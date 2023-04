Il Birichin: trent'anni sotto il segno del talento di Nicola Batavia. E dell'uovo

Compie 30 anni il ristorante gourmet di Nicola Batavia: 'L Birichin in via Monti a Torino. Aveva in carta un piatto diventato iconico, “Uovo in camicia, fonduta di Raschera, nocciole, tortino di patate e cacao”, ancora oggi nel menu. Sono 30 anni di attività di uno chef che non smette mai di stupire.

Nicola Batavia è lo chef del ristorante Il Birichin, che quest'anno festeggia trent'anni di attività

Chi è Nicola Batavia, lo chef del ristorante Il Birichin a Torino

Nel suo DNA la cucina e i viaggi. La cucina gli ha permesso di viaggiare in tutto il mondo e scoprire le novità, i viaggi gli restituiscono gli stimoli per trasportare nei piatti le sue emozioni e far viaggiare con l’immaginazione chi è seduto a tavola. Lo contraddistingue una grande creatività, lo stile intransigente che piace a molti, ma non a tutti. Uno chef imprenditore ambizioso con le idee molto chiare, riesce ad individuare le tendenze del mercato inglobandole in modo coerente con la sua filosofia. Come lui stesso ci tiene a precisare “la gente vuole divertirsi, ma tutti i miei locali devono rendere e si devono autofinanziare”. Una regola di vita lavorativa, incredibilmente attuale proprio oggi dove vediamo la crisi del fine dining.

The Egg, il bistrot di Nicola Batavia all’interno de Il Birichin: piatti in cui l’uovo è protagonista

Da nove anni il ristorante ospita al suo interno il bistrot The Egg, inaugurato il 19 marzo 2014. Anche qui un piatto innovativo, l’”Uovo di quaglia al palet con spinaci e liquirizia”. Perchè l’uovo, nelle diverse tipologie, gallina, struzzo, oca, anatra e quaglia, non è solo un prezioso alimento, ma l’ingrediente preferito da Nicola, attratto dalla sua forma perfetta, che viene preparato in 500 modi diversi. Un portafortuna, che lo accompagna in tutte le aperture dei suoi locali, apprezzato da tutti. Insoliti gli appuntamenti per celebrare i compleanni del locale.

Il grande protagonista dei piatti de Il Birichin è l'uovo

Un compleanno importante per Il Birichin e Torino

Per il ventennale quella bianca tavolata per 150 ospiti che aveva come sfondo la piazzetta Felice Govean, a pochi passi dalla sede del ristorante; i 28 anni con la cena virtuale alla quale aveva invitato 28 ospiti illustri, tra cui Arturo Brachetti ed Ugo Nespolo a cucinare da casa un suo piatto concepito per l’occasione e l’anno scorso un World Dinner, un percorso gastronomico intorno al mondo con il coinvolgimento di altri chef colleghi. “Questa volta un tram di grande impatto scenico che appartiene al parco dei veicoli storici di GTT che ha portato gli ospiti, vecchi amici e storici clienti, in giro per Torino, la mia città, il luogo dove ritorno sempre e ritrovo l’energia per creare e per mettere in pratica gli stimoli che raccolgo nei miei viaggi. Una serata tutto divertimento tra bollicine, musica e risate”. Il suo è uno stile pacato, mai gridato. Di recente ha firmato il pranzo per Frédéric Malle, padre della profumeria di nicchia e fondatore di Editions de Parfums FM in una location d’eccezione, il seicentesco Palazzo Cusani a Milano. Ed in programma ancora novità!

Il Birichin

Via Vincenzo Monti, 16a, 10126 Torino TO

Tel. 335 393 819