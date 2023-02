Capperi che Pizza! Anche a Volla qualità al servizio della pizza

Piccole catene crescono. Così definiamo la graduale e sensata crescita di Capperi che Pizza! Dalla prima sede a Milano, alla successiva a Salerno, e poi a Castellammare di Stabia (Na). Acque chete durante il periodo pandemico e adesso, coraggiosamente, da chiara vision supportati, ben precisa la mission, si è appena aperta la quarta sede a Volla (Na).

Capperi che Pizza! a Volla

Concetto di somiglianza, a supportare brand image, ma senza assillo di uguaglianza: le sedi si somigliano, insomma, ma non sono proprio identiche. Fattor comune, difficile a farsi, il connubio armonico tra una spiccata mediterraneità, nei colori e soprattutto nella solarità delle pizze e pietanze affini, e ancillare quanto intrigante atmosfera mitteleuropea, nelle luci, in parte degli arredi e nella sapienza di cottura delle carni grigliate.

Fil rouge ben vistoso e graditissimo dalla clientela, l’attenzione suprema alla qualità delle materie prime, a partire dalle farine per poi compiersi con i pomodori e gli altri ingredienti di topping e farce, e alla bontà di quanto giunge in tavola, a partire dalle pizze. Non per nulla, la label dei locali è anche ammirata esclamazione che sovente i clienti pronunciano: capperi, che pizza! Gustosa esperienza, con tocchi di edutainment per quanto si è appreso in merito a impasti e lievitazioni (ma anche altro), nella sede di Volla.

Pizze eccellenti e prezzo... commovente

Non si può affermare che è posto bello. Posti belli per centralità urbana (Milano), per panorama e comfort di parcheggio (Salerno), per ubicazione sul bel lungomare (Castellammare di Stabia), sono le altre tre sedi. Qui siamo all’interno di un centro commerciale: comodo arrivarci, comodo parcheggiare. Le sensazioni gradevolissime che rendono memorabile l’esperienza, cominciano all’interno. Forno delle pizze a vista, parimenti a vista la cucina e la dispensa delle carni. A scaffale gran parte degli ingredienti adoperati e quindi facile possibilità di acquisto per conviviali cimenti casalinghi. Tavoli allegramente disposti, mise en place essenziale, garbato e professionale il servizio di sala.

Si principia con una bruschetta che nasce laddove le fette di pane si mettono sulla griglia, una voltata e una girata onde ghiottamente far loro principiare l’abbrustolimento e finiscono a tavola dove ciascun commensale attinge il pomodoro dal vasetto in vetro e si crea quindi la sua bruschetta just tailored, avendo cura di far cadere l’opportuno filo di olio extravergine di oliva.

Bruschetta da Capperi che Pizza!

Le pizze solo semplicemente eccellenti. Gli impasti sono realizzati in prevalenza con farine di tipo 1 e 2. Topping sovente prodotti DOP e Presìdi Slow Food. Imperdibile l’assaggio, quattro spicchi per pizza, della classica margherita. Ovviamente, lo si diceva, qui non si viene solo per le pizze ma anche per le squisite carni, sapientemente cotte, in prevalenza alla griglia. Molto buoni, gradevolmente succulenti, i primi piatti.

La pizza di Capperi che Pizza!

Doviziosa ma non sterminata (meglio così) la carta dei vini e la carta delle birre. Ottimi i dolci, fatti in casa. Chicche di infusi e amari da prelevare attingendo al carrello dei liquori. Il locale è All Day Long, con appropriato servizio di prima colazione al mattino e aperitivi nelle happy hours. Prezzi di commovente onestà.

Capperi che pizza!

via De Carolis 57 - 80040 Volla NA

Tel 081 18799633