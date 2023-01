Verso Ristorante, due fratelli in cucina alla conquista di Milano

Remo e Mario Capitaneo, due fratelli di alta cucina, stellare e stellata. Due cuochi con una grande voglia, dopo anni e anni passati (insieme o separati) alla corte di principi e re della cucina, in ristoranti blasonati, finalmente hanno aperto un ristorante a Milano.

Da sinistra Mario e Remo Capitaneo, proprietari di Verso Ristorante a Milano

A Milano apre Verso Ristorante

Remo e Mario Capitaneo prima di iniziare questa loro nuova avventura, hanno studiato, imparato e lavorato con Enrico Bartolini al Mudec, al Trussardi alla Scala di Andrea Berton, con Enrico Crippa ad Alba, con Carlo Cracco al Cracco Peck; e non solo. Un lungo percorso cosparso di impegno, entusiasmo, desiderio e di stelle che ora li ha portati a Milano, in un attico, in un luogo simbolo della città, quella Piazza Duomo che già ospita alcuni giganti della gastronomia italiana.

Nasce così Verso: il ristorante di Remo e Mario Capitaneo.

Nessun altro nome poteva distinguere meglio questo luogo, la sua cucina totalmente a vista, la sua destinazione, la sua attenzione al cliente.

Verso una nuova cucina, una cucina a due, Verso un nuovo rapporto con il cliente, vicino e caldo. Verso il mondo, con fermata a Milano.

L'interno di Verso Ristorante

Verso, un ristorante a quattro mani

Verso è in pieno centro a Milano, al secondo piano di Piazza Duomo 21 e nasce grazie all’incontro tra i due cuochi e Duomo 21 srl.

Un ristorante a quattro mani per una cucina composita, dove tecniche e sapori della tradizione (appresi nella Puglia delle origini e in giro per l’Italia e per il mondo) si fondono con innovazione e creatività degna di una grande tavola, facendo tesoro di quanto imparato negli anni e cercando di reinventarsi, ogni giorno.

Un numero ridotto di coperti, massimo 28 tra chef’s table, tavoli e saletta privata, una cucina attenta, scrupolosa, divertente, gustosa e intrigante.

Piatti dai quali traspare la simbiosi fra i due fratelli, la compenetrazione di elementi diversi tra esperienze e carattere. Ricette dal gusto concentrato ed esaltato, nelle quali riconoscere il gusto di ogni ingrediente. Concrete.

Due fratelli in cucina

Remo e Mario Capitaneo, fratelli, classe ’82 e ’85, di origine pugliese.

Si trasferiscono giovanissimi a Milano per seguire la loro passione per la cucina. Entrano nella brigata di grandi ristoranti lavorando al fianco di Andrea Berton, Carlo Cracco e Enrico Crippa. Dal 2010 stretti collaboratori di Enrico Bartolini, festeggiano con lui nel 2019 il ritorno delle 3 stelle Michelin a Milano.

Complementari e affiatati, con una visione più razionale e pragmatica Remo, più estroversa e creativa Mario, sono accomunati dall’amore per la cucina e il continuo desiderio di mettersi alla prova e migliorare.

Da sinistra Mario e Remo Capitaneo all'opera nel loro ristorante

La Cucina di Remo e Mario

Il menu della cucina di Remo e Mario è costruito attorno ad una materia prima di stagione, freschissima, lavorata con tecniche che ne esaltano caratteristiche e sapori senza mai riempire il piatto di inutili sovrastrutture.

Il pesce, le carni e le verdure si fondono in composizioni dal sapore unico, ricco di ricordi e rimandi alla tradizione, ma con un pensiero e uno sguardo all’innovazione che rende questa cucina diversa ed interessante alla vista e al palato.

I dolci completano il menu ancora una volta in modo assolutamente peculiare, dando un accento finale di freschezza ad una tavola leggera e saporita al tempo stesso.

Un piatto di Verso Ristorante Capasanta e foie gras

Verso: il ristorante di Remo e Mario Capitaneo

«Abbiamo immaginato un ristorante in cui la barriera fra sala e cucina fosse dissolta - hanno spiegato i due fratelli - Una cucina aperta, allargata, sconfinante che invade pacificamente la sala, fondendosi in un unico locale. Il nostro desiderio è quello di potere accogliere i nostri ospiti in un ambiente piacevole e informale, far vivere un’esperienza con una prospettiva diversa da quella di un ristorante tradizionale».

La cucina a vista è stata disegnata e progettata da Icaro Milano mentre l’arredamento è stato affidato allo studio Andrea Langhi Design.

Attorno ai fuochi, cuore pulsante della cucina, si affacciano tre chef’s table che accolgono gli ospiti, punto di vista privilegiato per assistere alla trasformazione delle materie prime, scoprire nuove tecniche, assistere al lavoro della brigata in un dialogo aperto. Annullata la barriera fisica tra ospite e cucina, è quindi possibile vivere da vicino il lavoro. Il servizio viene curato da tutta la squadra, sala e cucina, con gli chef pronti a fornire spiegazioni approfondite delle scelte e dei piatti.

I due cuochi saranno affiancati in sala dal maître e sommelier Marco Matta che dopo aver lavorato al Luogo di Aimo e Nadia e da Enrico Bartolini a Milano, e successivamente a Casa Perbellini a Verona, sceglie di rientrare a Milano e tornare a lavorare con i fratelli Capitaneo.

Verso Ristorante, Capitaneo

P.za del Duomo, 21/secondo piano, 20121 Milano MI

Tel. 02 8975 0929