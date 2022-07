La versione estiva de Il Cantinone di Madesimo: ecco il Bistrot

In inverno Stefano Masanti e Stefano Ciabarri, chef Euro-Toques Italia, guidano una brigata di giovani e talentuosi cuochi a “Il Cantinone” a Madesimo (So), un ristorante con profonde radici valchiavennasche che dal 2008 è stato insignito della Stella Michelin dalla prestigiosa “guida rossa”. In estate la brigata del Il Cantinone sarà diretta solo da Stefano Ciabarri, che lavora nel ristorante dal 2013.

Stefano Ciabarri



In estate c’è il Cantinone Bistrot

Al Cantinone Bistrot, variante estiva, leggera e immediata, de “Il Cantinone” l’amore per la tradizione, i prodotti ed il territorio non cambiano. Stefano Ciabarri: razionalità e professionalità Stefano Ciabarri, braccio destro di Stefano Masanti e chef di cucina a Il Cantinone, studia da ingegnere ma si innamora della cucina di Pietro Leeman e decide di cambiare carriera.



Piatti giocosi e a km zero

Il suo approccio alla gastronomia è artigianale, un po’ artistico ed allo stesso tempo molto organizzato: tutte queste caratteristiche si riflettono nel nuovo progetto di cucina del Cantinone Bistrot, un locale aperto da giugno a settembre, dove si potranno assaporare piatti giocosi creati con pochi ingredienti, spesso locali. Il 70% delle materie prime utilizzate saranno della zona: come il pesce di lago, i frutti selvatici, le erbe di stagione e le patate coltivate, da Stefano stesso, in alta quota.

La sala de Il Cantinone



Nei piatti sostenibilità e amore per la materia prima

Sostenibilità e rispetto della materia prima sono un mantra per Stefano Ciabarri: nella sua cucina ci sono pochi sprechi e tutto viene riutilizzato dando valore anche ai sapori più sottili. Gli ingredienti vengono scelti in base alla qualità, stagionalità e territorialità. Curioso ed eclettico, Stefano è cresciuto professionalmente andando a cucinare nei migliori ristoranti del mondo, dall’Italia fino alle Isole Faroe. Negli anni passati ha visitato e collaborato con cucine prestigiose. La Valchiavenna e Madesimo sono nel dna di Stefano che però non si ferma alle ricette ed ai metodi della tradizione ma li integra e rivisita con tecniche e sensibilità moderne ed innovative.



Il Cantinone

Via Antonio De Giacomi 39 - 23024 Madesimo (So)

Tel 0343 56120