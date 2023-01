San Valentino afrodisiaco al ristorante Casa Lucia

È scattato il conto alla rovescia per la festa più romantica dell’anno, manca infatti meno di un mese a San Valentino: per vivere un’esperienza inebriante di coppia, il ristorante Casa Lucia, storica eccellenza della ristorazione milanese, ha creato un menu ad hoc con ingredienti dalle proprietà afrodisiache che sarà disponibile a pranzo e a cena il 14 febbraio.

San Valentino il giorno degli innamorati

In grado di scatenare la fantasia e stimolare il desiderio, ingredienti come il peperoncino, lo zenzero, i frutti di mare e il cioccolato sono gli alleati perfetti per un appuntamento gastronomico all’insegna della passione: per il proprio partner, in primis, ma anche per il buon cibo, guidati in un viaggio sensoriale dalle creazioni culinarie dello chef Carmelo Fiore. Lo chef, infatti, ha creato un menu per stregare i sensi, grazie alle speciali proprietà inebrianti delle materie prime scelte, ai bilanciati ma intensi contrasti di sapori, ai giochi di colori e alle illusioni visive come nell’antipasto, un finto raviolo di mare composto da un velo di seppia a coprire le tartare di pesce. La cena si trasforma così in un interessante percorso verso il proseguo della serata.

Ecco il menu di Casa Lucia che farà letteralmente battere i cuori e accenderà i sensi degli ospiti

Il menu Afrodite di San Valentino:

Antipasto: Raviolo di mare

Tartare di salmone e gambero rosso con velo di seppia cruda, condito con arancia e zenzero e servito con un'infusione di agrumi, karkadè e jalapeños

Primo: Risotto burrata e scampi

Risotto Riserva San Massimo mantecato con burrata, scampo scottato, bisque e salsa verde piccante

Secondo: Rombo chiodato

Trancio di rombo chiodato con salsa di vongole, zafferano e millefoglie di patate al tartufo

Dolce: tortino al cioccolato

Tortino al cioccolato fondente con cuore morbido di lamponi

Le portate del menu Afrodite

Lo chef Carmelo Fiore

Classe 1989 e origini fieramente siciliane (di Ravanusa in provincia di Agrigento), Carmelo Fiore è lo chef che mette la sua firma sulle creazioni culinarie di Casa Lucia dove è arrivato -dopo un brillante percorso professionale- nel 2020, portando una ventata agrumata di Sicilia nelle cucine del ristorante.

Lo chef Carmelo Fiore

La sua filosofia culinaria si basa sulla valorizzazione del prodotto, esaltandone la semplicità senza denaturarlo: un approccio lineare, in cui ogni piatto è composto da pochi ingredienti, ma di alta qualità e sempre accuratamente selezionati.

Ristorante Casa Lucia

Via Carlo Ravizza 2

20149 Milano

Tel. 02 498 6691