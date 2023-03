Obicà non si ferma più, nuova apertura anche a Torino

Obicà ovvero in dialetto napoletano “Eccolo qua!” è il locale che il Gruppo Obicà Mozzarella Bar ha aperto al piano terra dello store di Rinascente Torino in via Lagrange. Un’apertura che vuole consolidare la storica partnership tra i due brand iniziata nel 2007 con l'inaugurazione del ristorante nella Food Hall di Rinascente Milano Piazza Duomo, proseguita nel 2010 con quella di Obicà Palermo e nel 2022 con Cagliari. Un locale elegante e al tempo stesso discreto, dalle forme essenziali e curato in ogni dettaglio architettonico ed olfattivo: infatti, la loro fragranza "O" di Obicà, creata in collaborazione con Integra Fragrances, accoglie l’ospite all’ingresso del ristorante. Una fragranza caratterizzata da un profumo delicato e fresco con una gradevole sfaccettatura floreale.

L'esterno di Obicà a Torino

La mozzarella è la protagonista assoluta

Protagonista assoluta la mozzarella con l’iconica "Gran Degustazione" di mozzarelle nelle versioni classica, affumicata prodotta con latte di bufala nelle aree previste dal disciplinare del Consorzio della Mozzarella di Bufala Campana dop ed ancora stracciatella, burrata pugliese e ricotta di bufala. I prodotti caseari possono essere degustati anche in abbinamento a small plates di verdure oppure a lievitati cone crostini o focacce. Non solo mozzarella, ma tanto altro. Assolutamente da provare, gnocchi di patate con una saporita ed inedita fonduta di Camembert di bufala, gorgonzola dop, pere caramellate e noci. Deliziosi, cremosi e ricchi di sapore! Ed ancora le insalatone e le pizze, il cui impasto viene preparato con lievito madre naturale e la farina del Molino Paolo Mariani, una lenta lievitazione di almeno 48 ore, cottura su pietra refrattaria, disponibili in molte varianti. L’offerta culinaria si rinnova di sei mesi in sei mesi, a maggio sarà disponibile il nuovo menu. Una executive chef, Antonia Leone, progetta tutti i piatti e si confronta con gli altri cuochi di Obicà, per garantire la replicabilità delle pietanze in ogni loro ristorante.

Gli interni del nuovo locale

Le materie prime sono fresche e di stagione, selezionate con cura, in perfetta sintonia con la filosofia del brand, ovvero genuinità, italianità, semplicità, abbinate tuttavia alla ricerca, al dettaglio innovativo. Aperto per colazione, pranzo e cena ed ovviamente l’aperitivo, un drink accompagnato dalla pizzatta di bufala dop. La carta dei vini comprende una selezione di etichette italiane che possono essere servite anche al bicchiere; per i cocktail oltre ai classici anche qualche ricetta originale. Obicà Mozzarella Bar è un progetto di ristorazione italiana che pone la Mozzarella di Bufala Campana DOP al centro della propria proposta gastronomica. Il primo ristorante Obicà viene inaugurato a Roma nel 2004 da Silvio Ursini, vicepresidente di Bulgari Hotels & Resorts. L’idea del Mozza-rella Bar nasce durante un viaggio in Giappone in cui Ursini assiste al rituale della preparazione del sushi. Nel 2012 il brand viene acquisito da un fondo di investimenti con base a Londra per poi tornare, nel 2021, sotto “bandiera italiana” con la famiglia Scudieri, impegnata a valorizzare la cultura del Made in Italy dal punto di vista enogastronomico. Il gruppo oggi conta 24 ristoranti di cui 10 in Italia e 14 all’estero.

