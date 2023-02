San Valentino a Roma, cene gourmet per tutti i gusti

Romanticismo e tradizione a lume di candela. Nel giorno che celebra l’amore niente di meglio che esprimere i propri sentimenti con gusto. E allora la Capitale si prepara ad un San Valentino in grande stile, con le proposte di alcuni dei suoi ristoranti più famosi. Tra menu studiati per l’occasione, grandi classici e piatti creativi, rigorosamente bagnati da bollicine, gli chef non deluderanno chi sceglierà di trascorrere il 14 febbraio fuori casa.

«Sono un tradizionalista. Una cena romantica in un ambiente accogliente, un servizio accurato e una selezione di pietanze buone da mangiare e belle da vedere è a mio avviso il modo migliore per festeggiare San Valentino – dichiara Fabio Boschero executive chef del ristorante L’Uliveto al Rome Cavalieri A Waldorf Astoria Hotel. Anche quest’anno, come di consueto, prepariamo progetti speciali sulla base di un tema preciso. In omaggio agli anni 60 che hanno visto nascere il Rome Cavalieri, il tema sarà L’Amore Pop, e abbiamo pensato ad un menu per una cena spensierata e al tempo stesso romantica. “Coquille St. Jacques su cremoso di Topinambur e tartufo con salsa Chardonnay” o il “Filetto alla Wellington e la sua salsa con sensazione di senape al miele, soffice di patate al burro erborinato”. E per concludere, il dessert di San Valentino “Baci di Passione”, dell’Executive Pastry Chef Dario Nuti, una delizia al cioccolato bianco e yogurt lime con frutti di bosco e litchi. Dopo cena, l’accompagnamento musicale saprà dare lo sprint ideale per un’allegra serata danzante. E proprio perché ognuno vuole essere libero di festeggiare come meglio crede, è sempre possibile cenare à la carte. La tradizione è importante, perché una celebrazione affonda sempre le sue radici in qualcosa di ricorrente. San Valentino stesso è di per sé una tradizione, e proprio perché è una giornata che si festeggia ogni anno è essenziale inserire sempre elementi di innovazione. La scenografia dei piatti è sempre apprezzata, soprattutto nelle occasioni importanti, così come le ricette tradizionali, che è fondamentale rivisitare in chiave moderna. A mio avviso non c’è un piatto ideale di San Valentino, esiste soprattutto il rituale, la cura per l’altro. Fondamentale è la scelta del ristorante romantico, dove si hanno garanzie di qualità, o la ricerca di quel determinato elemento che ha un significato importante per la coppia. La cena di San Valentino è un’occasione in più per dimostrare il proprio amore, e va organizzata in modo da trascorrere insieme un momento sereno e romantico. Quindi non c’è una formula standard, ogni coppia ha la sua cena ideale. Per brindare, le bollicine sono sempre una buona idea, ma un cocktail pensato per le grandi occasioni è una scelta divertente: per quest’anno al Tiepolo Lounge ne proponiamo uno speciale, il “De tout coeur”, con note di Vodka, mirtilli e lamponi, per esclusive serate d’amore al Rome Cavalieri».

Via Alberto Cadlolo 101 - 00136 Roma

Tel 0635092145

Si va sul classico anche per Massimo Piccolo, chef del ristorante Flora grand hotel Marriott: «A San Valentino la tradizione la fa da padrona per rassicurare e coccolare i nostri innamorati ospiti. Certamente il ristorante con la giusta atmosfera che si crea è il posto perfetto per festeggiare questa bellissima ricorrenza nella maniera più romantica che ci sia. Il nostro menu ovviamente è preparato per questa ricorrenza con coccole a sorpresa come può essere il cuore di tartare di Tonno, Il nostro filetto di ombrina che naviga in un mare di dolcezza dei nostri pomodorini, la nostra dolce tartelletta con una crema di frutti della passione la quale protagonista della serata. Sicuramente il piatto più atteso è il nostro antipasto non solo per la forma ma anche per la freschezza del tonno fresco avvolgente accompagnato da una crema di avocado che riesce a comporre un solido matrimonio con la carne tenera del tonno spingendolo ancor di più ad esaltarne il gusto. Rigorosamente per un brindisi speciale ci vogliono bollicine francesi che per qualche istante ci portano in luoghi altrettanto magici».

Via Vittorio Veneto 191 - 00187 Roma

Tel 0648992642

Sarà il pesce il protagonista della tavola di Giuseppe D’Alessio, chef di Settimo al Sofitel Rome Villa Borghese: «Festeggiare il San Valentino al ristorante per una coppia è un momento magico, soprattutto se il ristorante offre una bella vista romantica sulla città. È un modo per passare due o tre ore con la persona amata lasciandosi coccolare dalla buona cucina. Per l’occasione ho ideato un menu a base di pesce, come rombo, crostacei, con accostamenti sfiziosi e intriganti per rendere la serata particolare, fuori dagli schemi e dall’ordinario. Direi quindi che è un menu a cavallo tra tradizione e innovazione. Tradizione per quanto riguarda le preparazioni, innovazione per quanto riguarda gli accostamenti inusuali senza però tralasciare un punto fondamentale della nostra proposta: leggerezza e digeribilità. Per San Valentino facciamo solo menu degustazione. Il piatto che tra tutti rappresenta di più questo evento è sicuramente il dolce. Si tratta di un dessert ideato per una coppia e realizzato con ingredienti “segreti”. È un dolce che comunque stimola l’assaggio. Infine per il brindisi, noi consigliamo sempre una bollicina italiana ma ovviamente siamo pronti ad accogliere ogni desiderio della clientela anche per quanto riguarda gli Champagne».

Via Lombardia 47 - 00187 Roma

Tel 06478022998

Proposte diversificate per soddisfare tutti i gusti, quelle di Gabriele Cordaro, chef di Casa Coppelle: «La cena al ristorante sicuramente è un modo molto intimo di festeggiare. Amore e cucina spesso vanno di pari passo, quindi trascorrerlo in un ambiente pronto a regalarti un'esperienza sensoriale è sicuramente un quid in più. Abbiamo sviluppato tre menù degustazione per i nostri clienti. Uno di carne, uno a base di pesce e uno che esalta i vegetali della stagione. Per me non c'è uno stile in base alla ricorrenza. C'è la mia cucina che affonda, sempre, le radici nella tradizione ma volge sguardo, testa e corpo all'innovazione. Sono più per la scenografia che coccola e rassicura. In realtà non c'è un piatto che interpreta questa ricorrenza che dovrebbe essere festeggiata quotidianamente. Propenderei per cibi afrodisiaci quali pesce, cioccolato, peperoncino e via dicendo. Inizierei con bollicine (italiane), vino fermo e sautern francese».

Piazza delle Coppelle 49 - 00186 Roma

Tel 0668891707

Da qualche anno la ristorazione della Capitale sfodera un’arma dall’indubbio fascino: l’alta quota. Nessuno riesce a resistere alla seduzione di rooftop dove cenare con lo sguardo che si perde tra i tetti e le cupole dei monumenti. Una delle location imperdibili è il regno di William Anzidei, chef della Terrazza Les Etoiles: «Secondo me, cenare al ristorante a San Valentino, è il modo migliore per iniziare una serata romantica e trascorrerla con la persona a cui si tiene di più. Abbiamo ideato un percorso di degustazione dedicato alla ricorrenza, con inserimenti di cibi che vengono spesso associati a passione e romanticismo. In questo momento, la ristorazione, e in particolar modo la cucina, sono molto seguiti. Credo che un piatto scenografico, ma allo stesso tempo gustoso ed intrigante, sia la soluzione migliore. Penso che il dessert sia il piatto che più rappresenta la serata di San Valentino. Grazie alla sua dolcezza e bellezza che difficilmente a tavola mette in disaccordo qualcuno. Per il dolce si trova sempre spazio. In merito al vino, alcune bollicine italiane non hanno nulla a cui invidiare a quelle francesi, quindi se si vuole brindare, io consiglierei un prodotto italiano».

Via dei Bastioni 1 - 00193 Roma

Tel 06686386

Per rimanere ai piani alti, altra autorevole voce è quella di Stefano Marzetti, chef del ristorante Mirabelle: «In un posto come il nostro, con la sua vista spettacolare e romantica sulla città, un servizio discreto e attento e un menu che permette di apprezzare il significato della convivialità a tavola creando ancor più complicità credo sia un modo davvero unico per festeggiare il San Valentino. Oltre tutto significa concedersi del tempo e dunque mettere in pratica la filosofia che sta alla base di tutta la mia cucina che si racchiude nella frase “Taste your time”. Abbiamo preparato un menu a tema giocando sia con la cromaticità che il simbolismo delle materie prime per richiamare il tema dell’amore: il rosso nei ravioli, il cuore per il dolce, le ostriche, i crostacei e le spezie un po' piccantine. Innovazione e tradizione sono alla base della mia cucina per cui sono protagonisti anche a San Valentino, così come protagonista è sicuramente il dolce. Corazon è la nostra realizzazione per la serata e, rappresentando la chiusura della cena rappresenta la cornice di un momento magico. Inoltre la sua presentazione, un cuore, il suo ingrediente principale, il cioccolato ne fanno il piatto manifesto della dolcezza e della passione che dovrebbero accompagnare ogni espressione dell’amore. Inizierei e proseguirei la cena con delle bollicine, ma per completare il senso di una serata che deve rimanere unica salirei all’ottavo piano, nello splendido sky bar di Adele, per chiudere con uno dei fantastici cocktail proposti dal nostro bar tender: come a esempio La vie en rose, il cocktail dedicato alla serata».

Via di Porta Pinciana 14 - 00187 Roma

Tel 0642168838

Infine, la proposta del Il Margutta, ristorante che ha anticipato i tempi offrendo sin da fine anni ’70 una cucina totalmente vegetariana e con qualche presenza vegana. Un’insegna che si fonda sui principi di sostenibilità, di naturale e biologico. Da ultimo, l’arrivo di chef Mariano Monaco giovane chef che sta riscoprendo l’estro e la fantasia della cucina nel trattare materie prime vegetali come fossero proteine animali. Inclusività e trasversalità sono le parole d’ordine. Per la cena di San Valentino ha potuto ideare ben tre sfumature di menu, vegetariano – vegano e gluten free. «Noi abbiamo optato per sapori tradizionali e facilmente riconoscibili però sorprendendo nelle forme, consistenze e soprattutto nel gusto – spiega lo chef - Ed il piatto che meglio interpreta questa festività è certamente il nostro dolce “triangolo di pura goduria” ai tre cioccolati e con coulis di lamponi e frutti rossi freschi, che abbiniamo con un passion shot al Rhum piccante». Un’occasione romantica per celebrare l’amore nel cuore di Roma tra cucina naturale, opere d’arte e musica live al pianoforte, perché da Margutta non ci si nutre solo di cibo ma anche di emozioni.

Via Margutta 118 - 00187 Roma

Tel 0632650577