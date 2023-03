Come festeggiare la Pasqua? Con un brunch all'Acanto del Principe di Savoia

Da quasi cento anni l'Hotel Principe di Savoia è un punto di riferimento dell'accoglienza di lusso a Milano. Al suo interno il ristorante Acanto, la cui proposta è curata da chef Alessandro Buffolino, oltre ad accogliere ospiti e clienti esterni in un clima elegante e con un'offerta di altissima qualità, è solito organizzare eventi sempre interessanti. Anche Pasqua, in questo senso, non sarà da meno, con un Brunch speciale. Scopriamo insieme come sarà.

Il ristorante Acanto di Milano

Il Brunch di Pasqua all'Acanto di Milano

La proposta per il Brunch di Pasqua è ampia e adatta a ogni palato. Come antipasti verranno offerti: Ricci di mare, tartufi di mare, sauté di cozze, ostriche, sushi, salmone affumicato in bellavista, carpaccio di tonno rosso, polipo con pepe rosa e olive, baccala’ mantecato, alici marinate alla vodka, pesce spada marinato con ravanelli e rucola, riso Venere con gamberetti, polpettine di melanzane, tartare di Fassona, acciughe del Cantabrico, prosciutto crudo di Parma stagionato 24 mesi, selezione di salumi, stracciatella di bufala, bocconcini di bufala campana e formaggi italiani. Ci sarà poi un Angolo del fornaio, con pizze miste, torta pasqualina, torta di scarola e vari tipi di pane. La proposta è arricchita con le insalate: insalata di pollo con mele rosse e rucola, insalata greca, insalata nizzarda, insalata mista, cous cous con verdure e ventaglio di verdure alla griglia.

L'Hotel Principe di Savoia di Milano

Come primi, l'Acanto offrirà tagliolini al ragù d'astice e conchiglioni al forno con ragù, mozzarella e besciamella. Come secondi, invece, si potrà scegliere parmigiana di melanzane con mozzarella, pomodoro e basilico o tagliata di tonno in crosta di sesamo o capretto al forno con patate, mentre al carrello ci sarà il roast beef irlandese tagliato al coltello con salsa al rafano.

Non mancherà, ovviamente, un Angolo del dolce con: Sfera cioccolato e fava tonka, Pistacchio e lampone, Mango e Vaniglia, Tart al limone meringata, Pastierina, Fragola e Yogurt, Bavarese nocciola, Rocher, Tartelletta crema pasticcera e frutti di bosco, Migliaccio, Cassis e cioccolato al latte, Macedonia di frutta, Colomba classica e al cioccolato con salsa alla vaniglia. Mentre il pasticcere del Principe di Savoia preparerà uova al cioccolato artigianali e una fantasia di cannoli alla ricotta.

I costi: 130 euro a persona con flûte di champagne Veuve Clicquot Saint-Pétersbourg e un flûte di champagne Veuve Clicquot Demi-sec per il dessert inclusi. Per i bambini tra i 4 e gli 11 anni 55 euro. Gratis per i bambini sotto i 3 anni.

Acanto

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 0262302026