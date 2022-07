Pazzi del pollo fritto? Ecco 5 ristoranti cult italiani dove mangiarlo

Il pollo fritto piace a tutti e, anche se il suo consumo oggi viene associato alla tavola stelle e strisce, è sempre stato amato anche al di qua dell'Atlantico. Ogni famiglia ha la sua ricetta e anche la mitica Marietta dell'Artusi - prova e riprova - ne crea una abbinata ai pomodori e già nel 1931 Ada Boni raccomanda di metterlo in piccoli pezzi in marinata con olio e limone, passarlo nella farina e nell'uovo battuto e friggerlo nello strutto "a padella moderata".



Dal Kentuchy al mondo

E non c'è cucina esotica - coreana, giapponese o indiana - che non ne proponga una versione più o meno lavorata o speziata. Eppure, se il fried chicken si è importo come fast food planetario, marcando stretto l'hamburger, il merito va a Harland Sanders, un astuto benzinaio del Kentuchy, Stato Usa a forte vocazione agricola e quindi generoso di pollame, che negli anni della grande depressione lo propose nel suo chiosco, croccante, dorato e soprattutto economico.



La proposta ebbe tanto successo e gli fruttò il titolo di "colonnello", per meriti tutt'altro che militari. Tuttavia, il segreto militare vige ancora sul mix di farine e spezie che lo rendono croccante e oggi l'insegna Kfc brilla in migliaia di ristoranti di 145 Paesi del mondo.



La carne più amata dagli italiani

La carne bianca - pollo e tacchino- è la carne più amata dagli italiani. Ma oggi il buono pretende di essere anche sano per cui la filiera è attentamente controllata nei vari passaggi e attenta al benessere animale, come richiesto dai consumatori e dalle nuove tendenze più sostenibili emerse dalla parentesi pandemica. Lo indicano i dati Unitalia, l’associazione che rappresenta oltre il 90% della produzione avicola nazionale: nel 2021 le bianche sono le carni più acquistate dalle famiglie italiane con consumi pro capite arrivati a 21.43 kg, per un consumo medio di circa 2 volte alla settimana. Il 72% le mangia almeno una volta alla settimana, e anche di uova il consumo è alto. Seguono a lunga distanza manzo (54%), maiale (50%) e vitello (46%). (Dati Doxa 2021).



I migliori 5 polli fritti in Italia

Ma questa associazione ha voluto fare di più. Ha stilato la top cinque dei cinque migliori polli fritti del Paese, selezionati da W Il Pollo, la prima community italiana di amanti del pennuto: destinazioni diverse per stile, vocazione e tradizione, da scegliere a seconda del proprio mood.



Si comincia dal Centro Italia con il pollo fritto d’eccellenza, quello di Niko Romito ad Alt (Castel di Sangro, in provincia di Aquila), patria indiscussa del pollo fritto intero, dove il pollo è marinato con spezie ed erbe aromatiche, cotto a vapore, raffreddato in acqua e ghiaccio e poi fritto a pressione a 170° per 9 minuti. Nella Capitale, immancabile la tappa da Legs, a Centocelle, per il pollo fritto all’italiana: le sovracosce, marinate in coriandolo e pepe e cotte sottovuoto, vengono rivestite con una panatura grossolana per donare alla frittura uno squisito spessore. A Milano invece due i “must”: per i gourmet il pollo fritto karaage de La Bentoteca servito nella tradizionale scatola-contenitore per il cibo giapponese; per i tradizionalisti Giannasi offre anche i “Giannuggets” al curry, realizzati con un mix di spezie (curry, paprika e peperoncino), pangrattato speziato e frittura leggera e fragrante.



A Napoli da Ros, si spazia dalle sovracosce pollo marinate in un bagno di soia, erbe aromatiche e spezie panate e fritte alle alette di pollo, alle chips di pelle di pollo con speziatura classica, con alcune specialità fritte ad aria.



Ma niente vieta ad ogni famiglia, pur difendendo orgogliosamente la propria ricetta di campanile, di lanciarsi in altre culture anche esotiche. Grazie ai social e alle varie pubblicazioni ci si cimenta volentieri nel The Rippin 'Hot Chicken’ di David Chang Shin, definito da alcuni il pollo fritto più piccante al mondo, allo Hyodo Chicken coreano (Seul) degli chef Min Goo Kang e Chang Ho. Anche gli stellati di casa nostra lo propongono "strano": come Takahiko Kondo (già Osteria Francescana, oggi da Gucci Osteria) che per una croccantezza assoluta mixa l'albume d'uovo alla fecola di patate.



“Divo” del cinema

Anche il cinema ha dato una mano alla sua celebrità. Indimenticabile il pollo croccante al margarita frozen, insalata e salsa allo yogurt del film Thelma & Louise e non c'è viaggio lungo le interminabili roads americane senza che i protagonisti del film si rilassino negli eat&drink dalle invitanti luminarie intermittenti con pollo fritto, corn on the cob grondanti burro e patatine.



Max Mariola, star del Gambero Rosso, ne popone una ricetta facile e intrigante con le alette. Le marina con kefir, succo di limone, aglio tritato, cipolla e sale e dopo averle fritte le serve con una salsa a base di peperoni rossi, pomodori, gambi di basilico, aceto, zucchero e peperoncino, ristretta poi come un ketchup. «Per me - dice- questa è la risposta italiana, anzi romana al pollo fritto all’americana. Lo spunto è stata la ricetta del pollo con i peperoni, classico piatto romano estivo che da tradizione si mangia il giorno di Ferragosto».