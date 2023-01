Il Marriott Resort Palm Jumeirah conquista Dubai con la gola

Marriott Resort Palm Jumeirah di Dubai, la cui apertura è prevista a giorni, offrirà un mix eclettico di brand globali nel campo della ristorazione con concept e proposte d'autore nate negli Emirati Arabi che arricchiranno il panorama gastronomico di West Palm. Dieci ristoranti diversi, accuratamente selezionati il cui obiettivo è offrire sapori originali,nuove esperienze culinarie ma anche svariate alternative per chi viaggia con la famiglia.

Il Mariott Resort Palm Jumeirah di Dubai foto sito

Marriot Resort Palm Jumeirah alla conquista di Dubai

Il resort saprà soddisfare tutti i gusti, dal giorno alla notte e in ogni occasione. Dai pranzi, alle merende pomeridiane, fino agli aperitivi al tramonto e alle cene esperienziali, i ristoranti abbracciano sapori, influenze e idee provenienti da Giappone, Italia, Perù, Messico, Corea, Levante e molti altri Paesi, accompagnando gli ospiti in una vera e propria avventura culinaria ricca di autenticità, cultura e sapori unici.

La piscina esterna del Mariott Resort Palm Jumeirah (foto sito) 1/3 La hall del Dubai Mariott Resort Palm Jumeirah (foto sito) 2/3 Colazione vista baia al Marriot Resort Palm Jumeirah di Dubai (foto sito) 3/3

La trattoria Cucina è un assaggio di Italia

La trattoria Cucina, che fonde lo stile rustico con quello contemporary-chic, sposa il gusto italiano della tradizione, innovandolo con un tocco di modernità. Qui, gli ospiti possono iniziare la propria giornata con una colazione all’italiana sorseggiando un caffè dell’espresso bar, pranzare, cenare, o concedersi uno spritz la sera. Con la pasta fatta a mano, le sue specialità del giorno e la pizza cotta in forno, Cucina è un autentico assaggio d’Italia, grazie alla qualità dei prodotti freschi e alle eccellenze del Made in Italy. E per chi non potesse più fare a meno dei sapori italiani, da Cucina è possibile acquistare alcuni dei prodotti proposti nel menu, come, ad esempio, le fragranti focacce appena sfornate o le strepitose schiacciate.

Gelateria by Cucina, con la gelateria interna e il dessert bar, invece, offre un'ampia selezione di gelati preparati come tradizione vuole, ma senza dimenticare l’innovazione nel gusto. Gli ospiti non potranno non rimanere sorpresi dal gelato al limoncello e caviale, al pomodoro San Marzano abbinato al gorgonzola e alle note aromatiche dell’olio d'oliva e del basilico o alle noci con aceto balsamico invecchiato.

Un tavolo del ristorante Cucina (foto sito)

Levanteria: menu mediterraneo ricco di suggestioni culinarie

Con un nome che richiama alla mente quello della corrente del vento che attraversa l'Europa, il Nord Africa e il Levante, il Levantera propone un menu mediterraneo ricco di suggestioni culinarie greche, turche, mediorientali, marocchine, egiziane, francesi e spagnole. Il ristorante prende ispirazione dalla bellezza della natura del Mediterraneo ed è la soluzione ideale per le famiglie, grazie al buffet pensato per i più piccoli che pone particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei prodotti offerti.

Un’attesissima novità internazionale è sicuramente Above Eleven, la prima apertura oltre i confini asiatici del famoso brand Peruvian Nikkei rooftop restaurant, bar e lounge. Il ristorante fonde alla perfezione lo spirito peruviano, la precisione giapponese e l’anima newyorkese e, inoltre, la posizione su un meraviglioso rooftop all'aperto con una vista panoramica mozzafiato sullo skyline di Dubai, lo rendono la location perfetta per gli aperitivi al tramonto e per i cocktail dopo cena.

Sempre di ispirazione orientale, il ristorante Smoki Moto Dubai, punta di diamante del resort che aprirà nel 2023, sarà la prima steakhouse coreana di Dubai. Il design urbano e dinamico rifletterà l'energia delle metropoli coreane e i sapori audaci della sua cucina all'avanguardia.

Uno scorcio del Levanteria (foto sito)

L’anima internazionale dei ristoranti del Marriott Resort Palm Jumeirah

Il MYAMI Pool Bar & Lounge, un locale di ispirazione funky americana, caraibica e latina, invece, è il luogo ideale per gli amanti del divertimento a bordo piscina. Grazie a un mix perfetto di musica e buon cibo, gli ospiti potranno gustare le tapas e i cocktail preparati da un esperto di mixology, circondati dall'atmosfera glamour che richiama quella di South Beach Miami. I piatti forti del menu includono l’acai bowls con frutta tropicale, l’hamburger di manzo Wagyu o i teneri rolls di aragosta, e molti altri ancora. Chi preferisce il mare, invece, una tappa obbligata è il Bal Harbour Beach con uno splendido panorama sulla spiaggia che è possibile godersi distesi sulle lussuose sedie a sdraio, gustandosi un pranzo light o una delle bevande tropicali proposte dal ristorante.

Una location indimenticabile fronte mare e una selezione di piatti unici sono gli ingredienti che rendono il ristorante messicano-americano Señor Pico una meta irrinunciabile se si desidera coccolarsi con il comfort food e le bevande artigianali che fondono la tradizione culinaria di San Francisco con quella messicana.

Il Lobby Lounge, un'oasi di pace dal design accattivante, è il luogo ideale sia per lavorare che per concedersi una pausa dal lavoro e rilassarsi. Lobby Lounge propone una cucina e bevande studiate su misura, tra cui il tè e il caffè tipici del resort e una ricca offerta di pasticceria, torte e crostate appena sfornate e tanti altri dessert da leccarsi i baffi, tra cui spiccano i ravioli al cioccolato.

Il decimo locale dell'hotel, invece, verrà inaugurato nel 2023. Un ristorante pluripremiato di alto livello nato negli Emirati Arabi, che riaprirà al pubblico su un'esclusiva terrazza all'aperto.

Sopra Undici Lounge - Marriott Resort Palm Jumeirah (foto sito) 1/4 M Club - Marriott Resort Palm Jumeirah (foto sito) 2/4 Senor Pico Bar - Marriott Resort Palm Jumeirah (foto sito) 3/4 Coco Fizz - Marriott Resort Palm Jumeirah (foto sito) 4/4

C’è un app per un’innovativa piattaforma di ristorazione

Gli ospiti possono scoprire i ristoranti del Marriott Resort Palm Jumeirah utilizzando l’applicazione More Cravings by Marriott Bonvoy, l'innovativa piattaforma di ristorazione online e programma fedeltà di Marriott International. Creata per aiutare gli utenti a vivere al meglio le loro avventure culinarie nelle strutture Marriott di tutto il mondo, More Cravings by Marriott Bonvoy permette agli ospiti di esplorare le proposte gastronomiche del Marriott Resort Palm Jumeirah prima della loro visita, di guadagnare e riscattare punti.

L'applicazione More Cravings by Marriott Bonvoy fornisce un accesso diretto al portfolio di oltre 370 ristoranti, lounge e bar negli Emirati Arabi, consentendo agli utenti di reperire facilmente tutte le informazioni principali (orari di apertura, indicazioni stradali, dress code), di prenotare il proprio tavolo, di cercare il ristorante perfetto in base alle proprie abitudini alimentari o alla propria dieta, di vedere le immagini dei locali e di sfogliare i menu. Inoltre, gli utenti dell'app possono riscattare i buoni istantanei, sbloccare sconti e beneficiare di offerte esclusive.

Palm West Beach

Palm Jumeirah Road - Dubai - Emirati Arabi Uniti

Tel. +971 4 666 1111