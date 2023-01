Langosteria in alta quota: inaugurato il ristorante di St. Moritz

Lo stile inconfondibile di Langosteria arriva anche ad alta quota. Il Gruppo fondato da Enrico Buonocore ha, infatti, inaugurato un nuovo ristorante a St. Moritz, in Svizzera. Il locale si aggiunge a quelli "cittadini" di Milano e Parigi e a quello "marittimo" di Paraggi a Portofino, il Liguria.

Langosteria St. Moritz si trova a Chesa Chantarella, una baita di montagna dotata di un’ampia terrazza con ingresso diretto sulle piste da sci del comprensorio del Corviglia. Caratterizzato da un'atmosfera suggestiva e accogliente, avvolto da un panorama mozzafiato, il locale è raggiungibile sia tramite funivia che in auto ed è aperto in collaborazione con Moncler, main sponsor del ristorante. Tutte le sere, dalle 18 alle 22, sarà attivo un servizio shuttle ogni venti minuti da Schulhausplatz.

Langosteria St. Moritz

Lanogsteria St. Moritz firmato da Andy Kuchel

Gli interni portano la firma dell'architetto Andy Küchel, che ha studio a St Moritz e Zurigo. Protagonista indiscusso e cuore del progetto è l’utilizzo del legno che dona allo spazio uno stile alpino contemporaneo. Le pareti sono arricchite dalla presenza di diversi oblò con mosaici raffiguranti gli ingredienti nobili dell’arte culinaria di Langosteria, mentre l’attenzione all’illuminazione garantisce scenari intimi ed eleganti, con dettagli e scenografie che ripercorrono il fil rouge degli altri ristoranti del Gruppo. Le sale del ristorante e la grande terrazza outdoor, offrono la possibilità di riservare una o più aree per eventi privati e occasioni speciali.

La sala di Langosteria St. Moritz 1/2 Dettagli della sala di Langosteria St. Moritz 2/2 Previous Next

In tavola non si cambia: fine dining d'eccellenza

Langosteria porta ad alta quota l'esperienza culinaria che l'ha resa famosa. Un fine dining nato in Italia e focalizzato sull’eccellenza. Selezionando i migliori ingredienti da ogni parte del mondo, la cucina Langosteria combina la tradizione italiana con un approccio contemporaneo e internazionale. Il menù propone i piatti signature del Gruppo, affiancati a proposte specificamente pensate per la montagna e reinterpretate in chiave Langosteria, come la “Polenta bianca ai frutti di mare” e le “Capesante in paradiso”.





Inoltre, come già accaduto in Langosteria Cucina, Caviar Kaspia firma una sezione dedicata all’offerta di caviale, proponendo ai clienti la sua rinomata “Baked Potato” oltre ai “Tagliolini Langosteria e caviale”. La collaborazione tra Langosteria e Caviar Kaspia unisce due identità affini e guidate dalla medesima aspirazione, la ricerca dell’eccellenza studiata per regalare al cliente un’esperienza unica e sofisticata.



Il percorso gastronomico è completato e valorizzato da una selezione di vini pregiati ed etichette esclusive curata da Valentina Bertini, Corporate Wine Manager del Gruppo. Ampio spazio è riservato al made in Italy, a partire dalle bollicine Ferrari Trento, proposte al calice e presenti in carta vini con grandi riserve.



Alla guida del ristorante l’Executive Chef Antonio D’Ambrosio e il Restaurant Manager Gianluca Penna, col supporto dello storico Culinary Ambassador del Gruppo: Domenico Soranno.





Antonio D'Ambrosio e Gianluca Penna

Le foto sono di Danilo Scarpati.

Langosteria St. Moritz

Chesa Chantarella, Via Salastrains 10 - 7500 St Moritz, Svizzera

Tel +41818333131