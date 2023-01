Veganuary e voglia di pizza? Più scelta verde da 50 Kalò Napoli, Roma e Londra

Anche i grandi cuochi e pizzaioli accettano la “sfida” del Veganuary, il gennaio vegano. Primi fra tutti Ciro Salvo che anche per il 2023 presenta più scelta verde nei menu di 50 Kalò Napoli, Roma e Londra.

Pizza e cavolo



La scelta vincente è quella green

L’importanza di scegliere green si è, infatti, rivelata una strategia vincente per il brand 50 Kalò e per le pluripremiate pizzerie di Napoli, Roma e Londra. La sfida, che Ciro Salvo aveva accolto lo scorso anno, di realizzare più pizze a base di vegetali, gustose e sane, è diventata una realtà consolidata e apprezzata da una clientela sempre più cosciente delle proprie scelte alimentari e degli ingredienti che ci sono nel piatto.



Una nuova consapevolezza, un trend di consumo in costante crescita e la volontà di soddisfare e supportare le scelte e gli stili di vita di una fetta di pubblico sempre più grande, hanno portato Ciro Salvo a studiare il vasto patrimonio vegetale italiano per sfornare pizze green, sane, sostenibili e di gusto.



Pizze vegetali, non vegane o vegetariane

Non vegetariane, non vegane, bensì vegetali: questa la dicitura che preferisce utilizzare Ciro Salvo per le sue nuove pizze. «Sono molto felice della risposta che la clientela di 50 Kalò ha avuto con l’introduzione in menù della sezione dedicata alle pizze a base di verdure. Sapevamo che avrebbe apprezzato ma, in un anno, le pizze vegetali hanno riscosso un successo che ci ha stupito e ci ha spinto a declinare la selezione green anche nei menù di 50 Kalò London e dell’ultima nata, 50 Kalò Roma. La mia idea di pizza green nasce dalla curiosità di esplorare meglio il mondo vegetale che può offrire sapori e abbinamenti interessanti. L’Italia ha un patrimonio di ortaggi e vegetali in foglia che si presta a ricette buone e che fanno bene e mi piace pensare di poter portare in tavola pizze che raccontino meglio gli ortaggi e le verdure di stagione e le tante possibilità di abbinamento».

Pizza Zucca e funghi Cardoncelli



Sei pizze in menu

“Le mie pizze vegetali” è il nome della sezione green in menu e, a Napoli, presenta 6 pizze: in apertura l’Ortolana con crema di broccoli, mozzarella, funghi Cardoncelli, patate al forno, zucca, olio evo Dop Colline Salernitane Diesis Torretta. La 50 Kalò con scarole cotte al vapore, aglio dell’Ufita, olive caiazzane, capperi di Salina e olio evo. La Pizza Zucca e funghi Cardoncelli con crema di zucca, funghi Cardoncelli, fior di latte, Parmigiano Reggiano Dop 24 mesi, olio evo Auri Pietra dei Venti. Pizza e Cavolo con cavoli, provola, olive caiazzane, pomodorini semi dry, Parmigiano Reggiano, polvere di peperoncino piccante Michele Ferrante, olio evo Itran’s Madonna Dell’Olivo. E poi, Tris di Funghi bianca con fior di latte, funghi Cardoncelli, Chiodini e Pleurotus, olio evo Dop Colline Salernitane Diesis Torretta. Tra le novità Spinaci Burro e pecorino con mozzarella di bufala, spinaci, burro di bufala e pecorino romano Dop.



Da 50 Kalò Roma, nella sezione Pizze Vegetali, imperdibili sono la 50 Kalò con Cicoria, l’iconica Marinara del brand che nella capitale vede protagonista la cicoria al posto della scarola, e la pizza Patate e Cicoria con provola, patate al forno, cicoria, olio evo Dop Irpinia Fam. Le pizze vegetali di Ciro Salvo sono molto amate anche a Londra dove la richiesta di pizze senza carne e derivati è molto alta e dove la percentuale di clientela che segue uno stile di vita plant- based cresce periodicamente.



Una delle più amate è la 50 Kalò Marinara con pomodorini, scarola al vapore, aglio, olive nere taggiasche, capperi, olio extravergine di oliva delle Colline Salernitane.



Massima attenzione alla materia prima

Le pizze green di 50 Kalò nascono da uno studio attento della materia prima, rigorosamente fresca e sempre di stagione, proveniente per lo più da piccoli produttori locali, custodi preziosi di biodiversità. L’approccio è quello che da sempre caratterizza Ciro Salvo: puntare all’essenza di ogni ingrediente, alla semplicità e all’immediatezza, nessuna elaborazione gastronomica complessa, ma una materia prima di eccellenza capace di parlare da sola.

Ortolana invernale



Se all’inizio c’era solo la Marinara per i vegetariani più ortodossi, i menu pizze 2023 di 50 Kalò Napoli, 50 Kalò Roma e 50 Kalò London contemplano una sezione green molto ampia e varia con un ventaglio di ingredienti di eccellenza come il cavolo, la cicoria, i broccoli, le scarole cotte al vapore e la zucca. Una selezione di pizze vegetali che cambia di volta in volta in base alla stagionalità degli ingredienti e alla disponibilità delle materie prime.