Chef Borghese presenta l'Uovo in Vignarola per Pasqua. A Venezia poi...

La Pasqua dello chef Alessandro Borghese a Venezia è un inno all’arrivo della primavera. Al ristorante AB - il lusso della semplicità, nello storico Palazzo del Cinquecento Vendramin Calergi, da giovedì 6 a lunedì 10 aprile, sarà possibile ordinare e degustare il nuovo Uovo in Vignarola. Preparato con uova biologiche, lo special pasquale firmato Alessandro Borghese si compone di un crumble di pane con attorno la vignarola (contenente carciofi, piselli novelli, fave, punte di asparagi e cuore di insalata romana), sopra al quale si adagia dolcemente l’uovo condito e rifinito con la spuma di pecorino e panna. Il piatto è infine guarnito con guanciale e germogli di pisello e crescione: un mix di ingredienti ben bilanciati e dai sapori inconfondibili, che assicurerà gioia alle papille gustative degli ospiti e un’esplosione di aromi inedita e sorprendente.

L'Uovo in Vignarola di Alessandro Borghese

Ed a Venezia aprirà anche il giardino del locale

Ma le novità non finiscono qui. Infatti, in occasione della Pasquetta, lunedì 10 aprile, il ristorante di Borghese aprirà straordinariamente le porte del giardino affacciato sul Canal Grande per un esclusivo pranzo bucolico e raffinato con ricercate proposte a metà tra innovazione e tradizione lagunare. Inoltre, l'Uovo in Vignarola sarà disponibile anche al ristorante AB - Il lusso della semplicità a Milano, in via Belisario 3. I locali del cuoco, in Laguna e nel capoluogo lombardo, sono dunque pronti ad accogliere gli ospiti assieme agli affetti più cari per celebrare le festività pasquali tra originalità e tradizione, con l’immancabile tocco di estro e gusto che identifica la cucina di chef Alessandro Borghese.