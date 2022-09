Menu d'eccezione con vista mozzafiato. Ecco qualche location da sogno

Anche l’occhio vuole la sua parte… è un modo di dire conosciuto e condiviso perché armonia e bellezza rendono ogni esperienza più intensa e gratificante. Nell’era dei programmi di cucina e degli chef star, più che mai, impiattamento e mise en place sono protagonisti insieme alle portate. Perché la cena sia memorabile anche il luogo è fondamentale, soprattutto se offre una vista emozionante.

Executive Spa Hotel

Alto, a Fiorano Modenese

È il caso di Alto, sofisticato rooftop restaurant dell’Executive Spa Hotel di Fiorano Modenese (Mo), regno del talentuoso chef Mattia Trabetti, che grazie al soffitto a moduli basculanti, mostra il firmamento in tutto il suo splendore, e dalle sue vetrate apre la vista sulle colline appenniniche e sulla suggestiva Basilica della Beata Vergine del Castello di Fiorano. Il territorio è il punto di partenza di un peculiare concetto enogastronomico che dialoga costantemente con i produttori della zona, in un’ottica di comprensione e valorizzazione concepita come presupposto per un’articolazione del gusto di stampo esperienziale. Il ristorante punta a creare un’esperienza totale, coinvolgendo il cliente e raccontandogli il luogo magico in cui si trova, visto con occhio giovane e innovativo.

Executive Spa Hotel circondariale S. Francesco 2 - 41042, Fiorano Modenese (Mo) Tel 0536 832010

Dall'hotel Nettuno, vista mare

Gli amanti del mare non possono che rimanere estasiati di fronte al panorama che si gode dal ristorante dello storico Hotel Nettuno di Villamarina (FC), dove la spiaggia si srotola davanti agli occhi mentre si gusta un’esperienza gastronomica sorprendente alla scoperta delle specialità del territorio, con prodotti sempre freschissimi delle campagne vicine e del podere La Fattoria, cascinale di fine Ottocento della famiglia Ricci, dove vengono coltivate le uve che danno un vino genuino offerto ai clienti e le olive dal quale viene ricavato l’olio extravergine naturale e gustoso.

Hotel Nettuno

Hotel Nettuno viale G. Carducci 338 - 47042, Villamarina di Cesenatico (Fc) Tel 0547 86086

Al cospetto dello spettacolo della Sardegna

Al profumo di mare anche le cene al ristorante à la carte Aquadulci, dalle grandi vetrate sul giardino che confina con la spiaggia di Su Giudeu, tra le più belle della Sardegna. Qui l’inquinamento luminoso è totalmente assente, a incorniciare la serata solo le stelle che trapuntano il cielo e il parco con la bellissima piscina.

Aquadulci

Il ristorante propone le eccellenze isolane: dall’aragosta di Sant’Antioco al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula, e ancora le paste fresche tradizionali e la pasticceria, rigorosamente fatte a mano e il pescato del giorno. Come digestivo una camminata a piedi nudi verso il vicino mare.

Aquadulci loc. Spartivento - 09010 Chia, Domus De Maria (Ca) Tel 070 923 0555

Ammirando le Dolomiti

È un inno alla meravigliosa natura delle Dolomiti l'Excelsior Dolomites Life Resort di San Viglio di Marebbe (Bz), votato alla più genuina vita di montagna e immerso nel Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies che offre uno spettacolo naturale unico attraverso le immense vetrate del ristorante, coi menu ispirati alle antiche ricette altoatesine e arricchiti da influenze dell'alta cucina mediterranea e internazionale.

Excelsior Dolomites Life Resort

Excelsior Dolomites Life Resort str. Valiares 44 - 39030, S. Vigilio (Bz) Tel 0474 501036

Affacciati sul lago d'Iseo

Il gusto e la sperimentazione all'Hotel Ristorante Panoramico di Fonteno (Bg). Il suo plus è nel nome. Il cliente può scegliere la sala vista lago o la terrazza che si affaccia sempre sul lago d’Iseo, con un panorama mozzafiato, così come è disponibile l’intima e romantica sala interna del locale. Il pescato del lago è il cuore del menu, ma in cucina c'è grande attenzione anche alle carni e una chicca sono le verdure le quali provengono dall'orto bio del ristorante.

Capitolo vini: La cantina ha etichette italiane scelte tra cantine rinomate e piccole cantine. La proprietà cerca sempre vitigni autoctoni per proporre nuovi vini ai nostri clienti.

Hotel Ristorante Panoramico via Palazzine 30 - 24060, Fonteno (Bg) Tel 035 969027

Per chi ama le metropoli

Il settimo piano dell'Excelsior Hotel Gallia di Milano ospita la Terrazza Gallia, ristorante pluripremiato con una vista panoramica sulla metropoli dove gustare il meglio della cucina italiana, assaporando le proposte culinarie dei fratelli Lebano create in collaborazione con i fratelli Cerea, tre stelle Michelin. Ogni piatto celebra, con un tocco innovativo, gli ingredienti tipici della regione Lombardia. Una cena per un appuntamento esclusivo, oppure un aperitivo per qualcosa di più divertente, l'offerta è ampia.

Terrazza Gallia piazza Duca d'Aosta 9 - 20124, Milano Tel 02 6785 3514