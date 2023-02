Ristorante Mare e Cucina: le tipicità del Delta rivisitate

Mare e Cucina apre i battenti appena 4 anni fa, per volontà di una giovane coppia: lui è MirkoTrevisani cuoco con esperienza di 30 anni, che ha lavorato in Italia ed all'estero; lei Sara avvocato, che per amore segue il suo lui in questa bella, affascinante, e non priva di incognite, avventura. Dopo solo un anno arriva la mazzata del Covid, ma i ragazzi sono bravi fin da subito, il passaparola è la miglior pubblicità ed i clienti arrivano, incuriositi e con la voglia di provare piatti diversi ed innovativi. Il locale puo' ospitare non piu' di 30 clienti, assicurando in questo modo tranquillità e relax, in un ambiente confortevole, accogliente e riservato. Il personale di sala saprà metterci a nostro agio fin da subito, con il direttore di sala Massimo Mantovani e la titolare Sara!

Il ristorante Mare e Cucina

Il segreto numero uno, per ogni ristorante di pesce, è essenzialmente quello di riuscire a portare in tavola pesce fresco di giornata. In questo ristorante troveremo cucina innovativa, ricca di piatti della tradizione rivisitati in modo creativo e con materie prime di alta qualità. Qui siamo a Porto Garibaldi, piccolo borgo marinaro della costa ferrarese dei sette lidi, in origine è nato come un villaggio di pescatori ed è stato il primo insediamento balneare dei lidi di Comacchio. Le costruzioni più moderne hanno cercato di mantenere intatto l’aspetto autentico del borgo e anche oggi le barche scaricano quotidianamente il pesce fresco, che viene cucinato poi nei ristoranti del posto. Il nome originario dell'abitato era Porto di Magnavacca, poi il paese fu intitolato a Giuseppe Garibaldi per ricordare lo sbarco in zona dell'eroe durante il Risorgimento nel 1849.

Il pesce fresco di giornata del Delta del Po rivisitato

Un occhio alla tradizione ed un occhio alla creatività ed innovazione, senza stravolgere i canoni della cucina del luogo, qui infatti possiamo degustare piatti innovativi, ma anche piatti legati alla tradizione come, ad esempio, l'anguilla cucinata ai ferri! Il menu degustazione si è così articolato.

Siamo stati accolti con un piccolo apetizer: una crocchetta di baccalà su crema all'aglio di Voghiera Dop.

Crocchetta di baccalà su crema all'aglio di Voghiera Dop

Il menu

Antipasti

Un tortino di alici con patate e rosmarino veramente delicato ed equilibrato: ottimo.

Tortino di alici con patate e rosmarino

Gamberi in pasta kataifi con salsa agrodolce, composta da aceto di mele, concentrato di pomodoro e zucchero di canna, un piatto che da solo vale il viaggio tanto è godurioso ed invitante. Eccellente.

Gamberi in pasta kataifi con salsa agrodolce, composta da aceto di mele, concentrato di pomodoro e zucchero di canna

Primi piatti

Risotto con riso del Delta Igp alla Marinara. Nota molto positiva è che il risotto alla marinara puo' essere richiesto anche da una sola persona, a differenza di molti ristoranti nei quali il minimo deve essere per due persone. Questo, tra gli altri aspetti, sta ad indicare la cura per il cliente. Un risotto con seppioline tagliate a pezzetti, piccoli molluschi, gamberetti ecc., quantità e qualità non mancano di certo. Buono.

Risotto con riso del Delta Igp alla Marinara

Strozzapreti con ragù bianco di ricciola, caponatina di verdure e pesto. Strozzapreti fatti in casa freschi, con un sugo armonico, delicato, equilibrato e gustoso, con trancetti di ricciola a farla da padrone. Ottimo.

Strozzapreti con ragù bianco di ricciola, caponatina di verdure e pesto

I secondi piatti

Canolicchi gratinati al forno. Cannolicchi freschi di giornata, gratinati al forno, veramente deliziosi, equilibrati, armonici e gustosi, teneri e non gommosi. Ottimi.

Canolicchi gratinati al forno

Soaso al forno in crosta di patate ed erbette. Il soaso, unitamente al rombo, è quanto di piu' pregiato e ricercato nei pesci dell'Adriatico, molto bello visivamente, pulito al tavolo dall'esperto direttore di sala, cucinato perfettamente, fine e freschissimo. Eccellente.

Soaso al forno in crosta di patate ed erbette

Dulcis in fundo

Sfera di cioccolato fondente ripiena di mousse al pistacchio e crumble al cacao che viene sciolta con caramello salato. Ottima.

Sfera di cioccolato fondente ripiena di mousse al pistacchio e crumble al cacao che viene sciolta con caramello salato

Ben assortita la carta dei vini con oltre 170 referenze italiane e straniere, per accontentare le preferenze del colto in materia e l'inclita, noi abbiamo optato per uno zibibbo secco azienda Gorghi Tondi ed un roero arneis azienda Monchiero. Nota molto positiva, per chi scrive, è la possibilità di avere il vino al bicchiere a prezzi calibrati ed onesti.

Una bella esperienza questa al ristorante Mare e Cucina e molto difficilmente, non si potrà non ritornare per provare i tanti piatti preparati dal bravo chef, coccolati dal personale di sala. Un ristorante che in pochissimi anni si è conquistato una posizione di prestigio nel panorama della cucina deltizia.

Ristorante Mare e Cucina

Viale dei mille 55, Porto Garibaldi, Italy

Tel 0533 307392