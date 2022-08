Club Horses, il tempo si ferma per godersi il miglior fritto misto

A volte basta davvero poco per riuscire a dimenticarsi, anche solo per un istante, della frenesia quotidiana e dello stress delle giornate lavorative. Questo è quello che succede quando ci si trova seduti al tavolo del Club Horses a Misinto (Mb). Ed è proprio l’obiettivo principale del padrone di casa, Fabio Mondini, sommelier professionista Aspi, che con grande passione e dedizione accoglie i propri ospiti. Un locale unico, situato all’interno del centro ippico di Misinto, che non assomiglia a nessun altro, stile country ma elegante, accogliente, con camino e con ottimo servizio, fiore all’occhiello insieme al menu vario e curato. Un ristorante in cui “non si casca dentro” per caso, ma che bisogna desiderare e raggiungere, tanto che anche le indicazioni sulla strada sono volutamente poche.

Il locale

Il tempo che si stoppa

Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, dove il padrone di casa si avvicina a tutti i tavoli in maniera discreta ed enuncia un menu che viene pensato in base a ciò che offre il mercato quotidiano, dove lui stesso si reca ogni mattina per scegliere le materie prime migliori. Solo prodotti di prima scelta che mette nelle preziose mani della giovane e talentuosa chef Grenalda Peqini, capace di trasformarle in piatti belli da vedere ed emozionanti ad ogni assaggio grazie alla sua immensa passione e creatività.

Regna il pesce nel menu

La cucina proposta è principalmente a base di pesce, con ottime alternative di carne e vegetariane. Difficile immaginare di mangiare tra le più buone crudité della Lombardia proprio in questo angolo di Brianza, ma tant’è. I piatti che si susseguono ogni giorno sono un idillio ittico, fatto di semplicità e raffinatezza allo stesso tempo. Un esempio su tutti è il risotto mantecato al branzi, cordone di lampone e fiocchi di sale nero. Piatti gustosi con cotture di grande esperienza, come il polpo, asparagi e crema di zafferano, dove conoscenza tecnica e abbinamento di sapori creano un connubio a dir poco perfetto. Imperdibile il fritto misto di pesce, un grande classico proposto in una versione croccante e leggera, capace di soddisfare i palati più esigenti.

Vini e servizio fanno il resto

Una cucina di tutto rispetto ha sempre bisogno di una cantina che la supporti appieno, e Mondini questo lo sa bene; infatti, la carta dei vini presenta oltre 400 etichette di grande ricerca e pregio, conservate con cura nella cantina storica della struttura che ospita il ristorante.

L'offerta di vino

In sala il servizio è affidato alla grande esperienza di Roberta Ivaldi, maitre e sommelier, grintosa e affabile nel far sentire a casa tutti i commensali. Insieme a lei, molti giovani provenienti dalle scuole alberghiere, che vedono lo stesso Fabio Mondini coinvolto nel nobile incarico della formazione di futuri professionisti.

La chef

Oltre i grandi piatti e la calorosa accoglienza, ciò che colpisce al Club Horses è il senso di aggregazione e la convivialità che si respira, fortemente voluta dal patron, che tra le molteplici iniziative, ha introdotto la possibilità da parte dei propri ospiti di acquistare le bottiglie e lasciarle ad affinare direttamente nella cantina del ristorante, per poi dare la possibilità al legittimo proprietario di poterle bere in qualsiasi momento, servite alla perfetta temperatura e conservazione.

Lo stesso vale per i distillati, che vengono conservati in una e vera e propria botte di legno, chiusi rigorosamente a chiave, in un'unica copia che viene affidata al cliente. Oltre a questo, vengono organizzate spesso serate a tema e degustazioni di vini, sigari e distillati, per cui vi consiglio di tenervi aggiornati tramite le pagine social ed il sito web.