Armani/Ristorante Milano ospita lo chef brasiliano Alex Atala

Mercoledì 25 gennaio alle ore 20.00 ci sarà un’esperienza imperdibile da Armani/Ristorante a Milano. L’executive chef Francesco Mascheroni ospita lo chef Alex Atala di D.O.M di San Paolo (Brasile) per la prima cena a quattro mani dell’anno. Riconosciuto tra i migliori ristoranti al mondo, D.O.M (due stelle Michelin dal 2015), è la casa della migliore cucina brasiliana moderna grazie a un interprete contemporaneo quale è Alex Atala.

Una cena come ponte tra due paesi lontani che vedrà la proposta genuina e raffinata di Francesco Mascheroni - che a partire dalla vera tradizione italiana, si apre a tocchi di creatività che abbracciano suggestioni internazionali - unirsi alla cucina di Alex Atala alla scoperta del gusto brasiliano più autentico, per far conoscere quella cultura del luogo che ogni ingrediente reca in sé. Due chef accomunati anche dalla volontà di utilizzare il 100% di ogni ingrediente; non manca la fantasia per dare forme e gusti inaspettati alle materie prime.

Una serata che accompagnerà gli ospiti in un viaggio attraverso le stagioni. Alex Atala porterà nei suoi piatti l’estate e le atmosfere calde del Brasile; lo chef Mascheroni gli farà eco con i profumi e i sapori del nostro inverno. Un percorso che parte con gli amuse bouche e si articola in otto tappe: due antipasti ceviche di fiori, miele dell’Amazzonia di Atala e sedano rapa al sale, tartufo nero e piccoli ravioli arrosto serviti in brodo di Mascheroni. Atala celebra Milano con il riso al salto, pomodoro fresco, coriandolo, bottarga, vongole, cozze e cannolicchi. Seguirà il secondo preparato da entrambi gli chef polenta soffice, polpette di spalla, spezie al sugo, lime, e costolette di agnello alla milanese, tuberi e radici. A seguire un piatto di formaggio e il pre-dessert preparato dallo chef Atala taleggio manioca, miele dell’Amazzonia. Si chiude con il dolce, un omaggio di chef Mascheroni per il collega, banana arrosto, zuppetta di tapioca all’ananas, cocco, croccante alla noce brasiliana.

L’evento si inserisce in un ciclo di cene a quattro mani iniziato lo scorso anno con Marco Bernardo de La Magnolia dell’Hotel Byron (Forte dei Marmi) e Giovanni Papi di Armani/Ristorante Dubai.

