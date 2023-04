1930s Restaurant, pranzare nel cuore della Città eterna

Si trova a pochi passi dai monumenti e dalle piazze più iconiche e importanti di Roma. L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton è uno dei più raffinati alberghi della capitale italiana, già premiato come miglior luxury design hotel. È un luogo dove ospitalità, lusso e cultura si fondono. Quest’anno si prepara ad accogliere i suoi ospiti in un nuovo elegante spazio dehor, dal design trendy e contemporaneo, il 1930s Restaurant. Pranzare in questo ristorante significa prendersi una pausa dalla frenesia della Città Eterna e, circondati dalle vie più belle e dai maestosi palazzi e, immersi nel tipico clima romano, gustare delle ottime proposte culinarie.

L'esterno del 1930s Restaurant 1/3 L'esterno dell'Aleph Rome Hotel 2/3 La piscina sulla terrazza dell'Aleph Rome Hotel 3/3 Previous Next

L’offerta gastronomica del 1930s Restaurant all’Aleph Rome hotel

Il 1930s restaurant, situato all’interno dell’Aleph Rome hotel, è pronto a soddisfare tutti i palati e i gusti dei clienti che sceglieranno questo esclusivo locale per il loro pranzo. Dalle più classiche insalate passando per le pokè fino ad antipasti ricercati come “Tonno rosso scottato con arancia e puntarelle” o lo Sformato di zucca su crema al parmigiano e riduzione di aceto balsamico”. E poi ancora primi piatti di pesce (“Calamarata con frutti di mare, pomodorini pachino e polvere di prezzemolo”) o le paste della tradizione romana, come i tonnarelli cacio e pepe o i rigatoni alla carbonara. Non mancheranno i main course, piatti eccellenti come “Baccalà su zuppetta di ceci e olio al rosmarino” o la “Guancia di manzo con patate di avezzano e zafferano”. Per concludere dei deliziosi dessert, gelati, frutta fresca di stagione.

I servizi del 1930s Restaurant dell’Aleph Rome Hotel

Per chi lo desidera, non mancherà la possibilità di scegliere un’interessante selezione a cura degli chef. Si tratta del “Bento box”, un pasto di cinque portate servito in un’elegante box ispirato dalla cultura giapponese. Eccellente da mangiare, piacevole da guardare e da fotografare per condividerlo ad amici. Infine, il 1930s restaurant dispone di un servizio di take away.

La Bento Box, 5 portate scelte dallo chef in un elegante box

Il ristorante è aperto a pranzo dalle 12.00 alle 15.00.

Per informazioni

1930s Restaurant – Aleph Rome Hotel

Via di San Basilio, 15, 00187 Roma

Tel. +39-06-429001