Tendenza romana nella città della moda: “Il Marchese” è sbarcato a Milano

Colonne e marmi che ricordano il precedente utilizzo del salone come banca, ma invece di sportelli e casse spiccano sul fondo il bacone del bar e la cucina a vista. Il tutto con un arredo di tendenza, ma informale, e un’illuminazione che parte da due enormi lampadari di cristallo. È in questi spazi, a cui si aggiungono privè e un’area da simil bistrot, che “ll Marchese” (uno dei locali più frequentati a Roma) ha inaugurato ieri a Milano la sua “sede” milanese con cui vuole ripetere del ristorante - cocktail bar di via Ripetta nella capitale.

Il Marchese sbarca a Milano

Osteria, mercato, liquori: è Il Marchese

Osteria, Mercato e Liquori è la definizione che si dà da sempre “Il Marchese” e nella location di Milano, in via dei Bossi 3, a un passo da Cordusio, dalla Scala e nei pressi di Brera, punta a portare un po’ di tendenza romana nella capitale della moda e del gusto. E per questo punta su uno stile tutto suo, dove la cucina romana ha trovato una grande casa elegante e curata, con un’atmosfera vagamente francese, in cui essere valorizzata.

Due anime in un ristorante

E questo a partire dal rispetto della struttura ospitante, di stile neoclassico. Al piano terra sono state ricreate le due anime che caratterizzano il ristorante: quella sontuosa e opulenta della Roma papalina (a cui si rifà esplicitamente il nome del locale, nato per omaggiare il celebre film “Il Marchese del grillo”, interpretato da Alberto Sordi) e l’altra, più verace e rustica, propria del popolo. In questo senso c’è un forte legame fra l’originario ristorante romano questo a Milano: a collegarli è il lavoro artigianale degli allestimenti (finiti ieri giusto allo scoccare dell’ora dell’inaugurazione), disegnati su misura, e da un design accogliente dalle caratteristiche inconfondibili.

Gli interni de Il Marchese a Milano 1/2 Marmo e lampadari di cristallo protagonisti da Il Marchese 2/2 Previous Next

Cucina romana e amari

A Milano come nella Capitale, la scelta in cucina del ristorante, rinomato per essere anche il primo Amaro Bar d’Europa con oltre 600 amari, è come detto centrata sulla tradizione romana interpretata in chiave contemporanea da Daniele Roppo, cuoco cresciuto con la passione per la cucina trasmessagli da sua nonna, che proprio in compagnia dei film di Alberto Sordi ha trascorso gran parte della sua adolescenza. E sarà proprio Roppo che per almeno qualche mese guiderà la cucina milanese per garantire l’originalità della sua proposta.

Daniele Roppo

Obiettivo: conquistare il cuore dei milanesi

La scelta di “esportare” il brand de Il Marchese a Milano è arrivata dopo due anni di grandi sfide per il mondo della ristorazione e, più in generale, del turismo: è una avventura che i proprietari Renzi e Solari hanno fortemente voluto con grande entusiasmo e determinazione. Il progetto milanese sarà una versione ampliata del ristorante romano, con performance musicali live di sottofondo, un piccolo e prezioso “ristorante nel ristorante” (dove si potranno avere uno chef e un barman a disposizione) e una grande ulteriore sala con affaccio su strada che sarà possibile riservare per eventi. Lo scorso autunno gli apprezzamenti sono arrivati anche dalla First Lady Jill Biden e dalla Première Dame Brigitte Macron, che durante la permanenza a Roma per il G20 si sono incontrate proprio a Il Marchese, visita che ha acceso i riflettori di tutta la stampa internazionale. Oggi, l’obiettivo è conquistare a colpi di amatriciana e ottimi cocktail il cuore dei milanesi.

Il Marchese

Via dei Bossi 3, 20121 Milano

Tel 0258124986