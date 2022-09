Oltre il ristorante stellato c’è di più: benvenuti a La Subida

Chi è alla ricerca dell'autentica tradizione gastronomica friulana deve assolutamente fare tappa a La Subida, la casa della famiglia Sirk a Cormons (Go) , immersa in un incantevole paesaggio collinare punteggiato di vigneti che custodisce uno dei ristoranti più interessanti della regione, la Trattoria al Cacciatore, una stella Michelin, l'Osteria della Subida, con una proposta giornaliera anche a pranzo con ricette classiche della tradizione friulana, e l’ospitalità in un suggestivo borgo immerso nel bosco. La famiglia saprà guidarvi con simpatia e generosità tra erbe di campo, rane, funghi, radicchi, pesci di fiume, polenta e selvaggina, per nominare solo alcune delle leccornie del menu, e a godere appieno di una natura e un paesaggio unico nel suo genere.

La famiglia Sirk



Trattoria Al Cacciatore, la stella di casa

La storia del ristorante Trattoria al Cacciatore inizia negli anni 80 con Josko Sirk e la moglie Loredana, che decidono di trasformare l’osteria di famiglia in un punto di riferimento gastronomico del territorio. Negli anni il locale si trasforma con l’aggiunta di contemporaneità e tecnica in cucina - grazie all’arrivo dello chef Alessandro Gavagna, membro di Euro-Toques, e matura uno stile personale nella gestione della sala, contraddistinto da cura dei dettagli, garbo e calore nell’accoglienza grazie alla gestione di Tanja e Mitja Sirk.

Alessandro Gavagna



Il ristorante Trattoria al Cacciatore diventa presto un luogo che accoglie clienti da tutta Italia e dall’estero e le principali guide di settore hanno premiato e confermato negli anni, con riconoscimenti, a costanza e il percorso portato avanti dalla famiglia Sirk. Tra cui l'ambita stella Michelin nel 2007.



Tra i piatti da non perdere l’iconico Stinco di Vitello arrosto nel vecchio forno del pane, presentato e affettato in sala e servito con le patate in tecia. Il piatto icona che ha stupito anche gli ispettori della Michelin.

Capriolo in crosta
Il cervo, la trota, il pistacchio
Zlikrofi



Osteria La Preda de La Subida

L’Osteria La Preda è, invece, il luogo dove fermarsi per un boccone informale e gustoso, con un menu di cucina da tutti i giorni, piatti e spuntini pensati sia per il consumo in Osteria che per l’asporto, e la vendita dei prodotti di alta qualità e artigianalità - confezionati e al taglio - dei fornitori e amici de La Subida.



L’Osteria è anche bottiglieria, con una proposta di oltre 150 etichette di vino, dal Collio e dal Friuli-Venezia Giulia e una mescita di vino al bicchiere con alcune chicche dall’Italia e dal mondo pensate da Mitja Sirk.



Ospitalità autentica

Ma non finisce qui. Da un borgo contadino costruito nel 1981 e immerso nel bosco e dal sogno di Josko di creare un’atmosfera calda e curata, nasce l’ospitalità a la Subida. Immersi nella natura, circondati da attenzioni. Si può scegliere tra le Case e le Dimore. Le case, tutte diverse fra loro, ma simili nello stile rustico e nella presenza di alcuni elementi che riportano alla civiltà contadina, sono pensate per accogliere due persone o piccoli nuclei familiari.



Nelle dimore si respira un lusso arcaico e accogliente. Cura dei dettagli, pace, i colori e i suoni del bosco: le Dimore regalano un’atmosfera unica e fuori dal tempo, un’esperienza autentica di contatto con la natura senza rinunciare al comfort.



La Subida Country Resort - Trattoria al Cacciatore

Via Subida 52 - 34071 Cormons (Go)

Tel 0481 60531