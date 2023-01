Il San Valentino firmato Idylio by Apreda è una cena da "Mille e una Notte"

All’interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel, prestigioso 5 stelle del Gruppo Tridente Collection, Idylio by Apreda – una Stella Michelin e tre Forchette Gambero Rosso – è pronto a rendere speciale la festa degli innamorati. Una cena elegante pensata interamente dal suo executive chef Francesco Apreda. Se la firma dello chef si rintraccia da sempre nei sapori dei suoi ricordi, tra la Campania e le spezie oltreoceano di Mumbai e New Delhi, questo menu è il risultato di una rappresentazione delicata e seducente di sapori agli antipodi che, come le grandi storie d’amore insegnano, si incontrano per lasciar senza fiato. Dal risotto all’astice con caffè speziato alle bavette di manzo alla brace con salsa di ostriche e anice nero. Seppia e quaglia, tartufi di mare, tartufo nero e ghiacciato di mandorle irrompono poi nel percorso degustazione da 6 portate (180 €) per far innamorare fin dal primo assaggio.

L'interno del The Pantheon Iconic Rome Hotel

Il menu di Idylio by Apreda

Durante la serata verranno servite le seguenti sei portate:

Patè di ricciola al sesamo, piselli e galanga

Seppia e quaglia, rape e lavanda

Risotto all'astice, carote e caffèspeziato

Spaghettini alle barbabietole, tartufi di mare e tartufo nero

Bavette di manzo alla brace, salsa di ostriche e anice nero

Caprese di zucca, arance e ghiacciato di mandorle

San Valentino arriva anche fino al piano più alto del The Pantheon Iconic Rome Hotel, più precisamente al Divinity – 3 Cocotte Gambero Rosso 2023. Il Divinity Restaurant e Lounge Bar, con una vista senza fiato sulla cupola del Pantheon e sulla Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza porta fin lassù la proposta gastronomica dello Chef Francesco Apreda. Un format traslato nei piatti a cura del Resident Chef Luca Decembrino. Per l’occasione cinque piatti all’interno di in un percorso degustazione (130 €) che, tra risotto allo Champagne, confit d’anatra e lamponi, accende la passione.

Il menu di Divinity

Durante la serata verranno servite le seguenti cinque portate:

Carpaccio di tonno, mandorle e arancia rossa

Polipetti in umido, sedano e sesamo

Risotto allo Champagne, cicoria ripassata e ostrica piastrata

Confit di coscia d’anatra, cavolo e mela annurca

Rapa rossa, lamponi e passione

The Pantheon Iconic Rome Hotel

Via di S. Chiara, 4/A, 00186 Roma (Rm)

Tel. 0687807070