizzata in acciaio e legno. Qui il servizio è più formale. L’offerta food è più ampia e i cocktail serviti sono highball rinfrescanti e dissetanti, sempre concepiti in pieno spirito no waste. Nel giardino si può mangiare anche sui Trabucchi, palafitte in legno sotto imponenti alberi, sede ideale per convivialità in privato.

Salute e natura entrano nel piatto

La Locanda

Continuando il percorso si giunge alla Locanda, uno spazio che prevede sia tavoli all’aperto che una sala interna. La cucina è quella di casa, tradizionale e all’insegna della condivisione, con menu stagionali in base al mercato. Taglieri, fritti, paste ripiene, gnocchi, ragù di selvaggina, carni in pezzature intere e verdure a km zero provenienti da fattorie laziali, pescato del giorno, crostate e torte. Gran parte del menu è ordinabile anche in porzioni da dividere per l’intero tavolo. A completare l’offerta del beverage di vino e birra i cocktail italiani post mix d’un tempo dalla mitica Bicicletta al Cardinale, alla Cola siciliana.

Il Salotto

Al primo piano il Salotto è uno spazio botanico espositivo a carattere sensoriale. L’ambientazione retrò rende l’atmosfera intima e confortevole, dove il protagonista è il lusso del bere bene. Qui l’accento è posto sui cocktail a base botanica e totalmente home made: vere e proprie teche, ospitano le piante e i germogli che compongono le basi dei drink. A completare l’offerta una proposta gastronomica legata alla cucina circolare e del riuso, con particolare attenzione all’effetto sorpresa generato da finger food carichi di gusto e di memoria olfattiva.

A Borgo Pigneto molti cocktail sono a base botanica

Territorio protagonista

Durante tutto l’anno a rifornire le zone food ci pensano aziende agricole del territorio laziale; la carta di vini del Borgo ha come focus quello di privilegiare aziende vitivinicole che valorizzano il territorio e che hanno un intervento di chimica minimo.

L’idea di Borgo Pigneto è stata dell’agenzia di comunicazione The Cover e del gruppo B.Zar Hotel & Co, marchio che racchiude una serie di strutture collocate nel cuore di Roma.

Borgo Pigneto

via Prenestina 216 - 00176 Roma

Tel 06 87811782