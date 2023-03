A Milano, al ristorante 142 la colazione gourmet che piace anche ai vip

La colazione al 142: dalle 8 fino alle 11. Il ristorante milanese, in zona Porta Genova, è aperto dalla mattina alla sera, ideale per iniziare la giornata con il piede giusto. 142 nasce da un’idea di uno spazio unico dove poter vivere i 4 momenti della giornata. La padrona di casa Sandra Ciciriello insieme al team di giovani cuochi, seleziona personalmente materie prime d’eccellenza per una proposta dolce e salata gourmet. La pasticceria interna sforna tutti i giorni brioches, cornetti o waffle - rigorosamente home made. Chi lo desidera può trovare yogurt cremoso greco con frutta o specialità salate.

Tante golosità per iniziare bene la giornata

La prima colazione è il momento più importante: mai saltarla o sostituirla con un semplice caffè. Soprattutto deve essere sana e bilanciata, per affrontare bene la nostra giornata. I milanesi lo sanno: siamo sempre di corsa, alla ricerca di angoli particolari, dove farci coccolare, da soli o in compagnia. A pochi passi dalla Stazione di Porta Genova, dove non te lo aspetteresti, troviamo un posto “goloso”, aperto fin dalle 8 del mattino fino a tarda sera. In Corso Colombo al 6, trovi il 142 nato da un’idea di uno spazio unico dove poter vivere i 4 momenti della giornata. Appena varcata la soglia dietro uno sfavillante bancone decorato con capsule di bottiglia, troviamo del personale gentile, preparato e cortese. Un accogliente salotto, come quello di casa vostra. Perché dunque non provare i croissant alla francese appena sfornati dal pasticcere interno? Li apri e osservi l’alveolatura della lievitazione perfetta. Ne puoi mangiare uno dietro l’altro, senza pentirti, come abbiamo fatto noi, tanto li digerisci perfettamente. Segno che la qualità degli ingredienti è ineccepibile.

Croissant vuoto

Ti piacerebbe portarli a casa o in ufficio per condividere la qualità con gli altri? Basta ordinarli il giorno prima e il gioco è fatto. Non solo, visto che ci avviciniamo a Pasqua si possono ordinare le colombe, prodotte nella pasticceria interna. A Natale è stato un grande successo: sono stati venduti su richiesta 350 golosi panettoni, ma la clientela ne avrebbe voluti acquistare di più. Impossibile: l’artigianalità richiede tempo e pazienza. È un locale che piace molto alla clientela straniera, a gente dello spettacolo, che trova un menu ampio di qualità made in Italy e un ambiente tranquillo e discreto. La padrona di casa Sandra Ciciriello insieme al suo team seleziona con meticolosità le materie prime, dal latte di fattoria a filiera corta, non certo annacquato, alle uova freschissime. Gli appassionati della colazione dolce hanno una vasta scelta: il laboratorio di pasticceria nel cortile interno del ristorante, guidato dallo chef Nello Barbieri, offre un’ampia scelta di golosità, a partire dai leggendari croissant alla francese, perfetti a spirale.

Girello marmellata

Vuoti, farciti con crema alla vaniglia, gianduia o pistacchio, o integrali al miele, accompagnano i croissant vegani, e quelli mignon, per chi preferisce “peccare” senza eccessi. L’offerta prosegue con girelle/saccottini o danesi e una produzione di torte e dolci monoporzione come la Sabbiata al gianduia, il Banana bread e la Cake alle carote.… la lista è lunga e i prezzi sono ragionevoli, alla portata di tutte le tasche. Per chi ama coccolarsi, sono consigliati i Waffle - rigorosamente home made -, lisci o accompagnati da cioccolato, crema pasticciera, sciroppo d’acero, pistacchio o frutti di bosco.

Le proposte healthy dolci e salate

Non mancano infine proposte healthy come la macedonia fresca e lo yogurt cremoso greco bianco liscio o con frutti di bosco. Gli amanti della colazione salata non resteranno delusi. Irresistibili i panini al latte farciti con affettati freschi o salmone, i croissant salati - disponibili anche in formato mignon - e i toast farciti con salumi tra cui Cotto San Giovanni, Prosciutto crudo di Parma, Coppa Piacentina e formaggio.

Bum bum polpetta

Il menu è decisamente a cinque stelle, d’altra parte Sandra Ciciriello quando lo ha elaborato si è immaginata cosa le sarebbe piaciuto trovare per colazione. Dopo le dieci è il momento delle polpette o del panino con il polpo arrosto con i leggendari “bun”. Irrestibilmente soffici, sono prodotti nel laboratorio di 142 con l’utilizzo di pochi ingredienti ben lavorati: farina, uova, latte, burro, un pizzico di lievito di birra e due lunghe lievitazioni, prima della spennellata finale con semi di sesamo bianco e nero. In carta i due cavalli di battaglia, rispettivamente di carne e pesce: Polpo al cuore - perché quando lo mangi te ne innamori - con polpo arrosto al tè nero, maionese di acqua di polpo, pomodoro secco calabro e insalata, e Bum bum polpetta, che fa riaffiorare i ricordi d’infanzia con le sue polpette di manzo avvolte da sugo di pomodoro datterino e salsa di parmigiano. Nella lista non mancano le uova, servite alla coque con pane tostato, burro e marmellata o nella variante con pane tostato gluten free.

Polpo al cuore

Il caffè? È servito da un grande esperto del settore. La clientela trova una miscela 100% Arabica realizzata su misura da 142 in collaborazione con Marco Colafranceschi di Coffee Hat. Da assaggiare come espresso, cappuccino, marocchino, americano, shakerato, cold brew o nelle varianti orzo e chai. Tutte le preparazioni sono disponibili anche con bevanda di soia e avena. Per gli amanti dello Specialty Coffee, è possibile scegliere tra diverse miscele da degustare come caffè filtro, che consigliamo. Si vuole iniziare la giornata energeticamente? Troviamo la centrifuga del giorno (330cl di vitamine), tra cui “142”, con ananas, mela, zenzero e lime; “Ace”, con arancia, carota e limone, oppure “A vostra fantasia”, da comporre a proprio piacimento scegliendo tra i freschissimi ingredienti proposti: ananas, mela, lime, zenzero, arancia, pompelmo, limone, sedano, cetriolo, carota e finocchio. Immancabili le spremute di frutta fresca, nei gusti 100% melograno, arancia, pompelmo rosa e limone amalfitano, quest’ultima servita con aggiunta di acqua gasata, che la rende un rimedio infallibile contro la calura estiva.

142 non è solo colazione o brunch, ma è aperitivo, pranzo o cena, i quattro momenti della giornata, infatti il nome basta leggerlo all’inglese: one-fo(u)r-two, “uno per due”. Hai voglia di portarti a casa qualche specialità, un pranzo completo, un buon sugo pronto a base di pesce? Basta leggere il menu del giorno, ordinarlo e ti viene consegnato in busta sigillata con le istruzioni.



142 Restaurant

Corso Cristoforo Colombo 6, 20144 Milano (Mi)

Tel. 02 47758490