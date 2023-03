A Casa Baglioni nella Milano che corre una pausa pranzo firmata Sadler

Nella sua nuova casa milanese, Hotel Casa Baglioni Milan, Claudio Sadler, una stella Michelin e membro di Euro-Toques Italia, propone un menu rinnovato per una pausa pranzo speciale. Il servizio lunch presenta, infatti, una formula più semplice e veloce per una Milano in continuo movimento, offrendo agli ospiti un ritrovo ideale e un vero e proprio punto di incontro per gli appassionati dell’alta cucina. Il menu offre i piatti cardine della tradizione milanese, ma anche rivisitazioni inedite, colorate insalate e spuntini per tutte le occasioni. Le proposte di Sadler riescono a mettere tutti d’accordo per la loro indiscutibile qualità e l’eccellenza delle materie prime selezionate, secondo gli stessi principi della controparte stellata.

Menu lunch ristorante Sadler



Sfiziosità Gourmet

Sandwich di astice e insalata russa € 30

Super toast di prosciutto di Carpegna, casera e tartufo nero € 16

Magatello di vitello con salsa tonnata alla piemontese € 25



Il fritto sfizioso €20

Riso da passeggio, croquette di carciofi e Provolone Sigillo Rosso, fiori di zucchina con mozzarella e alici del Cantabrico



Le insalate

Caesar lodigiana:

Uova di quaglia, raspadura, insalata iceberg, maionese, mais e petto d'anatra affumicato €22

Romana:

Puntarelle, acciughe sott’olio, burrata e foglie di cappero €22

Toscanaccia:

Carciofi crudi, bûche de chèvre, olive nere e pecorino di Pienza €22



I pesci

Tonno rosso con guacamole, perle di soia e puntarelle €23

Baccalà mantecato con tapenade di olive taggiasche e sfoglia di pane croccante €24

Insalata di astice con carciofi e vellutata di carciofi €40

5 tipologie di pesce crudo: gamberi rossi, ricciola, tonno, capesante e salmone €30

Rombo alla brace con patate fiammifero, insalata di zucchine crude, mandorle, salsa mugnaia e perle di yuzu €30



La tradizione milanese

Ravioli di ossobuco con il suo jus e salsa di zafferano €22

Riso alla milanese al salto con crema di Grana Padano 24 mesi Riserva €16

Costoletta di vitello alla milanese (alta o bassa), misticanza e patate croccanti €30

Ossobuco alla milanese €30

In accompagnamento: risotto allo zafferano oppure purè di patate



La cucina calda

Crema di broccoletti, olio all'aglio, orzo soffiato, peperone crusco e pecorino rapè €20

Risotto all'acqua di Grana Padano, crostini di Grana Padano, cardi, polvere di castagne e profumo di tartufo €22

Paccheri ai tre pomodori €18

Filetto di bue fassone alla carbonella con emulsione al dragoncello, rosti di patate e insalata €35

Bignè di carciofo farcito di mozzarella con crema di carciofi e pesto di basilico €20



Dolci

Panna cotta al litchi con salsa al mandarino €15

Tiramisù nel chicco di caffè €15

Sbrisolona con crema al mascarpone €15

Carpaccio di ananas, sorbetto al mojito e crema di cocco €15

Ristorante Sadler - Casa Baglioni

Via dei Giardini 21 - 20121 Milano

Tel 02 36661960