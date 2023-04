Dalla Terrazza Gallia i profumi della primavera su Milano grazie ai piatti dei Lebano

Quella di Vincenzo e Antonio Lebano è una cucina che evolve a ogni cambio di stagione, anche grazie alla consulenza dei tristellati fratelli Cerea, e la primavera porta con sé profumi, sapori e colori nuovi. Siamo sul rooftoop restaurant dell’Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel (gruppo Marriot), vicino alla stazione Centrale di Milano. Al centro delle proposte degli Executive chef c’è il Mediterraneo, uno dei mari più preziosi e ricchi del mondo. Le sue bellezze e le sue eccellenze si riflettono in un menu d’eccezione, in cui a far da padrone sono il calore del Sud Italia e le origini campane dei due fratelli cuochi (già Personaggi dell'anno nel Sondaggio di Italia a Tavola).

Antonio e Vincenzo Lebano, executive chef del Terrazza Gallia 1/4 La sala del ristorante Terrazza Gallia 2/4 La vista sulla stazione Centrale dal ristorante 3/4 L'esterno dell'Excelsior Hotel Gallia 4/4 Previous Next

«Vogliamo valorizzare la matrice culturale del mare e della terra», spiegano i fratelli Lebano, «attraverso le materie prime, che ‘maneggiamo’ con sapienza sin dall’infanzia, grazie ai preziosi insegnamenti appresi nelle cucine delle nostre nonne, custoditi con cura nel corso degli anni, e ora reinterpretati nei nostri piatti, sempre attenti al rispetto che meritano le radici e le tradizioni di quella che consideriamo ‘casa’».

Il menu "Mediterraneo" del Terrazza Gallia

Sono 10 le proposte del menu “Mediterraneo”, un vero e proprio manifesto dedicato a un mare così prezioso. Tra i simboli della loro cucina primaverile troviamo “Mare e terra”, un risotto con invidia riccia, crema di bufala, totanetti alla griglia e limoni candidati, che si presenta come un primo prezioso quanto profumato e immediatamente comprensibile a tutti. Seguono “Miseria e nobiltà”, spaghettoni Masciarelli, pane atturrato e caviale e, da non perdere assolutamente, “Mare, terra e oriente”, un trancio di morone al miso, agretti, patata e aneto, granita di erbe fini, all'insegna di un'eleganza sobria e riuscita.

A questi piatti eccezionali si affiancano le nuove proposte del Terrazza Gallia. Sono due novità assolute, che rappresentano alla perfezione il connubio tra il sale del mare e il dolce-amaro della terra. La prima è “Quadro di seppia”, un hummus di fave, salsa ai crostacei ed essenza di cedro. Il secondo è lo “Sgombro a primavera”, con yogurt di bufala, insalatina primaverile, colatura di carote e zenzero. Un piatto capace di rendere prezioso e intrigante un pesce spesso snobbato come lo sgombro.

Miseria e nobiltà: spaghettoni masciarelli, pane atturrato e e caviale 1/4 Mare, terra e oriente: trancio di morone al miso, agretti, patata e aneto, granita di erbe fini 2/4 Quadro di seppia: hummus di fave, salsa ai crostacei ed essenza di cedro 3/4 Sgombro di primavera: yogurt di bufala, insalatina primaverile, colatura di carote e zenzero 4/4 Previous Next

«Uno dei piatti più emblematici del nuovo menu è proprio ‘Sgombro a primavera’ perché rappresenta alcuni dei concetti chiave della nostra idea di cucina», dichiarano Antonio e Vincenzo Lebano. «Prima di tutto un ritorno alle nostre origini: dimostriamo l’amore per il mare scegliendo un pesce azzurro, ingiustamente considerato povero. Marinato in sale e zucchero, cotto per pochi minuti a bassa temperatura, lo serviamo con lo yogurt di bufala, un latticino della nostra terra, a cui aggiungiamo le fave, legume antichissimo, tipico della cultura contadina mediterranea, poco impiegato nella cucina contemporanea. Infine, la consistenza e il colore: in accompagnamento, carote fermentate, agretti, scarola riccia con aceto di champagne e colatura fredda di carote e zenzero».

Terrazza Gallia: il menu "Alla scoperta"

Sono 8 le portate del menu degustazione “Alla scoperta”. Ad affiancare alcuni piatti alla carta ci sono delle proposte in esclusiva. “Capasanta e mela” è una capasanta con rape marinate, salsa al corallo, colatura di sedano e mela verde, mentre “Provola e alici” è una linguina con provola e caramello di alici. Gli amanti dei vegetali troveranno due proposte da non perdere: “Pasta e zucchine”, plin alla scapece di zucchina, colatura di pecorino della Val d’Orcia, zafferano, gamberi gobbetti; e “Dalla Liguria al Cilento”, terrina di zucchine, fiori, formaggio di capra cilentana.

Pasta e zucchine, una proposta per gli amanti dei vegetali

La pasticceria al Terrazza Gallia

Per chiudere i percorsi di degustazione ci sono alcuni imperdibili proposte del Pastry Chef Stefano Trovisi. La primavera è all’insegna di due dolci: “Bounty”, che prende ispirazione e il nome dalla nota barretta di cioccolato ed è accompagnato da un’insalatina di mango, frutto della passione e gelato alla pin~a colada e dal “Cannolo meringa eucalipto”, con frutti rossi al gin e gelato alle fragoline da bosco. Due proposte d’eccezione che si affiancano al “Tiramisù Lebano”, un vero e proprio classico.

Il tiramisù scomposto è uno dei classici del ristorante Terrazza Gallia

Terrazza Gallia: un menu alla carta tra grandi classici

Non mancano le proposte per chi preferisce scegliere piatti alla carta. Accanto alle proposte a base di pesce e di vegetali si possono trovare “Agnello e menta”, con agnello, piselli alla mente, spugnole e rafano e “Maialino”, cotto dolcemente e accompagnato da insalatina di rabarbaro e salsa ai lamponi fermentati. I classici “Mare mosso”, crudo e cotto di pesci e crostacei, zuppetta di bouillabaisse eolio al prezzemolo e piatti iconici di Da Vittorio, cioè i “Paccheri” e la “Cotoletta alla milanese” non possono di certo mancare.

Mare Mosso: crudo e cotto di pesce e crostacei, è uno dei classici del Terrazza Gallia

Accompagnano i menu degustazione e i piatti alla carta una selezione di vini d’eccezione selezionati da Paolo Porfidio, Head sommelier di Terrazza Gallia, premiato come Miglior sommelier 2023 per Identità golose, e anche lui già Personaggio dell'anno nel sondaggio di Italia a Tavola.

Terrazza Gallia e Fever Tree presentano un nuovo cocktail

Si chiama invece “Pin’K up americano” il nuovo drink presentato al Terrazza Gallia. Nato dalla collaborazione tra lo storico hotel e Fever tree, il primo brand di acque toniche super premium, renderà la primavera frizzante in occasione della Milano design week 2023, dal 17 al 23 aprile. La soda Fever-Tree Pink Grapefruit, realizzata con succo di pompelmi rosa della Florida e miscelata con Campari e Cocchi Storico Vermouth di Torino sono gli ingredienti di un cocktail fresco, con note agrumate e leggermente tropicali, perfetto per la stagione primaverile.

Il Pin'k up americano, il nuovo esclusivo cocktail del Terrazza Gallia

“Per celebrare la primavera - commenta Filippo Colombo, Country Manager del Brand - abbiamo voluto valorizzare la Pink Grapefruit, novità del 2023 in casa Fever-Tree, impostasi in pochissimo tempo come uno dei nostri prodotti di punta di quest’anno. Per questa ragione abbiamo scelto come partner l’Excelsior Gallia, una delle realtà più autorevoli dell’hospitality milanese, che ci ha permesso di sublimare questa freschissima referenza dando vita a un drink frizzante e beverino, perfetto per tutti i momenti della giornata”.

Informazioni sul Terrazza Gallia Restaurant

Terrazza Gallia Restaurant è aperto a pranzo e a cena dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.00 alle 22.30.

Terrazza Gallia bar offre un servizio di all day dining con orario di apertura dalle 12.30 fino all’1 di notte ed è il luogo ideale per un pranzo leggero, un aperitivo, una cena informale o per un cocktail dopo cena. Si trova in una location d’eccezione, tra il nuovo distretto finanziari di Porta Nuova e l’Isola e vicino alla stazione Centrale. È possibile prenotare tramite il sito del ristorante.

Terrazza Gallia Restaurant

Piazza Duca d’Aosta, 9, 20124, Milano (MI)

Tel. 02 6785 3514