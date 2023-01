Gruppo Adinolfi e lo chef Sangiovanni presentano “Le Radici Experience”

Il Gruppo Adinolfi e lo chef Matteo Sangiovanni, membro di Euro-Toques, presentano “Le Radici Experience”, il nuovo ristorante fine dining del gruppo inaugurato il 7 dicembre 2022. Il progetto nasce dopo anni di studio relativi alle necessità della clientela più esigente e dalla volontà di rappresentare una tradizione da sempre attenta alla produzione di eccellenti materie prime. Il nuovo “Le Radici Experience” ed il già presente “Le Radici Ristorante”, entrambi facenti parte della struttura dell’Hotel Commercio, rappresentano le due facce di un’unica realtà in cui poter fare esperienze molteplici

L’hotel, situato in una posizione centrale tra la costiera amalfitana ed il Cilento, si pone come meta ideale per vacanze esplorative e di piacere, per viaggi d’affari, per finalità squisitamente turistiche. Il progetto Le Radici è un’experience culturale fatta di tutta la qualità della nostra terra, tra bellezza e sapori ricercati. È una possibilità completa per vivere un’esperienza totalizzante: le location e il fine dining degli chef, in diverse declinazioni, assicurano momenti di relax e di meraviglia, alla scoperta anche dei luoghi che hanno fatto la storia del nostro Paese. Le Radici è cultura del passato e visioni ancora da scoprire.

In “Le Radici Experience” professionalità e cucina d’autore si concretizzano in due percorsi degustazione: uno di mare “Da Pioppi a Castellabate” per gli amanti dei sapori tipici della costiera, l’altro “Le Radici” per chi ama i sapori della terra e sviluppato con materie prime del nostro territorio. Sono sette le portate per ogni percorso, entrambe nel segno dell’eleganza e dell’equilibrio, caratteri che da tempo contraddistinguono il lavoro dello chef e che grazie alla collaborazione con Giovanni Adinolfi, a capo dell’omonimo Gruppo Adinolfi, si arricchisce dei prodotti dell’orto, coltivati e curati direttamente. L’orto mette in contatto tutto lo staff de Le Radici con la ciclicità della Natura, rendendo tutti i soggetti coinvolti più sapienti e più vicini ai prodotti utilizzati nella proposta gastronomica. Tecnica e creatività promettono di accompagnare l’experience fino alla scoperta delle tradizioni gastronomiche a supporto dell’impegno che, com’è noto, lo chef Sangionvanni porta avanti da tempo a rappresentanza delle eccellenze della nostra terra in Italia e nel mondo.

Questo è il sentimento che muove la mano dello chef nelle creazioni de Le Radici Experience. Ogni ospite in sala si potrà avvalere del supporto del maitre Francesco Grimaldi che guiderà nella scelta del percorso degustativo e cercherà di rispondere ad eventuali richieste per soddisfare tutte le esigenze. A completare l’offerta, una cantina curata dal sommelier Ivan Mendana Fernandez che vanta un’ampia selezione di vini di produttori locali, etichette del territorio e proposte internazionali, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti.

Via Variante, SS 18 Tirrena Inferiore 54 - 84091 Battipaglia SA

Tel 335 1764937