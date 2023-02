Alain Ducasse al centro commerciale: il Rivea a Cap3000

Questa è la storia di un ristorante all’interno di un centro commerciale, ma è tutto meno che una storia qualsiasi. Innanzitutto il centro commerciale: si trova a pochi passi dall’aeroporto internazionale di Nizza, appena oltrepassata la foce del fiume Var, su una piccola penisola sabbiosa protesa nel mare della Costa Azzurra, la destinazione francese più amata dai turisti italiani dopo Parigi. Il suo nome, Cap3000, deriva dai 3000 parcheggi coperti inizialmente realizzati quando 50 anni fa qui fu aperto il primo grande centro commerciale europeo. Dopo gli ennesimi lavori di ampliamento del 2019 e 2021 questo straordinario complesso raccoglie sotto il mantra Enjoy Food&Fashion 135mila metri quadrati di superficie coperta, con due parcheggi su due piani, spazi giochi, palestra, 300 negozi e 50 ristoranti. Vi lavorano complessivamente 3mila persone e il numero di visitatori medio raggiunge 30mila persone di tutte le nazionalità, con punte di 60mila nelle giornate di particolare affollamento. Nel 2022 è stato insignito dell’impegnativo titolo di “miglior centro commerciale del mondo”.

Cap300 a Nizza (foto Gerard Taride)

Alain Ducasse in Costa Azzurra: il Rivea del Cap3000

All'interno del Corso, che costituisce l’arteria di traffico pedonale principale del Centro Commerciale, dalla parte che affaccia sulla spiaggia e sul mare il ristorante Rivea offre una cucina solare, ispirata a tutte le sponde del Mediterraneo: ispirazione italiana e provenzale, certo, ma anche cucine geograficamente più distanti, ma culturalmente vicine, come la Grecia, il Libano o la sponda nordafricana. Rivea riunisce tutte queste tradizioni culinarie dando loro loro un'espressione contemporanea, piena di vita e sapore. Il banco dei gelati con i suoi 14 gusti di cui alcuni molto particolari come il gelato alle erbe merita assolutamente una menzione per i suoi prodotti di altissima qualità: non per niente sono prodotti dalle ricette originali di Alain Ducasse che sovraintende alla gestione di questo ristorante. Anche la caffeteria è estremamente curata. Nelle belle giornate di sole, che in Costa Azzurra sono in media 300 all’anno, la terrazza vista mare con spazio per 40 posti seduti all’esterno è un posto molto ambito, mentre e gli altri 80 coperti all’interno in uno spazio arioso e molto luminoso sono presi d’assalto sette giorni su sette da chi visita Cap3000 per lo shopping, ma anche per godere di un’esperienza culinaria. Aperto molto di recente, nell’agosto 2022, il locale è assai frequentato a pranzo con una carta veloce che propone sempre anche un piatto del giorno e un menu del giorno da due o tre portate. Lo chef Imer Isejni è un giovane italiano con vasta esperienza internazionale.

Il Rivea al centro commerciale Cap3000

Rivea

Av. Eugène Donadeï - 06700 Saint-Laurent-du-Var, Francia

Tel +33483660554