Streghe e fantasmi a Leolandia: arriva HalLEOween

Leolandia, il primo parco a tema italiano dedicato alle famiglie con bambini a Capriate San Gervasio (Bg), si prepara al periodo più spaventoso dell’anno trasformandosi dal 23 settembre in HalLEOween, un mondo magico popolato da streghette pasticcione, zucche parlanti, vampiri e mostriciattoli, pronti a far ridere tutti a crepapelle!



Tante le sorprese in serbo

Tante le sorprese in serbo per grandi e piccini, a cominciare dalla presenza della coppia di web-star DinsiemE che domenica 25 settembre prenderanno parte ai festeggiamenti per l’inizio di HalLEOween presentando tutte le loro hit come Estate Perfetta, Non Prende il Cell e la recente Pop It, inframezzate da sketch ispirati alle loro vicende social. Erick e Dominick, questi i nomi dei due youtuber che contano più di 2 milioni di follower, incontreranno i loro fan nel corso di un mini-live show aperto a tutti i visitatori del parco nel primo pomeriggio, per poi esibirsi in uno spettacolo esclusivo.



Tutte le giostre a tema

La tematizzazione di HalLEOween coinvolgerà tutte le aree e le giostre: si potrà ad esempio sorvolare il parco su Wild Avvoltoi, che permette di provare l’ebbrezza del volo in posizione orizzontale, o sfidare un gorilla impazzito che fa girare fortissimo tutti coloro che cercano di avvicinarsi su Strabilia Kong. Tutto da scoprire anche il Festival delle Scope Magiche alle prese con le lezioni di volo, mentre nel pomeriggio appuntamento da non perdere con le coreografie e i colorati personaggi della Parata di HalLEOween.



Spettacoli e animazioni itineranti

E a proposito di parate, quest’anno HalLEOween sarà caratterizzato da spettacoli ed animazioni itineranti che coinvolgeranno i bambini per tutta la giornata, facendoli ballare e giocare tra una giostra e l’altra. Il Galeone della Riva dei Pirati, ad esempio, farà da cornice al musical I Fiori della Magia che racconta la storia di una dolce streghetta alle prese con una piratessa fantasma, pronta a impossessarsi dei suoi fiori per renderli malvagi. In Leo e il Ballo degli Spaventapasseri, i bambini si scateneranno in una nuova babydance insieme a Leo e un gruppo di strampalati personaggi per salvare il raccolto delle zucche di Leolandia dalle grinfie di strane e malefiche creature, gli aspiranti vampiri potranno invece partecipare alle lezioni dell’Accademia dei Vampiri, spettacolo in scena alla LeoArena, riconfermato a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno.



Anche nel periodo di HalLEOween, il parco ospiterà tutti i beniamini dei piccoli: i PJ Masks – Superpigiamini a PJ Masks City, unica area a tema al mondo dedicata all’amatissima serie TV, Masha e Orso nella loro Foresta e, direttamente da Miraculous, Ladybug e Chat Noir, protagonisti della Premiazione, un’esibizione dal vivo ad alto tasso di adrenalina! I più piccoli potranno giocare con Bing e Flop, incontrare JJ di Cocomelon e visitare il parco a bordo dei vagoni del Trenino Thomas. Confermato anche lo show Esiste Davvero! novità del 2022, che riunisce per la prima volta in un parco a tema italiano tutti i personaggi dei cartoni animati sullo stesso palco.



Info e biglietti

Leolandia si conferma anche il regno della convenienza: per raddoppiare il divertimento, tutti coloro che acquisteranno un biglietto a data fissa o a data libera durante il periodo di HalLEOween, avranno diritto ad un secondo ingresso omaggio. Tutte le informazioni, compresi i dettagli relativi ai giorni e agli orari di apertura del parco, al palinsesto degli spettacoli e alle modalità di accesso sono disponibili consultando il sito del parco