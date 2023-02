Nel giorno dell'amore pizze a forma di cuore da Pizzium e Crocca

Un San Valentino in stile pop, con pizze a forma di cuore per chi vuole trascorrere un pranzo o una cena romantici in compagnia della propria amato, o del proprio amato, oppure, più semplicemente, celebrare il proprio amore per uno dei piatti italiani più amati al mondo.

Una pizza a forma di cuore a San Valentino

Da Pizzium

Il 14 febbraio nei menu dei 35 punti vendita Pizzium presenti in Italia, tutte le amate pizze regionali in versione invernale potranno essere preparate in forma di cuore sia a pranzo sia a cena, un’idea romantica per stupire con un piccolo gesto la persona amata.

Tra le ricette del menu invernale da non perdere la Lombardia preparata su base bianca con fior di latte, crema di zola e zafferano, salamino mantovano e rucola, la Veneto con radicchio proposto su una pizza a base bianca, fior di latte d’Agerola, provolone affumicato, crema di radicchio e noci, la Trentino, con fior di latte d'Agerola, speck IGP, ricotta di bufala e broccoletti e la Piemonte con cornicione ripieno, fior di latte d’Agerola e funghi Fior di Bosco. Da provare anche la Toscana con il ragù di cinghiale e stracciatella, l’Umbria con salsiccia di Norcia, patate e fonduta di pecorino su base di provola affumicata d’Agerola, la Basilicata con peperone crusco abbinato ai friarielli spadellati su fior di latte d’Agerola e la Sardegna con base bianca, fior di latte d’Agerola, datterini gialli e rossi confit, tonno alletterato del Mediterraneo e origano.

La giornata speciale sarà ancora più dolce grazie all'aggiunta di un delizioso dessert: un pan di spagna farcito con crema ai frutti di bosco e ricoperto di una glassa al cioccolato, con l'aggiunta di frutti di bosco freschi per un tocco in più. Ma non solo dolci per gli amanti del gusto! Anche i fedeli membri del programma fedeltà di Pizzium, i "pizzium lovers", non saranno dimenticati. Sono previste sorprese e iniziative per celebrare la loro passione per la pizza. Per unirsi alla famiglia dei Pizzium Lovers basta scaricare sul proprio smartphone la “PIZZIUM Lovers Card”, la carta fedeltà totalmente digitale - disponibile nell’Apple Wallet per iPhone e in Google Pay per Android - che permette di accumulare punti pizza e ricevere tante sorprese dedicate.

Un dolce speciale pensato da Pizzium per la giornata degli innamorati

Da Crocca

In edizione limitata per San Valentino pizza a forma di cuore anche da Crocca. Croccante, altamente digeribile e leggera, sarà servita nella versione più romantica con diverse varianti e gusti. Partendo dall’impasto di base si possono ottenere infatti abbinamenti e farciture diverse per soddisfare i palati più esigenti.

La classica Bufalina diventa ancora più speciale se condivisa con chi si ama

Dalla classica Margherita alla Bufalina, un must disponibile anche in versione senza lattosio, alle proposte più sfiziose come Scarola e Alici, Salsiccia e Friarielli, Capocollo e Stracciatella, Zucca e Pancetta e Polpette e Melanzane saranno disponibili a forma di cuore sia a pranzo sia a cena.