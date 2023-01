Levante, una nuova esperienza di gusto in Franciacorta

Una cucina mediterranea fusion fatta di coscienza e conoscenza, frutto dei numerosi viaggi e delle contaminazioni vissute nelle cucine in giro per il mondo. Il nuovo ristorante Levante ha aperto i battenti a Passirano, in provincia di Brescia e nel bel mezzo dei terreni vitati della Franciacorta. Sono tre i soci protagonisti della nuova attività imprenditoriale: il cuoco Armando Codispoti, il ristoratore Robi Amaddeo, molto conosciuto per le numerose iniziative legate al gruppo Da Mimmo di Bergamo e Cristian Ardu della Trattoria del Pescatore di Milano.

La sala di Levante



Location nel cuore della Franciacorta

Una trentina i coperti a disposizione dei commensali, ricavati in una nuova location messa a disposizione dalla famiglia Avanzi, storica produttrice di bollicine in Franciacorta, con il brand Romantica. Oltre alle due sale è possibile affittare la location per eventi e cerimonie, che con la bella stagione possono essere ambientate anche tra i vigneti all’esterno della struttura.



Cottura alla brace e materie prime selezionatissime

Pesce, carne e verdura vengono cotte rigorosamente alla brace, sul carbone di una speciale intelaiatura realizzata su misura, che per la cottura utilizza solo legno di faggio italiano sostenibile.

Robi Amaddeo e Armando Codispoti



Le materie prime, scelte e di altissima qualità, impreziosiscono un menu che varia in base alle disponibilità giornaliere. In cottura sulla fiamma viva finiscono pesci e specialità ittiche provenienti dalla Galizia, dove la temperatura delle acque è più fredda e garantisce una migliore qualità del prodotto. I pescatori hanno inoltre una particolare attenzione all’etica e al rispetto del mare. Le carni Wagyu provengono invece da allevamenti selezionati sia in Italia che all’estero, che curano molto l’alimentazione dei bovini e il benessere animale.



Da Levante il commensale sceglie alla carta il cibo che ritiene più vicino ai suoi gusti, sempre consigliato dal personale di sala e dallo stesso chef.



La cucina di Armando Codispoti

Armando Codispoti è partito a 16 anni dalla sua Calabria per fare tappa in decine di città in giro per il mondo, dal Libano a New York. Il puzzle si è ora composto in Franciacorta dove le coerenze della sua cucina si sposano con un progetto di largo respiro.

Nei suoi piatti troviamo l’influenza delle nazioni che ha visitato, con una predisposizione all’utilizzo delle spezie, sempre in maniera accorta ed equilibrata, tanto da non stancare mai il palato. Che, anzi, va alla ricerca in ogni piatto dei nuovi gusti.



I piatti da provare per un viaggio intorno al mondo

Tra gli antipasti segnaliamo l’Ammus, ovvero una crema di hummus servita in una focaccia allo zaatar, una miscela di spezie del Medioriente, che racconta al palato i tanti anni trascorsi da Armando Codispoti nelle migliori cucine di Beirut. In onore dell’esperienza in Giappone viene invece servito il Maki impanato nel panko con battuta di Wagyu e il suo brodo in riduzione, lime kefir, fondu di Feta e Parmigiano, insieme al rafano.

Maki impanato nel panko con battuta di Wagyu e il suo brodo in riduzione, lime kefir, fondu di Feta e Parmigiano, insieme al rafano 1/3 Tacos di rana pescatrice alla brace con guacamole e provola fusa 2/3 Ammus, ovvero una crema di hummus servita in una focaccia allo zaatar 3/3 Previous Next



Tra i piatti in menu troviamo anche i tacos di rana pescatrice alla brace con guacamole e provola fusa, così come la capasanta marinata in maionese inversa e poi cotta alla brace. In lista possiamo assaggiare anche lo gnocco di patata blu, fondu di grana 36 mesi, basilico e pecorino calabrese.



Il pesce fresco del giorno, dentici, rombi, scampi jumbo e crostacei, così come le pregiate carni, vengono cotti alla brace e serviti con le salse Chimichurri e Levante, plasmate da Codispoti in cucina. L’esperienza culinaria, da abbinare ai vini del territorio o alla selezione di etichette consigliate dal sommelier, non può che concludersi con uno dei dolci realizzati in casa dallo chef.



Il ristorante Levante, che si trova a Passirano, in via Vallosa 29, è aperto a cena dal mercoledì al sabato, ma anche a pranzo sabato e domenica.



Levante

Via Vallosa 29 - 25050 Passirano (Bs)

Tel 030 3375010