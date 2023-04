Pasqua con chi vuoi... ma a Roma! Ecco in quali ristoranti

Il detto recita Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi… a Roma ovviamente. La Capitale in questo periodo primaverile e per le feste offre un’aria tiepida, lunghe giornate, tramonti rosa e un centro storico che rapisce il cuore con fin troppa facilità. Bella da vedere dentro e fuori le mura, bella da scoprire, ma anche buona da assaporare.

Se le mostre e gli appuntamenti culturali sono tanti per questi giorni di festa, altrettanto numerose sono le offerte tra pranzi di Pasqua e Pasquetta. Noi abbiamo selezionato dei posti interessanti, alcuni già testati, altri che ci incuriosivano nell’offerta così da creare una mappa tutta romana tra tradizione, pranzi gourmet, pranzi alternativi, in trattoria o con vista su Roma. Insomma, abbiamo pensato a tutti, ora tocca a voi scegliere dove andare e cosa mangiare.

Pasqua a Roma: che ristorante scegliere?

Pasqua a Roma secondo tradizione

Iniziamo con la tradizione, pensando che chi arriva da fuori Roma vuole conoscere e assaggiare i piatti della tradizione pasquale capitolina e anche certi che molti romani non rinunceranno mai ai loro sapori, soprattutto nei giorni di festa. E partiamo con la cucina de L’Oste ai Banchi (Via dei Banchi Vecchi 140) della chef Maria Luisa Zaia e dell’oste Massimo Pulicati che per il giorno di Pasqua a Pasquetta propone un menu degustazione tipico. Si inizia con l’Antipasto dell’Oste composto da corallina, cestino di parmigiano, misticanza, uova sode e pizza pasquale. Si prosegue con le Fettuccine al ragù e l’Abbacchio con le patate, per chiudere poi con la Colomba e l’imperdibile crema Maria Luisa (45 € vini esclusi).

L’Oste ai Banchi | Via dei Banchi Vecchi 140 - Roma | Tel 06 87 65 6724 - 333 3900984

Rimaniamo in centro ma spostiamoci verso Campo dei Fiori, precisamente a Piazza della Cancelleria 80 dove ci aspetta Hosteria Grappolo D’Oro. Locale tipico di cucina romana che nel pieno rispetto della tradizione del territorio mette a menu, da ordinare alla carta: un imperdibile Antipasto pasquale composto da una serie di preparazioni abbinate a salumi e formaggi: uova, corallina, coratella e pizza al formaggio, i Ravioli fatti in casa dallo chef Antonello Magliari ripieni di carciofi alla gricia e poi l’iImmancabile sulle tavole capitoline la Coratella con i carciofi, per concludere con il dolce pasquale che al Grappolo d’Oro sono la Crostata ricotta e visciole e i Maritozzi della Quaresima, che, secondo la tradizione, venivano consumati durante il periodo quaresimale.

Il Grappolo d'Oro a Roma

Hosteria Grappolo D’Oro | Piazza della Cancelleria 80 - Roma | Tel 06 6897080

Nel cuore di Trastevere da Proloco Dol in via Mameli ci accoglie l’ostessa Elisabetta Guaglianone che per questa Pasqua costruisce in cucina un inno alla cucina di casa, quel momento di incontro, di scambio dove al centro della tavola c'è il Cibo che, che da nutrimento si trasforma in piacere, condivisione tra amici, parenti, compagni e a volte sconosciuti. E sulla sua tavola, accogliendo i commensali d questa festa, ci mette: Pizza al formaggio e corallina Dol, Ovetto alla vignarola, Patè di coratella en croute; Pici freschi alla Vignarola; Pici in demi glace di pecora e carciofi; Abbacchio igp Lazio al forno con patate viterbesi; Carciofo ripieno con salsa verde e polvere di olive di Gaeta e per chiudere in dolcezza la pastiera di casa Proloco e la colomba artigianale con zabaione. Ovviamente come vuole la regola di casa tutti i prodotti utilizzati nel menu provengono dalla selezione Dol Di Origine Laziale. (€55 bevande escluse).

Proloco Dol | via Domenico Panaroli 35 - Roma | Tel 06 2430 0765

In zona Ostiense a via dei Conciatori, 10 c’è l’Osteria Fratelli Mori. Anche qui regna sovrana la cucina romana. Alessandro e Francesco per il giorno di Pasqua e Pasquetta, propongono dei fuori menu legati alla tradizione pasquale. Oltre al menu alla carta, domenica 9 e lunedì 10 aprile si potranno trovare: l’Antipasto tipico pasquale con la torta al formaggio, la corallina, la frittatina agli asparagi e la coratella con i carciofi. Come primo si possono gustare gli Gnocchi fatti in casa con sugo di castrato e come secondo il tipico Abbacchio al forno.

Osteria Fratelli Mori

Osteria Fratelli Mori | via dei Conciatori 10 - Roma | Tel 331 3234399

Nel quartiere Monteverde altra bella esperienza gastronomica la promette Friccico. Un bellissimo spazio d’ispirazione parigina, con un format di grande artigianalità e qualità in cucina. Friccico, nato dall’idea di Serena Moretti e lo chef Simone La Rocca si sta affermando in capitale per la sua proposta diversa dal comune: non solo l’influenza francese dei bistrot caldi e conviviali, a questa visione si aggiunge anche la tradizione territoriale con la presenza e della selvaggina e degli animali di cortile, delle lunghe cotture e dal fuoco vivo della griglia. Friccico è il luogo della cucina concreta, legata alla tradizione nei sapori e per questa Pasqua non si smentisce regalandoci un menu degustazione con materie prime di stagione che prevede: Pizza al formaggio alla brace, ricotta e capocollo artigianale; Carpaccio di scottona, fave e pecorino; Crema di patate, uovo 63° e asparagi alla brace; Fettuccine al ragù di lepre; Rollè di agnello e carciofi fritti; Babà crema e fragole. (costo a persona è di € 60). In alternativa è possibile ordinare anche i piatti dal menu alla carta appositamente arricchito con piatti dedicati alla festività.

Friccico a Roma

Friccico | Viale dei Colli Portuensi 169 - Roma | Tel

Nuovo ristorante di recente apertura da provare con alla guida una giovanissima chef Anastasia Paris che da Manco (zona Nomentana- Via Adolfi Venturi 14) ci propone una sfiziosa terrina di pollo con verdurine in agrodolce e maionese al peperone crusco, dei cannelloni ripieni di ricotta di bufala e vignarola e delle fettuccine al ragù di agnello, menta e pecorino; si va al classico capretto servito con cicoria cacio e ova e si chiude con una pizza di pasqua con zabaione e fragole ai fiori di sambuco (€40,00 bevande escluse). E per Pasquetta si va con il menu alla carta.

Manco a Roma

Ristorante Manco | Via Adolfi Venturi 14 - Roma | Tel 339 569 4998

Pasqua gourmet nella Capitale

Se volete regalarvi un percorso degustazione differente che trae ispirazione dalla tradizione ma che vi porta lontano vi consigliamo due posti interessanti.

Aqualunae a Piazza dei Quiriti 19/20 (zona Prati) dove lo chef Emanuele Paoloni ha ideato un menu degustazione sia a pranzo che a cena per il giorno di Pasqua con Benvenuto dello chef, la degustazione di olio pluripremiato e sali dal mondo; Carpaccio di avocado, soffice agli asparagi e fondente d'uovo, Tortelli con la corallina nel cuore, fave e zafferano; Carnaroli mantecato al Syrah con battuto d’agnello, caviale e carciofi e Surf and turf: Roast Beef d’anatra, Gamberone con cavolo nero farcito alla greca. Si chiude in dolcezza con Dolceluna: spagna al cacao, caramello salato, crema gianduia e nocciole. (€ 83 e wine pairing a € 32).

Aqualunae | Piazza dei Quiriti 19/20 - Roma | Tel 06 31076456

E poi La Ciambella - Bar à Vin con Cucina, al centro di Roma che da novembre 2021, dopo cinque anni dall’apertura, ha fatto l'ingresso nella Guida Michelin e dove Mirka Guberti, in sala con Radion Girleanu, e Francesca Ciucci in cucina, hanno creato un menu degustazione per Pasqua e Pasquetta sulla strada della tradizione secondo lo stile di casa. Se state scoprendo Roma nei suoi posti meno conosciuti, venire qui sarà come un emozionante viaggio nella cucina tradizionale romana ed italiana rivisitata, con un approccio teso ad esaltare e a mantenere chiara l'autenticità del gusto e delle materie prime, unito ad una visione moderna ed elegante. L’obiettivo è condurre il cliente tra i vicoli di Roma e le storie che li abitano, riportare alla memoria sapori anche attraverso racconti di cucine e dispense diverse, vicine e lontane. Francesca, Mirka e Radion ci propongono la loro idea di colazione pasquale con Tartufini di coratella, Tacos di agnello sfilacciato, misticanza di campo e guacamole; Tartelletta al formaggio con spuma di ciauscolo e cipolline grigliate; Carciofo alla romana e uovo fritto; Tortello ripieno di ragù alla crema di besciamella; Coniglio Leprino della Tuscia ripieno di vignarola con peperoni giallo-rossi arrostiti in agrodolce e per concludere Ricotta e caffè di Walter Musco (€ 90 anche con percorso di 4 vini in abbinamento € 35).

La Ciambella (foto Andrea Di Lorenzo)

La Ciambella Bar à Vin con Cucina | Via dell’Arco della Ciambella 20 - Roma | Tel 06 683 2930

Gita fuori porta: ecco dove mangiare

Usciamo dal centro di Roma e dirigiamoci verso i meravigliosi Castelli Romani, meta ideale per una domenica fuori porta, ancora di più se è quella di Pasqua e se vogliamo regalarci un’esperienza straordinaria.

Andiamo ad Ariccia, dalla neo stellata Sintesi, che in occasione della Pasqua 2023, propone un percorso degustazione in cui le materie prime di stagione e gli elementi caratteristici della Pasqua vengono interpretati secondo la creatività degli chef Sara Scarsella e Matteo Compagnucci. Il menu dedicato sarà disponibile per il solo pranzo di Pasqua e comprende: Crudo di canocchie e asparago bianco fermentato; Tartelletta con carciofi, parmigiano e tartufo nero pregiato; Cannolo di patata, ragù di pecora e salsa di erbe selvatiche; Risotto fave e cedro; Picanha, aglio nero e piselli; Ricotta, fragoline e grano per chiudere. (110 p.p. bevande escluse). A cena ed il giorno di Pasquetta, in cui il ristorante resterà aperto con il consueto orario, saranno disponibili il menu à la carte ed i percorsi degustazione Primavera 2023.

Sintesi (foto Andrea Di Lorenzo)

Sintesi Ristorante | Viale dei Castani 17 - Ariccia RM | Tel 06 4555 7597

Mentre nella bella Frascati, città delle ville tuscolane ci accoglie Contatto, progetto di cucina moderna, tecnica ed essenziali di Luca Ludovici e Lorena Cavana, la location è tra le più particolari, un locale storico nel pieno centro della cittadina con una grotta sottostante di circa 170 metri di lunghezza sviluppati su due piani di un valore storico ed archeologico inestimabile. L’ambiente minimale e raffinato, le sale si presentano come vere gallerie d’arte accolgono mostre temporanee. Per la Pasqua 2023 Luca e Lorena hanno pensato a un menu degustazione con: Amuse-bouche; Uovo pochè, gazpacho di piselli e pane alle olive; Riso, anice, funghi e sugo di arrosto; Agnolotti di brasato, gamberi e dragoncello; Agnello, carciofi e camomilla e infine Ricotta, fragole e timo limone. (60€ - bevande escluse).

La grotta del ristorante Contatto di Frascati (foto Ivan Sommonte)

Contatto | Via Gioberti 11 - Frascati RM | Tel 06 2170 0957 - 340 225 0218

La grigliata di Pasquetta

Se siete amanti della griglia non potete invece perdervi queste altre tre proposte.

Rovente 1/3 Queen Makeda 2/3 Eataly Roma 3/3 Previous Next

Rovente Osteria con Brace a San Lorenzo (Via dei Salentini, 12) per la giornata di Pasqua propone il fuori menu di Cuore di stinco di agnello in juice con anice e carciofo oltre all’immancabile Colomba pasquale che lo chef Diego Beretta prepara in casa con canditi o cioccolato, mentre per Pasquetta, giornata della carne alla brace per eccellenza c’è un menu degustazione che prevede: Tagliere con selezione di salumi e formaggi con pane a lievitazione naturale fatto in casa. A seguire il tripudio di carne della Grigliata assortita che ha al suo interno bistecca di Ribeye di manzo in tagliata (400g circa), capocollo di cinta senese (250g circa), coscia e sovra coscia di pollo campese e salsicce d'oca cotte alla griglia di carbone. Il tutto è accompagnato da contorni di verdure miste sia ripassate che grigliate, senza scordare le patate al forno. Chiude il pranzo anche in questo caso la Colomba (45€ vino escluso).

Rovente Osteria con Brace | Via dei Salentini 12 - Roma | Tel 06 490408

Lunedì 10 aprile dalle 12:30 in poi anche Queen Makeda (Via Francesco Negri, 9) accende la griglia e propone Antipasti al buffet illimitati, grigliata di carne no stop (agnello, maiale e manzo) accompagnati da purè romano, cicoria ripassata e vignarola. Per concludere una selezione di dolci pasquali (costo 30 € con acqua e caffè inclusi).

Queen Makeda | Via Francesco Negri 9 | Tel 06 5759608

E nel giorno di Pasquetta si griglia anche da Eataly, Il ristorante Terra La Griglia al secondo piano di Eataly Roma, resterà eccezionalmente aperto con quattro grigliate speciali per tutti i gusti, pensate appositamente per l'occasione. Per gli amanti della carne si può scegliere la Grigliata del macellaio: bombette pugliesi, salsiccia sale e pepe, capocollo di maiale, arrosticini di ovino, scottadito d'agnello, rustichella di pollo alle erbe con contorno di verdure alla brace; oppure la Grigliata di Costata: costata di manzo della macelleria di Eataly da 1000/1200gr con contorno di verdure alla brace. Chi preferisce il pesce può scegliere la Grigliata di mare: calamari, gamberoni, filetti di orata, trancio di tonno, mazzancolle con contorno di verdure alla brace. Non manca anche un’offerta vegetariana con la Grigliata di verdure: radicchio, cipolla rossa di Tropea, pannocchia, patate bio, pomodori, peperoni gialli e rossi.

Eataly Roma | Piazzale 12 Ottobre 1492 - Roma