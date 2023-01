Una vera chicca di design, Ichi Station apre anche a Brera

In Brera, a Milano, una nuova insegna fa già parlare di sé: Ichi Station apre in via Solferino il suo ristorante più rappresentativo e vera chicca di design. Dopo il successo ottenuto con la formula di delivery stellato e poco dopo la prima apertura di un ristorante con servizio placée, Ichi Station nel 2023 apre finalmente le porte del suo flagship restaurant, e per farlo sceglie la cornice del quartiere più “milanese” e cool del panorama cittadino, Brera.

L'interno dell'Ichi Station

Nel cuore della Milano glamour, gli 80 mq di Ichi Station Solferino rendono l’esperienza per il cliente quanto più esclusiva e rilassante possibile, raccolta, mentre il design avanguardistico gli conferisce l’allure di un luogo magico in cui provare i piatti tradizionali della ristorazione Giapponese, oltre che nuove proposte creative per i palati più curiosi ed una capsule di offerta plant based per vegani e clienti attenti alla sostenibilità anche nel food.

Mix di cemento, specchi e plexiglass

Masquepacio, lo studio di interior design che ha seguito il progetto, ha creato per Ichi Station un ambiente minimale in cui il grigio chiarissimo è il colore dominante, modulato da installazioni luminose nei colori istituzionali del brand che riscaldano l’atmosfera; la scelta di mixare materiali come il cemento, gli specchi ed il plexiglass, è servita a conferire allo spazio un tocco futurista, dando l’idea, anche negli arredi su misura, di un viaggio nel futuro, richiamando la modernità del Giappone senza cadere nell’ovvietà dell’arredo più tradizionale.

Il design di Ichi Station

Ichi Station Solferino, di cui ci sarà un’inaugurazione a breve, è quindi uno spazio piacevole in cui pranzare o cenare immersi in un’atmosfera cosmopolita, lasciandosi trasportare, accomodati sulle comode poltrone di un treno del futuro, nell’avventura di gusto e sapori di ricerca tipici dell’esperienza culinaria del brand.

Ichi Station

Via Solferino, 20121 Milano

Tel. 0282398131