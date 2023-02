San Valentino a casa a Milano? Sì con la special box di Langosteria

Una cena romantica per San Valentino? A casa! Sì ma con i piatti speciali. Per questo ci pensa Langosteria con un menu degustazione creato ad hoc da prenotare a Langosteria Bistrot, in Via Privata Bobbio 2 a Milano.

Langosteria a casa, anche a San Valentino

Il menu di San Valentino

Il menu d’amore in perfetto stile Langosteria comprende:

Tagliata di salmone Red King con guacamole

Tartare di cernia nera e gamberi rossi con centrifuga di cetriolo al passion fruit

Capesante di Bretagna al gratin

Calamaretti spillo con datterino giallo e cime di rapa al peperoncino

Paccheri con astice blu

Cheesecake ai lamponi con salsa al cioccolato speziato

Come prenotare la special box

La Special Box potrà essere prenotata dal 3 febbraio al 13 febbraio tramite il sito sanvalentino.langosteria.com. Sarà possibile richiedere la consegna oppure ritirarlo per la cena del 14 febbraio presso Langosteria Bistrot, in Via Privata Bobbio 2 a Milano. Il prezzo del menu (per 2 persone) è di 280 euro.

Come sempre sono disponibili, tra i gioielli della cantina Langosteria, circa 100 etichette di vini affiancate da una selezione "Secret de cave", scelti personalmente da Valentina Bertini.

Langosteria Bistrot

Via Privata Bobbio 2 - 20144 Milano