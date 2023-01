La Trattoria Visconti di Ambivere inaugura la nuova cantina

Una cena all’insegna della convivialità e dell’amicizia, quell’amicizia che si può instaurare tra una famiglia di ristoratori e i propri clienti più affezionati. Il progetto della nuova cantina della Trattoria Visconti di Ambivere (Bg) parte proprio da questo presupposto, l’idea di disporre di una cantina showroom è infatti diventata un vero e proprio progetto già nel 2019.

Lo staff della Trattoria Visconti: in basso Alessandro Rota, Sara Nova e Sara Carrara; dietro Daniele Caccia, Mattia Crippa, Laura Colleoni, Fumagalli Maria Grazia, Roberto Caccia Fiorella Visconti, Erik Zonca, Giorgio Caccia e Jurij Caio

«Sotto la nostra casa vi sono due antiche ed ottime cantine, ma sono di difficile accesso ed era impossibile accompagnarvi i clienti, - racconta Daniele Caccia - quindi. La ristrutturazione è avvenuta durante la pandemia, in pieno del lockdown, per la progettazione della cantina ci siamo rivolti a Mete, lo studio di Sergio Arioli specializzato nella progettazione di punti vendita, che ci conosce da tempo e che ha saputo interpretare lo spirito autentico della nostra trattoria. I progetti del recupero edilizio e degli espositori dei vini sono conformi ai concetti di essenzialità e funzionalità, il design è contemporaneo tuttavia, nell’insieme, si “respira” l’atmosfera delle vecchie cantine. La dialettica fra il passato e la contemporaneità del design di Mete mi ricorda il rapporto fra tradizione ed evoluzione nella nostra cucina».

La nuova cantina showroom di Trattoria Visconti 1/7 La nuova cantina showroom di Trattoria Visconti 2/7 La nuova cantina showroom di Trattoria Visconti 3/7 La nuova cantina showroom di Trattoria Visconti 4/7 La nuova cantina showroom di Trattoria Visconti 5/7 La nuova cantina showroom di Trattoria Visconti 6/7 La nuova cantina showroom di Trattoria Visconti 7/7 Previous Next

I mini-caveau

Importante novità poi i mini-caveau, spazi esclusivi che il cliente può a tutti gli effetti acquistare. Come funziona? Chi lo desidera può custodire le proprie bottiglie in queste microcelle della nuova cantina, vani a temperatura e umidità controllate e dotati di chiusura con chiave personale.

I mini-caveau

Ogni caveau può ospitare fino a 6 bottiglie. Il loro utilizzo comporta l’acquisto di una fidelity card da 1.000 euro da utilizzare entro l’anno presso la Trattoria e offre alcuni vantaggi esclusivi: pranzare o cenare direttamente nella nuova cantina con sommelier dedicato e ricevere newsletter che informano su super offerte di vini di annate top a prezzo scontato (il mini-caveau può essere il comodo deposito delle bottiglie acquistate in attesa di consumarle a casa o in altri luoghi).

La cena

Ma veniamo alla cena, dicevamo territorio e tradizione, come è consuetudine quando si siede al tavolo in Trattoria Visconti. Antipasto, "Polpettine di bollito con salsa verde" e “La busecca: trippa e foiolo direttamente dalla terracotta”. A seguire “Scarola brasata dei colli di Bergamo, flan di zucca e castagne, fonduta di Formai de Mut blu d’alpeggio". In abbinamento Champagne Veuve Forny & Fils Cuvée Blanc de Blancs Extra-Brut “La Pureté” Premier Cru Vertus Jeroboam.

Fiorella Visconti 1/10 La busecca a e lo Champagne Veuve Forny 2/10 Al lavoro in cucina e in sala 3/10 La sala, Trattoria Visconti 4/10 La sala, Trattoria Visconti 5/10 Scarola brasata dei colli di Bergamo, flan di zucca e castagne, fonduta di Formai de Mut blu d’alpeggio 6/10 Risotto con stracchino all’antica delle valli orobiche e ristretto al Moscato di Scanzo Biava Docg e il Moscato di Scanzo vinificato secco di Biava 7/10 I Casoncelli della Nonna Ida in preparazione 8/10 Il gran buffet dei dolci del Da Vittorio 9/10 Il gran buffet dei dolci del Da Vittorio 10/10 Previous Next

Spazio ai primi, “” e poi gli immancabili “”, in abbinamento ilche ha accompagnato anche il secondo piato, “”.

Legno e vino, esperienza plurisensoriale

A chiusura ilaccompagnato dall’introvabile, stappato direttamente dal produttore,

«Daniele Visconti, sommelier e artefice del successo della cantina, - raccontano Sergio Arioli e Ester Teruzzi di Mete - ci ha chiesto di progettare showroom e caveau dei vini recuperando due locali seminterrati dell’edificio storico adiacente risalente al XV secolo, annettendoli direttamente alla confinante sala del ristorante. Obiettivo: conservare ed esporre oltre 6.500 etichette e creare uno spazio per i clienti che desiderano cenare in un ambiente dedicato esclusivamente al vino».





Il progetto di recupero degli ambienti seminterrati e il design degli arredi è stato condotto con l’obiettivo di rispettare l’edilizia esistente e le sue peculiarità storiche. Per la pavimentazione sono state scelte mattonelle di cotto antico recuperate e posate secondo le consuetudini popolari bergamasche, le pareti in pietra sono state consolidate e rifinite con un intonaco di calce naturale che conserva le inclinazioni originali. Dove possibile sono stati conservati gli elementi originali in pietra. Un cordolo sporgente delle fondazioni è stato rivestito con lastre di pietra per fungere al contempo da seduta e spazio espositivo. Nei passaggi fra il ristorante e lo showroom e fra questo e il caveau sono state posate porte in vetro extralight, realizzate su misura. L’antico finestrino che dava sul portico, ora scomparso, è stato conservato come citazione del passato. Edilizia e arredo si integrano in un insieme dominato dal legno, il design degli espositori richiama le scaffalature delle vecchie cantine.

Sergio Arioli, progettista, Eva Arioli, Roberto Caccia, Ester Teruzzi, designer, Daniele Caccia, Andrea Biasia, ingegnere edile, Giorgio Caccia, Fiorella Visconti

(il modulo base può accogliere quasi tutti i tipi di bottiglia, dalla bordolese alla champagnotta). Il legno di abete garantisce la migliore continuità termica sul vetro delle bottiglie, i cilindri che sostengono le bottiglie impediscono il formarsi di polvere e il sistema di numerazione consente di rintracciare la posizione di ogni bottiglia tramite un apposito software.- conclude Arioli - e realizza la nostra idea originale di un locale con superfici di legno naturale, connotate da rilievi che creano un’atmosfera di luce vibrante».

Trattoria Visconti

via De Gasperi 12 - Ambivere (Bg)

Tel 035 908153